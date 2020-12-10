ЕС обяжет Facebook, Amazon и другие ИТ-компании докладывать о незаконном контенте и сообщать пользователям о рекламе Материал редакции
Или их оштрафуют на сумму до 6% годовой выручки.
Европейский союз разработал законопроект, в котором обязывает крупные технологические компании, например, Facebook и Amazon, взять «ответственность за контроль над интернетом», пишет Financial Times со ссылкой на документ.
В противном случае ЕС оштрафует их в размере до 6% от годовой выручки. Размер штрафов за несоблюдение будет зависеть от серьезности нарушений, их продолжительности и повторения, говорится в законопроекте.
Под крупными технологическими компаниями в документе понимаются платформы с более 45 млн пользователей — это 10% населения союза. Большинство этих компаний находятся в США.
В документе, который опубликуют на следующей неделе, перечислено несколько требований к таким компаниям. Им придется:
- Проверять сторонних поставщиков, например, продавцов на Amazon.
- Делиться с властями и исследователями данными о том, как они борются с незаконным контентом.
- Сделать рекламу прозрачной — сообщать пользователям «в ясной и недвусмысленной форме», что они смотрят рекламу, кто ее заказчик, и почему она нацелена на них.
«Очень крупные платформы теперь играют системную роль в формировании и расширении информационных потоков в интернете для большей части граждан ЕС», — говорится в проекте закона.
Согласно ему, компании должны будут назначить одного или нескольких сотрудников, которые будут следить за соблюдением нормативных требований. Это первый за 20 лет крупный пересмотр правил работы платформ в интернете, добавила FT.
Очень интересно, как теперь будет выглядеть ролик на ю-тубе?
Там и так, каждые 5 минут реклама, а теперь еще и предупреждение о ней.
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Предупреждение! Сейчас будет предупреждение о предупреждении рекламы.
Очень интересно, как теперь будет выглядеть ролик на ю-тубе
На ютубе есть реклама????? Ах да, у меня же адблок плюс....
РКН здорового человека? 🤔
Ну не знаю, теперь мне приходится на каждом сайте наблюдать абсолютно бесполезный баннер и нажимать "Accept", иначе не сможешь продолжить. Все благодаря "РКН здорового человека".
К слову, на большинстве сайтов, имеющих интерес в ЕС, не только accept есть, но и decline, нажав на которую никто вам доступ к сайту не блокирует.
Еще видел, как предлагали кукисы настроить. Типа трекер отключить, но пользователя запомнить.
на wb действует? они ж типа хвастались выходом в страны ЕС, ну и 45 лямов юзеров должно быть, хоть по их заявлениям. нонеймы поставщики с фейковыми товарами - бич маркетплейсов, разбираться в них обычному покупателю почти нереально.
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