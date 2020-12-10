Право
Рая Хачатрян

ЕС обяжет Facebook, Amazon и другие ИТ-компании докладывать о незаконном контенте и сообщать пользователям о рекламе Материал редакции

Или их оштрафуют на сумму до 6% годовой выручки.

10 комментариев
912 просмотров

Европейский союз разработал законопроект, в котором обязывает крупные технологические компании, например, Facebook и Amazon, взять «ответственность за контроль над интернетом», пишет Financial Times со ссылкой на документ.

В противном случае ЕС оштрафует их в размере до 6% от годовой выручки. Размер штрафов за несоблюдение будет зависеть от серьезности нарушений, их продолжительности и повторения, говорится в законопроекте.

Под крупными технологическими компаниями в документе понимаются платформы с более 45 млн пользователей — это 10% населения союза. Большинство этих компаний находятся в США.

В документе, который опубликуют на следующей неделе, перечислено несколько требований к таким компаниям. Им придется:

  • Проверять сторонних поставщиков, например, продавцов на Amazon.
  • Делиться с властями и исследователями данными о том, как они борются с незаконным контентом.
  • Сделать рекламу прозрачной — сообщать пользователям «в ясной и недвусмысленной форме», что они смотрят рекламу, кто ее заказчик, и почему она нацелена на них.

«Очень крупные платформы теперь играют системную роль в формировании и расширении информационных потоков в интернете для большей части граждан ЕС», — говорится в проекте закона.

Согласно ему, компании должны будут назначить одного или нескольких сотрудников, которые будут следить за соблюдением нормативных требований. Это первый за 20 лет крупный пересмотр правил работы платформ в интернете, добавила FT.

#новость #законы

10 комментариев
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 10, "likes": 7, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 185946, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Dec 2020 11:14:30 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Техника
Программа для томографической реконструкции Smart Tomo Engine: разработка и тестирование на «Эльбрусе»
Сегодня расскажу сразу о двух любимых темах: компьютерной томографии (КТ) и отечественном процессоре «Эльбрус». Если…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Игорь Протасов

4

Очень интересно, как теперь  будет выглядеть ролик на ю-тубе? 
Там и так, каждые 5 минут реклама, а теперь еще и предупреждение о ней. 
Вообще с этими нововедениями иногда на сайте не возможно находиться: подтвердите, что готовы принять куки, подтвердите ваш возраст, вы уже долго читаете статью, у вас есть вопросы, задайте их в нашем чате (и чат на пол страницы), вы так увлечено читаете, посмотрите дополнительные статье по теме: Бабкина и Галкин изменили пугацевой. 

Ответить

Yusif Nasirli

Игорь
3

Предупреждение! Сейчас будет предупреждение о предупреждении рекламы. 

Ответить

Константин Рогов

Игорь
0

Очень интересно, как теперь будет выглядеть ролик на ю-тубе 

На ютубе есть реклама????? Ах да, у меня же адблок плюс....

Ответить

Leo Uvarov

Игорь
0

государство заботится о вас.

Ответить

Ol Ka

0

РКН здорового человека? 🤔

Ответить

Igor Filippov

Ol
8

Ну не знаю, теперь мне приходится на каждом сайте наблюдать абсолютно бесполезный баннер и нажимать "Accept", иначе не сможешь продолжить. Все благодаря "РКН здорового человека".

Ответить

Artem Kravchenko

Igor
2

К слову, на большинстве сайтов, имеющих интерес в ЕС, не только accept есть, но и decline, нажав на которую никто вам доступ к сайту не блокирует.

Еще видел, как предлагали кукисы настроить. Типа трекер отключить, но пользователя запомнить.

Ответить

Michael Petrov

0

на wb действует? они ж типа хвастались выходом в страны ЕС, ну и 45 лямов юзеров должно быть, хоть по их заявлениям. нонеймы поставщики с фейковыми товарами - бич маркетплейсов, разбираться в них обычному покупателю почти нереально.

Ответить

aeli mill

Michael
0

Если в ЕС у них есть 45млн, то почему нет? Другое дело, что соблюдать эти требования они будут обязаны тоже только на территории ЕС, а для России забить болт или на свое усмотрение.

Ответить

Leonid Bitkin

0

О Господи, как адекватно, я таю.🥵🥵🥵

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Эксперты обсудили катастрофу в культурных индустриях и запреты и запреты концертов и спектаклей
Трехтомное интерактивное исследование «Культура и культурные индустрии в РФ – 2020» было представлено информационным аг…
0
Skillbox
Подписан
Отписаться
Как флористика стала прибыльным бизнесом и новым трендом в образовании?
Небывалый интерес к цветочному бизнесу и появление широкого выбора редких цветений на российском рынке стали отличными…
2
Яндекс для бизнеса
Подписан
Отписаться
Видеоконструктор в Директе: как создать рекламный ролик быстро и без затрат
В марте 2020 года в Яндекс.Директе появился видеоконструктор — инструмент, который позволяет рекламодателям самостоятел…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Трубович
за день
Вот они реалии комментаторов ВЦ.ру Все жестко хейтят Вайлдберриз, который предоставляет (пусть и не всегда идеально) сотням тысяч поставщиков возможность заработать реальные, честные деньги, а миллионам покупателей в…
«Звёзды носят их символику, а владельцев никто не знает»: главное из текста Forbes об основателях букмекера 1xBet
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone

Комментарии

Владислав Егоров

Испытания прототипа Starship…

Сорочан Владимир

Источники: Hyundai купила…

евгений аношин

Испытания прототипа Starship…

Stas Klymenko

Испытания прототипа Starship…

Иван Иваноff

Испытания прототипа Starship…

Александр А.

Власти США в суде потребовали…

Alex Sedoff

ЦБ ограничил часть операций…

Денис Демидов

Что делать с доменами .РФ…

Pavel One

$4 млн инвестиций и 8 лет…

евгений аношин

Испытания прототипа Starship…

Денис Демидов

Что делать с доменами .РФ…

Павел Гросс-Днепров

Что делать с доменами .РФ…

Максим Панфилов

Тренер в аренду: как работать с…

Denis Azarenko

Что делать с доменами .РФ…

Дмитрий Сергеев

Как применить теорию Jobs to be…

Andrew Boiko

$4 млн инвестиций и 8 лет…

Дмитрий Сергеев

Как применить теорию Jobs to be…

Кирилл Крайнов

Плачут, опускают руки, но не…

Денис Демидов

Что делать с доменами .РФ…

Maxim Petrukhin

Власти США в суде потребовали…
null