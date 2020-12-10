Право
Рая Хачатрян

FT: ЕС обяжет Facebook, Amazon и другие ИТ-компании докладывать о незаконном контенте и сообщать пользователям о рекламе Материал редакции

Или их оштрафуют на сумму до 6% годовой выручки.

2 комментария
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Европейский союз разработал законопроект, в котором обязывает крупные технологические компании, например, Facebook и Amazon, взять «ответственность за контроль над интернетом», пишет Financial Times со ссылкой на документ.

В противном случае ЕС оштрафует их в размере до 6% от годовой выручки. Размер штрафов за несоблюдение будет зависеть от серьезности нарушений, их продолжительности и повторения, говорится в законопроекте.

Под крупными технологическими компаниями в документе понимаются платформы с более 45 млн пользователей — это 10% населения союза. Большинство этих компаний находятся в США.

В документе, который опубликуют на следующей неделе, перечислено несколько требований к таким компаниям. Им придется:

  • Проверять сторонних поставщиков, например, продавцов на Amazon.
  • Делиться с властями и исследователями данными о том, как они борются с незаконным контентом.
  • Сделать рекламу прозрачной — сообщать пользователям «в ясной и недвусмысленной форме», что они смотрят рекламу, кто ее заказчик, и почему она нацелена на них.

«Очень крупные платформы теперь играют системную роль в формировании и расширении информационных потоков в интернете для большей части граждан ЕС», — говорится в проекте закона.

Согласно ему, компании должны будут назначить одного или нескольких сотрудников, которые будут следить за соблюдением нормативных требований. Это первый за 20 лет крупный пересмотр правил работы платформ в интернете, добавила FT.

#новость #законы

2 комментария
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Ol Ka

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РКН здорового человека? 🤔

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Igor Filippov

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Ну не знаю, теперь мне приходится на каждом сайте наблюдать абсолютно бесполезный баннер и нажимать "Accept", иначе не сможешь продолжить. Все благодаря "РКН здорового человека".

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