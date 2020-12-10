Виртуальные помощники «Сбера» попали в список рекомендованных к предустановке приложений Материал редакции
«Салют» включили в категорию «быстрорастущее приложения», хотя в Google Play и App Store его скачали не более 100 тысяч раз.
Семейство голосовых помощников «Сбера» попало в список продуктов, которые Минцифры предлагает предустанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV перед продажей в России. Его выделили в категории «Программы, быстро набирающие популярность», пишет Forbes со ссылкой на документ.
Чтобы попасть в эту категорию, приложения должны были существовать на рынке меньше года, но иметь не менее 100 тысяч уникальных пользователей за весь период размещения в магазинах приложений, объяснили изданию в ведомстве.
«Сбер» изначально подал заявку на конкурс в категории «Голосовые помощники», рассказал изданию источник из числа участников комиссии при Минцифры. Но в этой категории выиграла «Маруся» от Mail.ru Group. В пресс-службе «Сбера» сообщили, что заявляли приложение «Салют» в категориях «Голосовые помощники» и «Быстрорастущее приложение» — Минцифры оставило его в последней.
В предварительном рейтинге говорится, что у семейства голосовых помощников «Салют» 1,8 млн уникальных пользователей. Издание выяснило, что в Google Play «Салют» скачали менее 100 тысяч раз, по данным App Annie, у голосового помощника 52 тысячи скачиваний и 30 тысяч активных пользователей. На iOS «Салют» скачали 19,2 тысяч раз с сентября по ноябрь 2020 года, следует из данных App Annie. Суммарно у приложения около 71 тысяч скачиваний.
В заявке «Сбера» указали совокупную месячную аудиторию ассистентов, при этом посчитали не только скачивания приложения «Салют», но и то, сколько раз голосовым ассистентом воспользовались внутри мобильного банка «Сбербанк Онлайн», пишет издание.
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что 1,8 млн пользователей — это те, кому стало интересно посмотреть на помощников после презентации «Сбера». «Это значит, что человек как минимум один раз воспользовался "Салютом"», — сказал он изданию.
Другие категории
Минцифры составило рейтинг программ по их популярности на основе собственных данных ИТ-компаний, подтверждённых независимыми аудиторами, заявили в ведомстве. В список попали приложения по 13 категориям.
Среди браузеров, поисковиков, навигаторов и облачных сервисов лидируют продукты «Яндекса», категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru Group, среди антивирусов — Kaspersky, офисного ПО — «МойОфис», заявили в Минцифры. Кроме того, предустанавливаться будет социальный сервис «Госуслуги» и платёжная система «Мир».
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