Право
Рая Хачатрян

Виртуальные помощники «Сбера» попали в список рекомендованных к предустановке приложений Материал редакции

«Салют» включили в категорию «быстрорастущее приложения», хотя в Google Play и App Store его скачали не более 100 тысяч раз.

10 комментариев
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Семейство голосовых помощников «Сбера» попало в список продуктов, которые Минцифры предлагает предустанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV перед продажей в России. Его выделили в категории «Программы, быстро набирающие популярность», пишет Forbes со ссылкой на документ.

Чтобы попасть в эту категорию, приложения должны были существовать на рынке меньше года, но иметь не менее 100 тысяч уникальных пользователей за весь период размещения в магазинах приложений, объяснили изданию в ведомстве.

«Сбер» изначально подал заявку на конкурс в категории «Голосовые помощники», рассказал изданию источник из числа участников комиссии при Минцифры. Но в этой категории выиграла «Маруся» от Mail.ru Group. В пресс-службе «Сбера» сообщили, что заявляли приложение «Салют» в категориях «Голосовые помощники» и «Быстрорастущее приложение» — Минцифры оставило его в последней.

В предварительном рейтинге говорится, что у семейства голосовых помощников «Салют» 1,8 млн уникальных пользователей. Издание выяснило, что в Google Play «Салют» скачали менее 100 тысяч раз, по данным App Annie, у голосового помощника 52 тысячи скачиваний и 30 тысяч активных пользователей. На iOS «Салют» скачали 19,2 тысяч раз с сентября по ноябрь 2020 года, следует из данных App Annie. Суммарно у приложения около 71 тысяч скачиваний.

В заявке «Сбера» указали совокупную месячную аудиторию ассистентов, при этом посчитали не только скачивания приложения «Салют», но и то, сколько раз голосовым ассистентом воспользовались внутри мобильного банка «Сбербанк Онлайн», пишет издание.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что 1,8 млн пользователей — это те, кому стало интересно посмотреть на помощников после презентации «Сбера». «Это значит, что человек как минимум один раз воспользовался "Салютом"», — сказал он изданию.

Другие категории

Минцифры составило рейтинг программ по их популярности на основе собственных данных ИТ-компаний, подтверждённых независимыми аудиторами, заявили в ведомстве. В список попали приложения по 13 категориям.

Среди браузеров, поисковиков, навигаторов и облачных сервисов лидируют продукты «Яндекса», категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru Group, среди антивирусов — Kaspersky, офисного ПО — «МойОфис», заявили в Минцифры. Кроме того, предустанавливаться будет социальный сервис «Госуслуги» и платёжная система «Мир».

#новость #сбер

10 комментариев
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Anton Oz

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Сложно доверить Сбербанку прослушивать все свои разговоры, вдруг кредит понадобится, а скоринг не одобрит твои музыкальные вкусы и интересы.

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Антон

0

Всю шнягу в телефоны запихают и выйдут на ipo.

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Ильдар Муртазен

Антон
3

Кто выйдет на IPO?

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Vladislav Nikolaevich

Ильдар
0

Те, кто всю шнягу в телефон запихает

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Sergei Zotov

Vladisl…
0

т.е. Правительство РФ? Или Министерство цифрового развития? Кто?)

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Для Сохранения

3

Диктаторское гос-во

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Алексей Чернов

3

Голосовой помощник "товарищ Майор"

Ответить

Ol Ka

1

30 тысяч активных пользователей

Блин, и ни одного из них на VC нет 🙁

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Аркадий Алексеевич

0

Только не надо делать вид, что вы этого не ожидали)

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Denis Sibukaev

0

Интересно а будет ли работать схема: я досрочно погашу 71 тыс.₽ и они списывают мне 1,8 млн.₽ с ипотеки?

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