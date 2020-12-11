Право
Таня Боброва

Суд в Белоруссии отказал Wargaming в иске к бывшим сотрудникам из-за нарушения прав на интеллектуальную собственность Материал редакции

В частности, компания протестовала против использования стартапом слова «Blitz» — у самой Wargaming есть игра World of Tanks Blitz.

13 комментариев
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Верховный суд Белоруссии вынес решение по делу Wargaming против бывших сотрудников, которые основали студию Blitz Team (в июле 2020 года переименована в Press Fire Games). Об этом vc.ru рассказали в PFG.

Суд отказал Wargaming по всем требованиям, уточнили в компании. Полный текст решения пока не опубликован.

«Несмотря на то, что решение по делу финальное и законодательство республики Беларусь не предусматривает его обжалование, компания не меняет своей позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в других юрисдикциях», — заявили в Wargaming изданию Tut.by.

Сейчас иски Wargaming рассматривают суды Кипра и США. Все иски сводятся к нескольким обвинениям, пояснили в PFG: нарушение прав на интеллектуальную собственность и незаконное использование слова «Blitz» в торговых марках Blitz Team и Blitz Engine. «Суд в США может занять ещё пару лет, суд на Кипре — без прогнозов», — говорят в PFG.

PFG использует слово «Blitz» в том числе в названии движка Blitz Engine, на котором разработан мобильный шутер компании Battle Prime. Игра была выпущена в начале декабря 2019 года бывшими сотрудниками Wargaming, которые работали над World of Tanks Blitz. Тогда же Wargaming подала в суд на пятерых сотрудников Blitz Team.

В PFG утверждают, что не использовали исходные коды Wargaming, open-source движок DAVAEngine и проекта NetworkTestGame. Несмотря на это, с ноября 2020 года Battle Prime исключена из Google Play по заявлению Wargaming, говорят в компании. Связаться с Google и объяснить свою позицию студии пока не удалось. В App Store Battle Prime доступна во всех странах, уточнили в компании.

#новость #wargaming

13 комментариев
4
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13 комментариев Накачай стартап
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Сергей Леопольдович

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БЕЛАРУСЬ!
А не Белоруссия... 

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Marat Nigametzianov

Сергей
–1

В России правильно писать Белоруссия.
А в Белоруссии на белорусском языке — Беларусь.

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max smirnoff

Сергей
–2

Россия!
А не рашка...

Ответить

Ник Лежневич

1

Кстати, удивительный факт: белорусский суд, оказывается, умеет принимать логичные решения

Ответить

max smirnoff

Ник
3

Белорусский суд - самый белорусский суд в мире, кто бы что ни говорил

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Юрий Штурмак

1

так может назвать свою игру длинным названием и с популярными словами, а потом судиться со всеми у кого будет совпадение по слову?

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MEGAtraXXXer666

0

Чисто гасят в отместку

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Шизоидная обезьяна

MEGAtraXXXer666
0

Кто кого?) Варгеи бывших сотрудников?

Ответить

max smirnoff

0

Каждая уважающая себя игровая студия должна разработать собственный игровой движок. Риторический вопрос - нахуа? - оставим за скобками, отметим лишь факт, что это стало некоей трендовой традицией.

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Ник Лежневич

max
0

Зочем, если есть UE?

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max smirnoff

Ник
0

Unity забыл! Ай-яй-яй

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Marat Nigametzianov

0

Варгейминг не правы.
ТЗ игры и софта - это разные классы использования.

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Artem Kravchenko

Marat
0

Сам-то понял, что сказал?)))

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