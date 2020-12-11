Суд в Белоруссии отказал Wargaming в иске к бывшим сотрудникам из-за нарушения прав на интеллектуальную собственность Материал редакции
В частности, компания протестовала против использования стартапом слова «Blitz» — у самой Wargaming есть игра World of Tanks Blitz.
Верховный суд Белоруссии вынес решение по делу Wargaming против бывших сотрудников, которые основали студию Blitz Team (в июле 2020 года переименована в Press Fire Games). Об этом vc.ru рассказали в PFG.
Суд отказал Wargaming по всем требованиям, уточнили в компании. Полный текст решения пока не опубликован.
«Несмотря на то, что решение по делу финальное и законодательство республики Беларусь не предусматривает его обжалование, компания не меняет своей позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в других юрисдикциях», — заявили в Wargaming изданию Tut.by.
Сейчас иски Wargaming рассматривают суды Кипра и США. Все иски сводятся к нескольким обвинениям, пояснили в PFG: нарушение прав на интеллектуальную собственность и незаконное использование слова «Blitz» в торговых марках Blitz Team и Blitz Engine. «Суд в США может занять ещё пару лет, суд на Кипре — без прогнозов», — говорят в PFG.
PFG использует слово «Blitz» в том числе в названии движка Blitz Engine, на котором разработан мобильный шутер компании Battle Prime. Игра была выпущена в начале декабря 2019 года бывшими сотрудниками Wargaming, которые работали над World of Tanks Blitz. Тогда же Wargaming подала в суд на пятерых сотрудников Blitz Team.
В PFG утверждают, что не использовали исходные коды Wargaming, open-source движок DAVAEngine и проекта NetworkTestGame. Несмотря на это, с ноября 2020 года Battle Prime исключена из Google Play по заявлению Wargaming, говорят в компании. Связаться с Google и объяснить свою позицию студии пока не удалось. В App Store Battle Prime доступна во всех странах, уточнили в компании.
БЕЛАРУСЬ!
А не Белоруссия...
В России правильно писать Белоруссия.
А в Белоруссии на белорусском языке — Беларусь.
Кстати, удивительный факт: белорусский суд, оказывается, умеет принимать логичные решения
так может назвать свою игру длинным названием и с популярными словами, а потом судиться со всеми у кого будет совпадение по слову?
Чисто гасят в отместку
Каждая уважающая себя игровая студия должна разработать собственный игровой движок. Риторический вопрос - нахуа? - оставим за скобками, отметим лишь факт, что это стало некоей трендовой традицией.
Варгейминг не правы.
ТЗ игры и софта - это разные классы использования.
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