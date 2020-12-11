Сервис мог бы стать конкурентом магазину Apple, но не смог справиться с её натиском, утверждает истец.

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Создатель магазина неофициальных приложений для iOS Cydia подал иск против Apple, обвинив компанию в антиконкурентном поведении.

Согласно иску, Apple использовала незаконные методы, чтобы подавить Cydia и «расчистить путь» для App Store. Разработчики обвиняют Apple в том, что компания вынудила пользователей использовать для загрузки приложений только App Store.

По словам адвокатов, Apple обладает монополией на распространение программного обеспечения для iOS. Если бы не антиконкурентное поведение Apple и незаконная монополия, пользователи могли бы выбирать установщик приложений по собственному выбору.

Представитель Apple Фред Сайнс заявил, что компания рассмотрит иск, но отрицает монополию, пишет The Washington Post. По его словам, Apple сталкивается с конкуренцией со стороны Android, которую используют другие производители телефонов.

Apple должна жестко контролировать способ установки приложений для защиты пользователей от вирусов и приложений, которые собирают личные данные, считают в компании.

Джей Фриман создал приложение Cydia в 2007 году до выхода App Store — на iPhone не было возможности установить приложение. Apple выпустила собственную версию магазина приложений App Store только в 2008 году.

В 2009 году компания подала иск против джейлбрейк-разработчиков, но проиграла его. В то же время Apple добавила в App Store новые функции, которые до этого были доступны в Cydia — например, возможность реагировать на уведомления на главном экране телефона.

По словам Фримена, годовая выручка Cydia достигла пика в $10 млн в 2011 и 2012 годах, после этого она начала уменьшаться. В 2018 году Фримен объявил, что отключит покупки в приложении и закроет его к концу года из-за убытков. Приложение продолжило работу, но Фриман отказался заниматься его разработкой.

Сейчас Фримен возглавляет отдел технологий в компании по разработке программного обеспечения Orchid, пишет The Washington Post. Последний раз Фримен писал про Cydia в октябре 2020 года — в 2019 году Facebook приостановила доступ к приложению, заблокировав связанные учётные записи, а Фримен восстановил его работу «на случай, если у кого-то еще есть причина авторизоваться в Cydia».