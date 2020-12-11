Магазин неофициальных приложений для iOS Cydia в суде обвинил Apple в монополии App Store Материал редакции
Сервис мог бы стать конкурентом магазину Apple, но не смог справиться с её натиском, утверждает истец.
Создатель магазина неофициальных приложений для iOS Cydia подал иск против Apple, обвинив компанию в антиконкурентном поведении.
Согласно иску, Apple использовала незаконные методы, чтобы подавить Cydia и «расчистить путь» для App Store. Разработчики обвиняют Apple в том, что компания вынудила пользователей использовать для загрузки приложений только App Store.
По словам адвокатов, Apple обладает монополией на распространение программного обеспечения для iOS. Если бы не антиконкурентное поведение Apple и незаконная монополия, пользователи могли бы выбирать установщик приложений по собственному выбору.
Представитель Apple Фред Сайнс заявил, что компания рассмотрит иск, но отрицает монополию, пишет The Washington Post. По его словам, Apple сталкивается с конкуренцией со стороны Android, которую используют другие производители телефонов.
Apple должна жестко контролировать способ установки приложений для защиты пользователей от вирусов и приложений, которые собирают личные данные, считают в компании.
Джей Фриман создал приложение Cydia в 2007 году до выхода App Store — на iPhone не было возможности установить приложение. Apple выпустила собственную версию магазина приложений App Store только в 2008 году.
В 2009 году компания подала иск против джейлбрейк-разработчиков, но проиграла его. В то же время Apple добавила в App Store новые функции, которые до этого были доступны в Cydia — например, возможность реагировать на уведомления на главном экране телефона.
По словам Фримена, годовая выручка Cydia достигла пика в $10 млн в 2011 и 2012 годах, после этого она начала уменьшаться. В 2018 году Фримен объявил, что отключит покупки в приложении и закроет его к концу года из-за убытков. Приложение продолжило работу, но Фриман отказался заниматься его разработкой.
Сейчас Фримен возглавляет отдел технологий в компании по разработке программного обеспечения Orchid, пишет The Washington Post. Последний раз Фримен писал про Cydia в октябре 2020 года — в 2019 году Facebook приостановила доступ к приложению, заблокировав связанные учётные записи, а Фримен восстановил его работу «на случай, если у кого-то еще есть причина авторизоваться в Cydia».
- 13 августа 2020 года Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход правил и 30%-ных комиссий App Store и Google Play. Обе компании удалили Fortnite из своих магазинов. Epic в ответ подала на них в суд, но судья отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии.
- В сентябре Epic Games, Spotify, владелец Tinder и другие компании-разработчики объединились в «Коалицию за справедливость приложений». Они потребовали от Apple отменить комиссию в App Store и позволить пользователям iOS загружать приложения из других источников.
- 18 ноября Apple объявила, что снизит комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год.
Прикольно, когда тебя обвиняют во владении того, что ты сам же и создал.
смех и слезы.и 🤦🏽♀️
Так не надо дружить с эплом, раз они вам так н е нравятся :)
Создайте свое, круче, удобнее, Лояльнее)
Ато как тырить код и джейлбрейкать закрытую систему(и подбивать на это юзеров, ая знаю о чем говорю, сама с 2м и 3м ходила джейлбрейкнутым)) -так они первые, а как свое чот создать-так эпл жадины :)
Ашане заставляет меня, пользоваться тележками ашан, и платить за них 10.
Но он не запрещает вам прийти со своей.
Что с этим миром не так случилось? Почему вдруг они решили, что могут качать права, работая в чужой экосистеме, на которую они и копейки не потратили?
Человека покупает телефон у Apple или арендует? Купивший может сам решать каким ему пользоваться магазином и приложениями? Apple имеет право полностью блокировать установку сторонних приложений?
Телефон и Ось разные сущности, телефон покупаешь , а ось тебе не принадлежит.
ну покупает он же телефон именно с намерением пользоваться экосистемой эпла
Да ладно? Эппл взял половину фич из Сидии.
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