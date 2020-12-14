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В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете Материал редакции

Авторы проекта предлагают наказать нарушителей до двумя годами лишения свободы.

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за клевету в интернете, сообщается на сайте Госдумы. Его автором выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Действующая редакция закона о клевете предусматривает наказание за клевету в публичном выступлении, либо «публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», но отдельно о клевете в интернете в ней речи не идёт. В пояснительной записке указано, что сайты часто обладают большей аудиторий, чем СМИ, при этом не имеют регистрации. Законопроект должен устранить этот «пробел правового регулирования» и ввести ответственность за клевету в сети.

Наказанием по статье может быть штраф до миллиона рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Также Вяткин предложил расширить уже существующие наказания по статье о клевете. Действующая редакция не предусматривает лишения свободы, но в законопроекте она предусмотрена.

  • Клевета, совершённая с использованием служебного положения — штраф до 2 миллионов рублей, арест на срок до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет;
  • Клевета о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих — штраф до трёх миллионов рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до четырёх лет;
  • Клевета о том, что человек совершил преступление сексуального характера — штраф до 5 миллионов рублей, арест до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет.

#новость #законы

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32 комментария Накачай стартап
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Даша Пашнина

21

Это после последнего видосика Навального поспешили?))

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Дмитрий Лукиенко

Даша
–4

А что там в видосике? Я тебе таких скринов и "документов" сотнями могу предоставить. И скажу "шо так и було" 

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Алексей Кравцов

18
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Роман Анищенко

Алексей
0

«Кто не понял, тот поймёт»

Ответить

Даша Пашнина

11

В госдуме уже не знают, как закрыть людям рот. Поэтому вся неугодная информация отныне- клевета.

Ответить

Роман Анищенко

Даша
4

Ага, карманный суд, признаёт очередного карманного чиновника незаконно оскорбленным недвижимостью в Испании, кто написал или снял видео отъезжает далеко и надолго

Ответить

Роман Куприн

12

Бешеный принтер опять включился

Ответить

Константин Шукалов

6

Маразм крепчал..

Если бы была административка с штрафом и обязательством опровержения, то я бы все понял, но это.. 

Ответить

Роман Анищенко

4

Держись, Навальный 💪

Ответить

911

4

с каждым днем все более стыдно жить в ру

Ответить

Giant Schlong

911
0

Тебе стыдно за других что ли?

Ответить

Sergey Ontime

3

Потому что сегодня прошлись по многим: 

Ответить

Алейченко Сергей

2

Опять у кого-то в думе кукушка поехала.

Ответить

Евгений Красняк

Алейченко
3

а вот это уже - «Клевета о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих»
уплатите штраф в кассу, пжалуйста

Ответить

Александр Николаевич Кудин

2

Нда... а мест в тюрмах то хватит?

Ответить

Ренат Зайдуллин

1

Лишение свободы тут лишнее, хватит штрафов и принудительных работ.

Ответить

Михаил Похеров

–5

Вообще впервые нормальный закон. Например когда 2 компании ведут разборки. Мы так с отзывами боролись, от "неизвестных людей" с которыми "связать невозможно", но ip был один и тот же 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Михаил
1

Не совсем нормальный, лишение свободы тут лишнее. Думаю Вы бы тоже не жаждали крови, если бы люди оплатили штраф+компенсацию или тоже самое + полгода-год исправительных работ.

Ответить

Михаил Похеров

Ренат
0

Мне главное восстановить справедливость для моей компании. Кто кому что не интересует. Особенно в кризис 

Ответить

Taiqa .

1

В интернете опять кто-то клевещет.

Ответить

Анна Багаутдинова

1

А что-нибудь реально стоящее могут внести?🤦🏼‍♀️

Ответить

енот

Анна
0

Вносят, но предлагают отклонить - https://sozd.duma.gov.ru/bill/942980-7

№942980-7 Законопроект :: Система обеспечения…
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов…
sozd.duma.gov.ru
Ответить

Желтый Женя

1

Изи:
Вы явно удачно сторговали мозги на зелёного змея.

Завидую просторам вашей головы.

Скажите, это же вы написали книгу «как становятся врагами народа»?

А «10 правил коррупционера»?

Какой вы гибкий, Волочковой следует брать у вас мастер-классы.

Ответить

Dauren Donato

–14

Все правильно. Безнаказанно клеветят и оскорбляют. Честь и достоинство человека не ставится во главу угла.

Ответить

Artem 69

Dauren
0

-

Ответить

Pavel Voronkov

0

Клевета, совершённая с использованием служебного положения — штраф до 2 миллионов рублей.

Такс, чиновники, быстренько скинулись в казну по 2 млн. Да, и сугубо добровольно, иначе
лишение свободы на срок до трёх лет.

Ответить

Александр Сергеевич

0

 И снова инициатива от Единой России. Почему эта инициатива не от КПРФ, ЛДПР, справедливой России?

Ответить

Pavel Ivanov

0

Как Сбербанк победит телефонных мошенников, если те такой приток квалифицированных кадров получат?

Ответить

tyler durden

0

После видео Навального 

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Александр Ковалев

0

Введите лучше уголовную ответственность за клевету на Гос. ТВ. 

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Дмитрий Лукиенко

0

Давно пора. Только делать это не в пользу государства, а в пользу пострадавшего. Написал о том, что Путин сидит в бункере и болеет короной, не подтвердил, получи 3 мульта штрафа и перечисли их Путину. Вот это было бы весело)

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Alexey Timanovsky

0

Ну в общем-то понятно, что они решают краткосрочную цель: damage control mode, заткнуть интернет любой ценой, не думая о долгосрочных последствиях и не имея никакой стратегии.  Посадить / удалить весь контент под угрозой посадки того же Навального, а дальше Дудя и всех недостаточно восторженно мыслящих. Как показывает опыт статьи про экстремизм, применять ее будут и к прошлым постам. 

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