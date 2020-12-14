В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете Материал редакции
Авторы проекта предлагают наказать нарушителей до двумя годами лишения свободы.
В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за клевету в интернете, сообщается на сайте Госдумы. Его автором выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.
Действующая редакция закона о клевете предусматривает наказание за клевету в публичном выступлении, либо «публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», но отдельно о клевете в интернете в ней речи не идёт. В пояснительной записке указано, что сайты часто обладают большей аудиторий, чем СМИ, при этом не имеют регистрации. Законопроект должен устранить этот «пробел правового регулирования» и ввести ответственность за клевету в сети.
Наказанием по статье может быть штраф до миллиона рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.
Также Вяткин предложил расширить уже существующие наказания по статье о клевете. Действующая редакция не предусматривает лишения свободы, но в законопроекте она предусмотрена.
- Клевета, совершённая с использованием служебного положения — штраф до 2 миллионов рублей, арест на срок до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет;
- Клевета о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих — штраф до трёх миллионов рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до четырёх лет;
- Клевета о том, что человек совершил преступление сексуального характера — штраф до 5 миллионов рублей, арест до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет.
Это после последнего видосика Навального поспешили?))
А что там в видосике? Я тебе таких скринов и "документов" сотнями могу предоставить. И скажу "шо так и було"
В госдуме уже не знают, как закрыть людям рот. Поэтому вся неугодная информация отныне- клевета.
Ага, карманный суд, признаёт очередного карманного чиновника незаконно оскорбленным недвижимостью в Испании, кто написал или снял видео отъезжает далеко и надолго
Маразм крепчал..
Если бы была административка с штрафом и обязательством опровержения, то я бы все понял, но это..
с каждым днем все более стыдно жить в ру
Опять у кого-то в думе кукушка поехала.
а вот это уже - «Клевета о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих»
уплатите штраф в кассу, пжалуйста
Вообще впервые нормальный закон. Например когда 2 компании ведут разборки. Мы так с отзывами боролись, от "неизвестных людей" с которыми "связать невозможно", но ip был один и тот же
Не совсем нормальный, лишение свободы тут лишнее. Думаю Вы бы тоже не жаждали крови, если бы люди оплатили штраф+компенсацию или тоже самое + полгода-год исправительных работ.
Мне главное восстановить справедливость для моей компании. Кто кому что не интересует. Особенно в кризис
А что-нибудь реально стоящее могут внести?🤦🏼♀️
Все правильно. Безнаказанно клеветят и оскорбляют. Честь и достоинство человека не ставится во главу угла.
Клевета, совершённая с использованием служебного положения — штраф до 2 миллионов рублей.
Такс, чиновники, быстренько скинулись в казну по 2 млн. Да, и сугубо добровольно, иначе
лишение свободы на срок до трёх лет.
И снова инициатива от Единой России. Почему эта инициатива не от КПРФ, ЛДПР, справедливой России?
Как Сбербанк победит телефонных мошенников, если те такой приток квалифицированных кадров получат?
Давно пора. Только делать это не в пользу государства, а в пользу пострадавшего. Написал о том, что Путин сидит в бункере и болеет короной, не подтвердил, получи 3 мульта штрафа и перечисли их Путину. Вот это было бы весело)
Ну в общем-то понятно, что они решают краткосрочную цель: damage control mode, заткнуть интернет любой ценой, не думая о долгосрочных последствиях и не имея никакой стратегии. Посадить / удалить весь контент под угрозой посадки того же Навального, а дальше Дудя и всех недостаточно восторженно мыслящих. Как показывает опыт статьи про экстремизм, применять ее будут и к прошлым постам.
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