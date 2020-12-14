Авторы проекта предлагают наказать нарушителей до двумя годами лишения свободы.

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за клевету в интернете, сообщается на сайте Госдумы. Его автором выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Действующая редакция закона о клевете предусматривает наказание за клевету в публичном выступлении, либо «публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», но отдельно о клевете в интернете в ней речи не идёт. В пояснительной записке указано, что сайты часто обладают большей аудиторий, чем СМИ, при этом не имеют регистрации. Законопроект должен устранить этот «пробел правового регулирования» и ввести ответственность за клевету в сети.

Наказанием по статье может быть штраф до миллиона рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Также Вяткин предложил расширить уже существующие наказания по статье о клевете. Действующая редакция не предусматривает лишения свободы, но в законопроекте она предусмотрена.

Клевета, совершённая с использованием служебного положения — штраф до 2 миллионов рублей, арест на срок до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет;

Клевета о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих — штраф до трёх миллионов рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до четырёх лет;

Клевета о том, что человек совершил преступление сексуального характера — штраф до 5 миллионов рублей, арест до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет.