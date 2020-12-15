Власти США обязали Amazon, Facebook и другие компании рассказать о методах сбора и обработки информации Материал редакции
У компаний есть 45 дней на предоставление ответа.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) издала распоряжения для Amazon, Facebook, Twitter и других компаний отчитаться о методах сбора и обработки персональных данных пользователей.
Перед властями США отчитаются Amazon, ByteDance, Discord, Facebook, Reddit, Snap, Twitter, WhatsApp и YouTube. У компаний будет 45 дней на предоставление ответа с момента получения распоряжения.
Регулятора также интересует информация, как компании определяют, какую рекламу показывать пользователям, как измеряют вовлеченность пользователей и влияют ли их методы на детей и подростков.
Согласно заявлению, комиссия хочет понять, как компании влияют на то, что пользователи слышат и видят, с кем они разговаривают и какой информацией они делятся, пишет CNBC.
Discord заявил, что мессенджер не показывает рекламу, поэтому он не зарабатывает ни на ней, ни на продаже данных пользователей, а Twitter выразил готовность к сотрудничеству, сообщает издание. Другие компании не предоставили комментарии.
- 10 декабря Федеральная торговая комиссия США потребовала в суде от Facebook продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок. Компания ответила, что регуляторы уже одобрил сделки и не обнаружили рисков для конкуренции.
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