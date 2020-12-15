Право
Новости TJ

Российский суд впервые обязал агрегатор удалить приложение с пиратским контентом — иск поступил к Google Play Материал редакции

С октября в законе есть новый тип ответчика — владелец магазина приложений.

Мосгорсуд обязал Google удалить приложение Music Downloader — Free MP3 Downloader за нарушение авторских прав, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию иска. Заявление поступило от S.B.A. Music Publishing, который входит в Warner Music Russia.

Как утверждает представитель истца Роман Лукьянов, это первое решение суда по новому закону о блокировке приложений с пиратским контентом, который начал действовать 1 октября.

  • По новой процедуре правообладатель сначала подаёт иск, потом Роскомнадзор направляет владельцу площадки, где размещено приложение, уведомление о нарушении прав.
  • После этого владелец площадки должен обратиться к владельцу приложения и потребовать заблокировать его не позднее трёх дней с момента получения письма Роскомнадзора.
  • Если владелец приложения не заблокирует его, то это должен сделать магазин, где оно размещено. Если блокировки ни со стороны владельца приложения, ни со стороны площадки не произойдёт, то ей должны заняться операторы связи.

Мосгорсуд 14 декабря удовлетворил иск, в котором лейбл просил Роскомнадзор «прекратить создавать условия» для распространения незаконных копий песен российской группы Cream Soda через приложение Music Downloader — Free MP3 Downloader. Утром 15 декабря приложение с таким названием ещё доступно в Google Play. В Google и Warner отказались от комментариев.

Представитель истца заявил, что первое решение суда важно, поскольку «не было уверенности, будут ли „проходить“ такие иски вообще». «Раньше иски подавались к владельцам ресурсов и хостерам, сейчас появился новый тип ответчика — владелец магазина приложений», — добавил он.

#новость #google

1007 просмотров
12 комментариев
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 12, "likes": 4, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 187351, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 15 Dec 2020 09:07:51 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
50 миллионов пользователей ждут
Ищем разработчиков в «2ГИС» — С++, Python, JS, Go, PHP, Swift, Scala или .NET
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виталий Маклагин

–10

Интересная новость. Похоже в России начинается эра законов и правильных решений. Правда до законов США нам далеко ещё.

Ответить

Pavel One

Виталий
0

Согласен, отравить Навального - это правильное и законное решение!

Ответить

Александр Якунин

Pavel
0
Ответить

Шамиль Джанболатов

Виталий
0

У нас получается "хотели как лучше, но получилось как всегда", на деле будут и страдают уже сайты оппозиционеров, в основном

Ответить

Шамиль Джанболатов

0

Все равно вся почти российские музыка и кино - это сплошной плагиат. Главный борец с пиратством Михалков, мало того, что собирает антипиратские налоги, так ещё и сайты блокирует, уверенный, что его фильмы кто-то смотрит, старые его фильмы хороши, но они и так бесплатно есть в Ютьюбе, "Жестокий романс", кстати вон смотрел в Ютьюбе. Я лично против авторских прав, потому что это тормозит прогресс

Ответить

max smirnoff

Шамиль
0

новые его фильмы тоже хороши
утомленные солнцем, например, очень ничего
а 12 я считаю вообще шедевр

вот бесогон - это уже маразм, к сожалению

Ответить

Alex Shapovalov

max
1

Особенно если учесть что 12 это чистый плагиат. То вообще прекрасный фильм Михалкова. 

Ответить

Airat Kafman

max
0

Михалков готовится выдать очередной шедевр для Макса Смирнова:

Ответить

Airat Kafman

0

"После этого владелец площадки должен обратиться к владельцу приложения и потребовать заблокировать его не позднее трёх дней с момента получения письма Роскомнадзора"

"Если владелец приложения не заблокирует его..."

Кого владелец приложения должен заблокировать? Свое приложение?

Ответить

Alexander Mitryashkin

Airat
0

Мне больше понравилось, что операторы связи должны заняться блокировкой) интересно как себе это законотворец представлял?

Ответить

Gregory Skidan

Alexander
0

Очевидно же, что блокировать URL со страницей приложения через DNS и/или DPI

Ответить

Дмитрий Малахов

0

Хмм.... вообще  это не такая проблема для любителей контента.
Очень многие вещи отлично ставятся с apk
И это не только пиратка

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
ФИС предложила преобразовать Роспатент в публично-правовую компанию
Наделенная публично-правовыми функциями и полномочиями организация должна стать центром защиты российских инвестиций в…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Инструкция: 5 простых экопривычек, которые помогут минимизировать отходы
Создательница zero waste магазина и блога Noplasticitsfantastic — об экологических привычках, которые по плечу каждому.
2
Kokoc Group
Подписан
Отписаться
Не все пропало, шеф
Восстановление российской экономики после первой волны пандемии коронавируса сначала замедлилось, а потом и вовсе замер…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Quazar Dream
за день
Спб . Перестал деградировать на ютубе . От неожиданность начал читать книгу . 10/10
В работе сервисов Google произошёл массовый сбой: не работают «Документы», Gmail, YouTube и другие
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Николай Черных

«Тинькофф Мобайл» запустил…

badResistor

Час в суверенном интернете…

badResistor

Час в суверенном интернете…

Story App

В Госдуму внесли законопроект…

Алексей Осташов

BeeOrg — сервис для покупателей…

Alexandra Popova

Как ОБЕЗЬЯНКИ высасывают нашу…

Story App

В Госдуму внесли законопроект…

Денис Морганов

«Яндекс.Еда» запустила доставку…

Story App

В Госдуму внесли законопроект…

Arthur Niazyan

Каким должен быть веб…

Алексей Осташов

BeeOrg — сервис для покупателей…

Story App

В Госдуму внесли законопроект…

Story App

В Госдуму внесли законопроект…

Александр Желтов

Educate Online — как пандемия…

Gregory Skidan

Российский суд впервые обязал…

Alexander…

Самые распространённые мифы о…

Story App

В Госдуму внесли законопроект…

Шамиль Джанболатов

PornHub удалил больше половины…

Александр Якунин

Российский суд впервые обязал…

Дмитрий Малахов

Российский суд впервые обязал…
null