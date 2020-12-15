С октября в законе есть новый тип ответчика — владелец магазина приложений.

Мосгорсуд обязал Google удалить приложение Music Downloader — Free MP3 Downloader за нарушение авторских прав, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию иска. Заявление поступило от S.B.A. Music Publishing, который входит в Warner Music Russia.

Как утверждает представитель истца Роман Лукьянов, это первое решение суда по новому закону о блокировке приложений с пиратским контентом, который начал действовать 1 октября.

По новой процедуре правообладатель сначала подаёт иск, потом Роскомнадзор направляет владельцу площадки, где размещено приложение, уведомление о нарушении прав.

После этого владелец площадки должен обратиться к владельцу приложения и потребовать заблокировать его не позднее трёх дней с момента получения письма Роскомнадзора.



Если владелец приложения не заблокирует его, то это должен сделать магазин, где оно размещено. Если блокировки ни со стороны владельца приложения, ни со стороны площадки не произойдёт, то ей должны заняться операторы связи.

Мосгорсуд 14 декабря удовлетворил иск, в котором лейбл просил Роскомнадзор «прекратить создавать условия» для распространения незаконных копий песен российской группы Cream Soda через приложение Music Downloader — Free MP3 Downloader. Утром 15 декабря приложение с таким названием ещё доступно в Google Play. В Google и Warner отказались от комментариев.

Представитель истца заявил, что первое решение суда важно, поскольку «не было уверенности, будут ли „проходить“ такие иски вообще». «Раньше иски подавались к владельцам ресурсов и хостерам, сейчас появился новый тип ответчика — владелец магазина приложений», — добавил он.