Российский суд впервые обязал агрегатор удалить приложение с пиратским контентом — иск поступил к Google Play Материал редакции
С октября в законе есть новый тип ответчика — владелец магазина приложений.
Мосгорсуд обязал Google удалить приложение Music Downloader — Free MP3 Downloader за нарушение авторских прав, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию иска. Заявление поступило от S.B.A. Music Publishing, который входит в Warner Music Russia.
Как утверждает представитель истца Роман Лукьянов, это первое решение суда по новому закону о блокировке приложений с пиратским контентом, который начал действовать 1 октября.
- По новой процедуре правообладатель сначала подаёт иск, потом Роскомнадзор направляет владельцу площадки, где размещено приложение, уведомление о нарушении прав.
- После этого владелец площадки должен обратиться к владельцу приложения и потребовать заблокировать его не позднее трёх дней с момента получения письма Роскомнадзора.
- Если владелец приложения не заблокирует его, то это должен сделать магазин, где оно размещено. Если блокировки ни со стороны владельца приложения, ни со стороны площадки не произойдёт, то ей должны заняться операторы связи.
Мосгорсуд 14 декабря удовлетворил иск, в котором лейбл просил Роскомнадзор «прекратить создавать условия» для распространения незаконных копий песен российской группы Cream Soda через приложение Music Downloader — Free MP3 Downloader. Утром 15 декабря приложение с таким названием ещё доступно в Google Play. В Google и Warner отказались от комментариев.
Представитель истца заявил, что первое решение суда важно, поскольку «не было уверенности, будут ли „проходить“ такие иски вообще». «Раньше иски подавались к владельцам ресурсов и хостерам, сейчас появился новый тип ответчика — владелец магазина приложений», — добавил он.
Интересная новость. Похоже в России начинается эра законов и правильных решений. Правда до законов США нам далеко ещё.
У нас получается "хотели как лучше, но получилось как всегда", на деле будут и страдают уже сайты оппозиционеров, в основном
Все равно вся почти российские музыка и кино - это сплошной плагиат. Главный борец с пиратством Михалков, мало того, что собирает антипиратские налоги, так ещё и сайты блокирует, уверенный, что его фильмы кто-то смотрит, старые его фильмы хороши, но они и так бесплатно есть в Ютьюбе, "Жестокий романс", кстати вон смотрел в Ютьюбе. Я лично против авторских прав, потому что это тормозит прогресс
новые его фильмы тоже хороши
утомленные солнцем, например, очень ничего
а 12 я считаю вообще шедевр
вот бесогон - это уже маразм, к сожалению
Особенно если учесть что 12 это чистый плагиат. То вообще прекрасный фильм Михалкова.
"После этого владелец площадки должен обратиться к владельцу приложения и потребовать заблокировать его не позднее трёх дней с момента получения письма Роскомнадзора"
"Если владелец приложения не заблокирует его..."
Кого владелец приложения должен заблокировать? Свое приложение?
Мне больше понравилось, что операторы связи должны заняться блокировкой) интересно как себе это законотворец представлял?
Очевидно же, что блокировать URL со страницей приложения через DNS и/или DPI
Хмм.... вообще это не такая проблема для любителей контента.
Очень многие вещи отлично ставятся с apk
И это не только пиратка
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