Правительство России взяло под контроль цены на хлеб, сахар, муку и подсолнечное масло Материал редакции
Перед этим рост цен на продукты раскритиковал Владимир Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, сообщило правительство России.
Согласно заявлению, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями. Они будут действовать до конца 2021 года и помогут снизить цены на отдельные виды самых востребованных товаров, в частности, сахар и масло.
Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, правительство ограничит допустимый объем вывоза зерновых до 17,5 млн тонн. Чтобы вывезти больше, поставщики обязаны будут заплатить пошлину — 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее €100 за тонну. Пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – €25 за тонну.
Владимир Путин высказался о недопустимости роста цен на продукты 9 декабря во время совещания с министрами. Президент потребовал решить вопрос за неделю.
10 декабря правительство решило установить предельные цены на продукты. 14 декабря Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%. Цена на сахар снизится до 46 рублей за кг, цена на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр.
17 декабря Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию, на которой вопросы президенту могут задать не только журналисты. Источники The Bell среди чиновников и опрошенные изданием экономисты сообщили, что контроль над ценами — это «пиар-акция».
Путин каждый год удивляется росту цен, каждый год кого-то ругает, а цены растут и рубль падает.
На кого-то ещё этот «сериал» производит впечатление?)
Не падает, а отрицательно растет...
Точно, как же я мог забыть про наш «новояз» 😂
Не новояз, а патриотические синонимы
А бензин?
А как же свободный рынок? Где-то в дали начал выть Чубайс.
Его как раз убрали перед этим)
Конечно не про цены на продукты, а про деградацию фармацевтики, как и всего остального в нашей стране за последние 30 лет.
Салам Алейкууум аааааалееейкум ассалам
Значит, возможно, зальют всё техническим пальмовым маслом, к бабке не ходи. Качество продуктов явно пострадает.
Владимир Путин, президент: «Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились».
Только население со своими рублями никому не нужно. Поэтому возникает всё большее желание экспортировать, а не удовлетворять внутренние потребности.
А прекратить вывод средств из страны и снять санкции с импортных продуктов - не потребовал
Кашмарят людей бл идёт незримая бойня используя ковид как генератор
А чинайцам все по ,
И англосаком все шоколад
Ждём талоны?)
Это не связанные вещи. Талоны на питание для малоимущих хорошая мера, это работает.
А управление ценами по повышении налогов- это лицемерие и вред
То для малоимущих, а если талоны против спекулянтов? Чтобы не покупали много из-за дефицита
Вот это шаг. Надеюсь что контроль осуществится
И вы сможете, наконец, купить себе сахар к чаю? Или блинов испечь? По вашему кошельку так сильно ударил рост цен сахара на 15 р за килограмм?
Чтобы вывезти больше, поставщики обязаны будут заплатить пошлину — 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее €100 за тонну. Пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – €25 за тонну.
Забавно, что цены уже даже в долларах перестали считать
Видимо, основной экспорт в Европу — оттуда приходят евро.
Думаю дело в том, что за прошлый месяц ребята в штатах напечатали еще 0.8 триллиона долларов, и поэтому мы постепенно переходим на евро
Как обыграть систему? Сделать подсолнечное масло с добавлением оливкового, например.
Оливковое дорогое
Пару капель добавят и напишут, что это изысканная смесь для приготовления кулинарных шедевров.
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