Право
Евгения Евсеева

Правительство России взяло под контроль цены на хлеб, сахар, муку и подсолнечное масло Материал редакции

Перед этим рост цен на продукты раскритиковал Владимир Путин.

33 комментария
1493 просмотра

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, сообщило правительство России.

Согласно заявлению, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями. Они будут действовать до конца 2021 года и помогут снизить цены на отдельные виды самых востребованных товаров, в частности, сахар и масло.

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, правительство ограничит допустимый объем вывоза зерновых до 17,5 млн тонн. Чтобы вывезти больше, поставщики обязаны будут заплатить пошлину — 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее €100 за тонну. Пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – €25 за тонну.

Владимир Путин высказался о недопустимости роста цен на продукты 9 декабря во время совещания с министрами. Президент потребовал решить вопрос за неделю.

10 декабря правительство решило установить предельные цены на продукты. 14 декабря Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%. Цена на сахар снизится до 46 рублей за кг, цена на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр.

17 декабря Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию, на которой вопросы президенту могут задать не только журналисты. Источники The Bell среди чиновников и опрошенные изданием экономисты сообщили, что контроль над ценами — это «пиар-акция».

#новость #правительство

33 комментария
5
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33 комментария Накачай стартап
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Олег-Юрьевич Чегин

23

Значит надо закупаться, будет дефицит и повышение.

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Михаил Гладченко

19

Путин каждый год удивляется росту цен, каждый год кого-то ругает, а цены растут и рубль падает.

На кого-то ещё этот «сериал» производит впечатление?)

Ответить

work tasks

Михаил
12

Не падает, а отрицательно растет...

Ответить

Михаил Гладченко

work
5

Точно, как же я мог забыть про наш «новояз» 😂

Ответить

Роман Анисимов

Михаил
7

Не новояз, а патриотические синонимы

Ответить

Airat Kafman

Роман
1

Отсылочки к 1984 не надо отрицать. Просто кивните)

Ответить

Ruslan Saidov

0

А бензин?

Ответить

Сергей Смыков

Ruslan
29
Ответить

Павел Логинов

6

Ничего из этого я особо не ем. Но у деда определенно маразм уже

Ответить

Яков Морозов

4

А как же свободный рынок? Где-то в дали начал выть Чубайс.

Ответить

Сергей Макеев

Яков
0

Его как раз убрали перед этим)

Ответить

Яков Морозов

Сергей
0

Конечно не про цены на продукты, а про деградацию фармацевтики, как и всего остального в нашей стране за последние 30 лет.

Ответить

N N

Яков
–1

Через 30 лет будет такое же нытьё - какую Россию 2020 мы потеряли. И будут сочинять истории про "хорошо жили и всё было" 

Ответить

Яков Морозов

N
0

Какое нытье? Сначала внимательно посмотри.

Ответить

MEGAtraXXXer666

2

Салам Алейкууум аааааалееейкум ассалам

Ответить

Дядька Демон

MEGAtraXXXer666
1

Не только лишь все смогут оценить столь тонкий юмор :)

Ответить

Алексей Кравцов

1

Значит, возможно, зальют всё техническим пальмовым маслом, к бабке не ходи. Качество продуктов явно пострадает.

Ответить

Для Сохранения

1

   Владимир Путин, президент: «Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились».

   Только население со своими рублями никому не нужно. Поэтому возникает всё большее желание экспортировать, а не удовлетворять внутренние потребности.

Ответить

N N

1

А прекратить вывод средств из страны и снять санкции с импортных продуктов - не потребовал

Ответить

Дисса Джангь Миннинсгаузен

–6

Кашмарят людей бл идёт незримая бойня используя ковид как генератор
А чинайцам все по ,
И англосаком все шоколад

Ответить

Евгений Кузьмичев

0

Ждём талоны?)

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Евгений
1

Это не связанные вещи. Талоны на питание для малоимущих хорошая мера, это работает.
А управление ценами по повышении налогов- это лицемерие и вред

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Nikolay
0

То для малоимущих, а если талоны против спекулянтов? Чтобы не покупали много из-за дефицита

Ответить

Parkhat Tashmetov

0

Вот это шаг. Надеюсь что контроль осуществится

Ответить

Denis Krivonosov

Parkhat
0

И вы сможете, наконец, купить себе сахар к чаю? Или блинов испечь? По вашему кошельку так сильно ударил рост цен сахара на 15 р за килограмм?

Ответить

Roman Trifonov

0
Ответить

Nikita Shmidt

0

Чтобы вывезти больше, поставщики обязаны будут заплатить пошлину — 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее €100 за тонну. Пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – €25 за тонну.

Забавно, что цены уже даже в долларах перестали считать

Ответить

Valentin Dombrovsky

Nikita
0

Видимо, основной экспорт в Европу — оттуда приходят евро. 

Ответить

Nikita Shmidt

Valentin
0

Думаю дело в том, что за прошлый месяц ребята в штатах напечатали еще 0.8 триллиона долларов, и поэтому мы постепенно переходим на евро

https://ycharts.com/indicators/us_m1_money_stock

Ответить

МС опись имущества

0

Как обыграть систему? Сделать подсолнечное масло с добавлением оливкового, например.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

МС
0

Оливковое дорогое

Ответить

Шизоидная обезьяна

Карфаген
0

Пару капель добавят и напишут, что это изысканная смесь для приготовления кулинарных шедевров. 

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Артем Гарбарт

0

Опа, совок

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