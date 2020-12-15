Перед этим рост цен на продукты раскритиковал Владимир Путин.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, сообщило правительство России.

Согласно заявлению, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями. Они будут действовать до конца 2021 года и помогут снизить цены на отдельные виды самых востребованных товаров, в частности, сахар и масло.

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, правительство ограничит допустимый объем вывоза зерновых до 17,5 млн тонн. Чтобы вывезти больше, поставщики обязаны будут заплатить пошлину — 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее €100 за тонну. Пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – €25 за тонну.

Владимир Путин высказался о недопустимости роста цен на продукты 9 декабря во время совещания с министрами. Президент потребовал решить вопрос за неделю.

10 декабря правительство решило установить предельные цены на продукты. 14 декабря Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%. Цена на сахар снизится до 46 рублей за кг, цена на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр.