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Артур Томилко
Право

ФБР задержало бывшего звукорежиссёра Эминема, который продавал в интернете его неизданные треки

Он украл из студии жёсткий диск с музыкой, а оплату за неё принимал в биткоинах.

  • Минюст США предъявил звукорежиссёру Джозефу Стрэнджу обвинения в уголовном нарушении авторских прав, международной транспортировке и торговле украденными у Эминема (Маршалл Мэтерс) песнями.
  • Сотрудники артиста обратились в ФБР в январе 2025 года. Они рассказали, что обнаружили на разных сайтах сообщения о продаже неизданных треков Эминема.
  • Агенты ФБР установили «нескольких лиц», которые купили украденную музыку. Те заявили, что продавцом выступал Джозеф Стрэндж, сотрудничавший с Эминемом в период с 2007-го по 2021 год.
  • По данным агентства Courthouse News Service, опубликовавшего текст уголовной жалобы, Стрэндж похитил жёсткий диск с музыкой из сейфа в студии, в которой работал. После этого он начал продавать песни через интернет, а в качестве оплаты принимал биткоины.
  • Если Стрэнджа признают виновным в уголовном нарушении авторских прав, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тысяч. За уголовную перевозку украденных ценностей наказание может достигать 10 лет тюрьмы.
Фото AP
Фото AP

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