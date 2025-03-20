ФБР задержало бывшего звукорежиссёра Эминема, который продавал в интернете его неизданные треки

Он украл из студии жёсткий диск с музыкой, а оплату за неё принимал в биткоинах. Минюст США предъявил звукорежиссёру Джозефу Стрэнджу обвинения в уголовном нарушении авторских прав, международной транспортировке и торговле украденными у Эминема (Маршалл Мэтерс) песнями.Сотрудники артиста обратились в ФБР в январе 2025 года. Они рассказали, что обнаружили на разных сайтах сообщения о продаже неизданных треков Эминема.Агенты ФБР установили «нескольких лиц», которые купили украденную музыку. Те заявили, что продавцом выступал Джозеф Стрэндж, сотрудничавший с Эминемом в период с 2007-го по 2021 год.По данным агентства Courthouse News Service, опубликовавшего текст уголовной жалобы, Стрэндж похитил жёсткий диск с музыкой из сейфа в студии, в которой работал. После этого он начал продавать песни через интернет, а в качестве оплаты принимал биткоины.Если Стрэнджа признают виновным в уголовном нарушении авторских прав, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тысяч. За уголовную перевозку украденных ценностей наказание может достигать 10 лет тюрьмы.Фото AP#новости