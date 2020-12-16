Право
Лиана Липанова

Минфин предложил ЦБ и ФНС обменяться банковской и налоговой тайнами для борьбы с уходом от налогов Материал редакции

Сейчас банки автоматически передают ФНС только информацию об открытии или закрытии счетов или изменении реквизитов, остальное — по запросу.

  • Минфин опубликовал поправки для расширения обмена данными налогоплательщиков между Центробанком и Федеральной налоговой службой, передаёт «Коммерсантъ». Речь идёт о банковской и налоговой тайнах, уточняет издание.
  • Обмен такой информацией позволит эффективнее выявлять схемы минимизации налогов, считают в Минфине. ЦБ получит данные о доходах юрлиц и ИП, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, объектах налообложения и задолженности перед бюджетом клиентов банков, страховщиков и так далее, пишет газета.
  • Сейчас банки передают ФНС только информацию об открытии или закрытии счетов или изменении реквизитов в рамках валютного контроля. Информацию об операциях по счетам налоговики должны запрашивать отдельно.
  • «Важно, что массового обмена данными не предполагается. Перечень документов и сведений, подлежащих обмену, будет определяться соглашением между Банком России и ФНС», — говорят в Минфине. Доступ к этим сведениям получит ограниченный круг лиц, а обмен будет происходить через защищенные каналы связи. Разглашение этих данных предполагает административную и уголовную ответственность, пояснили в ведомстве.
  • В ФНС заявили «Коммерсанту», что речь не идёт о получении доступа к выпискам по операциям на счетах физлиц. Обмен данными снизит количество запросов в банки, говорят в ведомстве.

#новость #фнс #цб

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9 комментариев
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9 комментариев Накачай стартап
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IO

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Надеюсь Набиуллина пошлёт Минфин в далёкое путешествие на хуй.

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Григорий Крутеев

5

Какая же это тайна получается... одно название. Это как на базаре чей-то секрет рассказать. Ты только никому не говори. Из ФНС итак утекает все подряд. Через пять минут, после того как попадает туда.

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Виктор Алексеенко

Григорий
0

через 3 минуты, засекал

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Вачирангкорн

2

Ждите на флешках

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Evgeny Shershukov

1

Налоговики, идите на хуй!

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Roman Trifonov

0

Разглашение этих данных предполагает административную и уголовную ответственность, пояснили в ведомстве.

Утибоземой, как будто это кого-то остановило в расследовании Навального.

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Дмитрий Кораблев

Roman
1

Это для Навального делают, чтоб он еще смог скачать базы по всем "тайным" операциям и делать более качественный контент на Ютуб.

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Denis Glebko

0

Опаньки... Приехали...

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Aziz Azizov

0

Все, серые накопления граждан скоро начнут таять..)

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