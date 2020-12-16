Госдума ввела штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете Материал редакции
В пояснительной записке указано, что возможности интернета привлекают злоумышленников, позволяя им оставаться анонимными.
Депутаты приняли в третьем чтении поправки, вводящие ответственность за размещение и распространение запрещённой информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) дополняется пунктом, где прописана ответственность за «пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в интернете».
Наказание за это нарушение составит:
- Для граждан — штраф от 5 до 30 тысяч рублей.
- Для должностных лиц — штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
- Для юрлиц — штраф от 1 до 1,5 млн рублей.
Закон ужесточает ответственность мигрантов за пропаганду или рекламу наркотиков, а также повышает штрафы для операторов связи и интернет-провайдеров, которые не заблокировали запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.
15 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий 10 лет лишения свободы за склонение другого человека к употреблению запрещённых веществ через интернет.
Надо штрафовать за пропаганду котиков. Потери мировой экономики от их просмотров сопоставимы с наркотой.
А то что эта пропаганда в каждом 2м фильме это ничего?
И в песнях на радио типа «скорость спать не даёт, мы убитые вдвоём»? Норм все, так можно?)
Как всегда все зависит от желаний интерпретатора. Всегда можно съехать на "тут мы вообще то про опасное вождение и дтп". Но если надо, или когда человек оступится в чем-либо, то это сразу достанут и выльют сверху довеском)
Давно пора. А то уже в открытую эти магазины пихают.
Для должностных лиц?
Какую должность в пропаганде занимают люди?
Думается, что в названии "Федеральная служба Российской Федерации по КОНТРОЛЮ за оборотом наркотиков" уже присутствует пропаганда.
Уверен, что эта мера существенно сократит употребление норкотиков (и прекурсоров) в РФ! (нет)
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