В пояснительной записке указано, что возможности интернета привлекают злоумышленников, позволяя им оставаться анонимными.

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Депутаты приняли в третьем чтении поправки, вводящие ответственность за размещение и распространение запрещённой информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) дополняется пунктом, где прописана ответственность за «пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в интернете».

Наказание за это нарушение составит:

Для граждан — штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

Для должностных лиц — штраф от 50 до 100 тысяч рублей.



Для юрлиц — штраф от 1 до 1,5 млн рублей.



Закон ужесточает ответственность мигрантов за пропаганду или рекламу наркотиков, а также повышает штрафы для операторов связи и интернет-провайдеров, которые не заблокировали запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.