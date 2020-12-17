Право
Евгения Евсеева

Американская юрфирма Rosen подала коллективный иск против Qiwi из-за падения акций после штрафа от ЦБ Материал редакции

Она обвиняет компанию в искажении информации и требует возмещение убытков. По мнению юристов, сумма компенсации может превысить $100 млн.

  • Юридическая фирма Rosen подала коллективный иск против Qiwi от имени всех физических и юридических лиц, которые приобретали акции компании в период с 28 марта 2019 года по 9 декабря 2020 года.
  • Акционеры обвиняют компанию в искажении информации и требуют возмещение убытков от падения акций компании, а также проценты за время с момента подачи иска до исполнения решения и компенсацию юридических расходов.
  • Управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» рассказал «Коммерсанту», что сумма компенсации может превысить $100 млн, что «станет рекордом для такой категории дел для российских компаний».
  • 10 декабря Центробанк ограничил часть операций «Киви банка» и оштрафовал на 11 млн рублей. После этого Qiwi потеряла четверть рыночной стоимости — на 16 декабря её акции на Nasdaq упали на 26%, до $10,46.
  • В частности, регулятор приостановил или ограничил два вида операций: большинство платежей иностранным торговым компаниям и переводы на предоплаченные корпоративные карты.
  • Из-за падения акций компании после претензий ЦБ юрфирмы начали готовить коллективные иски к Qiwi. Они планировали самостоятельно выяснить, нарушал ли «Киви банк» требования ЦБ, и провести расследование о возможном введении акционеров в заблуждение и недостаточном раскрытии информации.
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#новость #qiwi

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Даниил Соловьев

9

В итоге ещё больше упадут, а денег никому не выплатят)

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Денис Демидов

Даниил
3

Фонд должен продемонстрировать своим вкладчикам, что он что-то делает с их убытками, иначе пострадает сам фонд(ы).
Что-то вырвать вполне возможно, это миллионы можно спрятать, миллиарды много труднее.

Ответить

Александр Якунин

Денис
5

А можно подать в суд на тех кто подал в суд, потому что из за их иска акции просели ещё больше 👀

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
1

Конечно можно, но получится ли? Ведь у них конкретное обвинение, что скрыли реальную картину, не обозначили возможные риски, что требует биржа.

Ответить

Балкон.Ру

10

Можно ещё на казино в суд подать

Ответить

Denis Bystruev

Балкон.Ру
0

Вы не поверите: https://www.geekwire.com/2020/big-fish-games-pay-155m-tweak-games-part-class-action-settlement-gambling/

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Alex Cox

5

Шансов мало, пиар юридической фирмы больше

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Александр Казанский

Alex
1

Мне кажется для банковской сферы так себе пиар. Я и до этого обходил их стороной, но сейчас точно свои деньги им не понесу.

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Антон Гранд

0

Пойду деньги выведу.

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Американский пёс_анон

Антон
3

"Вывод средств заблокирован. Свяжитесь с нами как можно скорее. Мы уже работаем над проблемой"

Ответить

Антон Гранд

Американский
0

У меня такое было. 30 минут работы юриста и кошелёк разблокирован. И 1000 Рублей за предсудебное.

Ответить

Хай-теч вам в бок

1

Из заголовка подумал что речь о Рошене одного известного предпринимателя.

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Алексей Ожегов

1

Жестокая подстава со стороны ЦБ. Как Qiwi, так и их клиентам. Раздражает.

Ответить

Игорь Чичинин

0

Скоро можно будет обменять 40 грывен на компанию

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Ol Ka

–3

Юридическая фирма Rosen подала коллективный иск против Qiwi

🤞

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