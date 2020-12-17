Американская юрфирма Rosen подала коллективный иск против Qiwi из-за падения акций после штрафа от ЦБ Материал редакции
Она обвиняет компанию в искажении информации и требует возмещение убытков. По мнению юристов, сумма компенсации может превысить $100 млн.
- Юридическая фирма Rosen подала коллективный иск против Qiwi от имени всех физических и юридических лиц, которые приобретали акции компании в период с 28 марта 2019 года по 9 декабря 2020 года.
- Акционеры обвиняют компанию в искажении информации и требуют возмещение убытков от падения акций компании, а также проценты за время с момента подачи иска до исполнения решения и компенсацию юридических расходов.
- Управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» рассказал «Коммерсанту», что сумма компенсации может превысить $100 млн, что «станет рекордом для такой категории дел для российских компаний».
- 10 декабря Центробанк ограничил часть операций «Киви банка» и оштрафовал на 11 млн рублей. После этого Qiwi потеряла четверть рыночной стоимости — на 16 декабря её акции на Nasdaq упали на 26%, до $10,46.
- В частности, регулятор приостановил или ограничил два вида операций: большинство платежей иностранным торговым компаниям и переводы на предоплаченные корпоративные карты.
- Из-за падения акций компании после претензий ЦБ юрфирмы начали готовить коллективные иски к Qiwi. Они планировали самостоятельно выяснить, нарушал ли «Киви банк» требования ЦБ, и провести расследование о возможном введении акционеров в заблуждение и недостаточном раскрытии информации.
В итоге ещё больше упадут, а денег никому не выплатят)
Фонд должен продемонстрировать своим вкладчикам, что он что-то делает с их убытками, иначе пострадает сам фонд(ы).
Что-то вырвать вполне возможно, это миллионы можно спрятать, миллиарды много труднее.
А можно подать в суд на тех кто подал в суд, потому что из за их иска акции просели ещё больше 👀
Конечно можно, но получится ли? Ведь у них конкретное обвинение, что скрыли реальную картину, не обозначили возможные риски, что требует биржа.
Можно ещё на казино в суд подать
Шансов мало, пиар юридической фирмы больше
Мне кажется для банковской сферы так себе пиар. Я и до этого обходил их стороной, но сейчас точно свои деньги им не понесу.
Пойду деньги выведу.
Американский пёс_анон
"Вывод средств заблокирован. Свяжитесь с нами как можно скорее. Мы уже работаем над проблемой"
У меня такое было. 30 минут работы юриста и кошелёк разблокирован. И 1000 Рублей за предсудебное.
Из заголовка подумал что речь о Рошене одного известного предпринимателя.
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