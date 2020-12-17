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Десять штатов США обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook на рынке интернет-рекламы Материал редакции

Заняв доминирующее положение на рынке, компании якобы его разделили.

Власти десяти американских штатов считают, что Facebook и Google договорились не конкурировать друг с другом на рынке рекламы в интернете и фактически поделили его, говорится в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона.

Facebook якобы получала доступ к определённым сегментам рынка, но доминирующее положение сохраняла Google. В частности, компании координировали действия на аукционах, где распределялись рекламные заказы, утверждают истцы. Это позволяло Google завышать цены на рекламу.

Власти штатов назвали это антиконкурентными, вводящими в заблуждение методами, которые «ограничили способность издателей монетизировать контент, увеличили затраты рекламодателей и нанесли прямой вред потребителям».

Google — это монополия на триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью и доходит до того, что вынуждает руководство Facebook согласиться на договорную схему, которая подрывает основу конкурентного процесса.

Кен Пакстон
генпрокурор Техаса

Представитель Google назвал обвинения необоснованными и заявил, что компанию будет защищаться в суде. В числе истцов указаны Техас, Айдахо, Арканзас, Кентукки, Индиана, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота, Юта.

#новость #facebook #google

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6 комментариев Накачай стартап
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Александр Мотузенко

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Их обвинили в монопольном сговоре, а не антимонопольном. Детишки не понимают сути слов, лишь бы успеть написать.

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Кирилл Вечкасов

1

Как их за яйца хотят взять. Неужто в письмах фб что-то нашли?...

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Миша Ландау

0

А с кем им конкурировать в рекламе?

Две гигантские штуки, которых смотрят ежедневно миллиарды людей. Если про скупку фейсбуком других сервисов и уничтожение конкуренции всё более-менее логично, но вот с рекламой я не понимаю... В чём проблема, что у компаний очень большая аудитория и они просто умеют на этом зарабатывать?

Ведь, рилли, отобрать у фб инстаграм, то в мире был бы ещё 1 крупный игрок.

А фб и гугл это очень разные сервисы, у которых если аудитория и пересекается, то её перетянуть из гугла в фб или наоборот невозможно.

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Killer

0

Правильно, давно пора этих обнаглевших тварей давить.

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MOREV

0

Ох млин. очухались))

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Almas Zhaxybayev

–2

Видимо бенифициары Гугла не хотят скидываться на обеспечение безработных, негров, лгбт и пр. "ущемленных". Короче, не хотят скидываться на весь тот идиотизм, что заварили левые. Вот инициируют дела.

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