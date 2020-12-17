Заняв доминирующее положение на рынке, компании якобы его разделили.

Власти десяти американских штатов считают, что Facebook и Google договорились не конкурировать друг с другом на рынке рекламы в интернете и фактически поделили его, говорится в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона.

Facebook якобы получала доступ к определённым сегментам рынка, но доминирующее положение сохраняла Google. В частности, компании координировали действия на аукционах, где распределялись рекламные заказы, утверждают истцы. Это позволяло Google завышать цены на рекламу.

Власти штатов назвали это антиконкурентными, вводящими в заблуждение методами, которые «ограничили способность издателей монетизировать контент, увеличили затраты рекламодателей и нанесли прямой вред потребителям».

Google — это монополия на триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью и доходит до того, что вынуждает руководство Facebook согласиться на договорную схему, которая подрывает основу конкурентного процесса. Кен Пакстон генпрокурор Техаса

Представитель Google назвал обвинения необоснованными и заявил, что компанию будет защищаться в суде. В числе истцов указаны Техас, Айдахо, Арканзас, Кентукки, Индиана, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота, Юта.