Пассажир подал иск к United Airlines — говорит, что пилот выгнал его из уборной в непристойном виде

А на выходе из самолёта мужчину ждали сотрудники погранслужбы — с наручниками.Исроэль Либб обвинил перевозчика и Министерство внутренней безопасности США в «причинении физического вреда, незаконном задержании и религиозной дискриминации», сообщили Business Insider и CNN.Либб летел вместе с приятелем из Мексики в Хьюстон. На борту у него возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом. Он не выходил из уборной примерно 20 минут, поэтому бортпроводник попросил его товарища убедиться, что всё в порядке.Через 10 минут с аналогичной просьбой обратился пилот, а затем сам потребовал покинуть уборную. Пассажир сказал, что вот-вот выйдет, но пилот якобы дёрнул дверь и вырвал замок. Так Либб оказался в непристойном виде перед сотрудниками и сидящими рядом пассажирами, следует из иска.Там же говорится, что потом пилот «вытолкал» мужчин на место, угрожая арестом и комментируя их веру (они евреи-ортодоксы). Из самолёта пассажиров вывела пограничная служба, поместив их в камеры временного содержания и обыскав багаж.Из-за задержания мужчины пропустили стыковочный рейс в Нью-Йорк. United Airlines бесплатно обеспечила им места на рейсе на следующий день, но платить за ночь в отеле и питание пришлось из своего кармана.В Службе таможенного и пограничного контроля США сказали, что отреагировали на сообщение United Airlines о нарушениях. В самой компании отказались от комментариев. Пострадавшие требуют от них денежной компенсации — в том числе за немотивированную агрессию и моральный ущерб.Источник фото: New York Post#новости