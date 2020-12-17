К компании уже есть претензии из-за «монополии» в поиске и «сговоре с Facebook» на рынке интернет-рекламы.

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Власти 38 штатов США подали антимонопольный иск против Google, обвинив её в создании поисковой системы таким образом, чтобы собственные продукты компании выглядели выгоднее продуктов конкурентов.

Иск возглавили генпрокурор Колорадо Фил Вайзер и генпрокурор Небраски Дуг Петерсон. Согласно иску, Google вытесняет определённые сайты и службы из результатов поиска. Также компания лишает рекламодателей возможности взаимодействовать между рекламными инструментами Google и её конкурентов.

Также благодаря своей «монопольной власти» Google получает у специализированных поставщиков конфиденциальные данные о клиентах, которые может использовать в своих интересах, считают власти штатов.

Штаты просят остановить незаконное поведение Google и «восстановить конкурентный рынок». Они также стремятся «противодействовать любым преимуществам, полученным Google в результате антиконкурентных действий».

«Иск предполагает, что мы не должны были работать над улучшением поиска и, по сути, должны быть менее полезны», — ответил директор Google по экономической политике Адам Коэн.

В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем. 17 декабря десять штатов США обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook на рынке интернет-рекламы.