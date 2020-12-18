Право
Рая Хачатрян

Власти США запретили американским компаниям поставлять технологии китайскому производителю дронов DJI Материал редакции

У компаний также возникнут проблемы при экспорте деталей.

17 комментариев
1248 просмотров

Минторг США добавил в «черный список» китайского производителя дронов DJI, пишет The Verge. Компаниям из США запретили экспортировать свои технологии для использования в ее аппаратах.

Запрет также затруднит использование деталей американских производителей в дронах, что может нарушить цепочку поставок DJI, сообщает издание. DJI и Минторг не ответили на запросы о комментариях.

Правительство США не раз заявляло, что дроны китайского производства представляют угрозу национальной безопасности: в октябре 2019 года Министерство внутренних дел заявило, что приземлило все свои 800 дронов из-за опасений по поводу китайского шпионажа и кибератак, а Минюст запретил покупать дроны иностранного производства на свои средства по соображениям безопасности.

В списке Минторга 77 компаний и филиалов — 60 из них китайские. Кроме DJI в списке оказалась один крупнейших китайских производителей чипов SMIC. Это продолжает политику Дональда Трампа по блокировке работы китайских технологических компаний в США:

  • В мае 2019 года власти запретили американским компаниям использовать оборудование Huawei. Также китайскому производителю телефонов нельзя покупать любые необходимые детали или другое оборудование без предварительного одобрения Белого дома.
  • В сентябре Министерство торговли выпустило приказ о блокировке TikTok и WeChat. Он предусматривал удаление приложений из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США.
  • Однако приложения все еще доступны: запреты властей на скачивание WeChat и TikTok заблокировали суды.

#новость #dji #сша

17 комментариев
6
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17 комментариев Накачай стартап
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Константин Шукалов

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"Честная рыночная конкуренция".

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Bobo Momo

Константин
3

Это проблема национальной безопасности 

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Хороший

Константин
0

Свобода же ёпта, где эти прозападные болванчики сейчас?

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Наталья Свиридова

2

Я думаю, что при  Байдене вся эта торговая война с Китаем закончится. 

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Kot Wild

Наталья
5

No

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Сергей Королевский

Наталья
3

Наоборот. Только теперь припомнят притеснения уйгуров, Тибет и Гонконг

Ответить

Bobo Momo

Наталья
1

Скорее к этой войне на стороне Штатов полноценно вступят Япония, Корея и Европейский Союз.

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Pavel Voronkov

Bobo
–1

Шестерки в бой!?

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Bobo Momo

Pavel
–3

Экономика ЕС больше чем американская и раз в 15 больше чем у одной известной Сверхдержавы. 

Ответить

Pavel Voronkov

Bobo
0

🤔 вообще она вторая или уже третья. Известная сверхдержава 6 экономика мира, что тоже неплохо.

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Bobo Momo

Pavel
0

Ну, быть второй тридцать лет назад, а сейчас отставать от бывших азиатских с/х стран - это тренд.

И это не плохо. Согласен.

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Useforlogin

0
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Bobo Momo

Useforlogin
0

Это другое в том смысле, что это экономическая конкуренция двух почти равновеликих игроков.

Когда в Рахе что-то там запрещают, то это из раздела Авангардов, Цирконов, Су-57, исторических войн за наследие ВМВ и прочей пропагандистской шизы, которая не имеет никаких последствия кроме деформации умов многострадальных россиян.

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Pavel Bond

Bobo
–1
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Михаил Петров

2

ГоПРо не может, минторг поможет

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Bobo Momo

–1

Китаю теперь сложно будет доказать свою дружественность Америке.

Один из вариантов: присоеденится к Западным санкциям против стран изгоев, вроде КНДР, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии.

Это было бы хорошее начало восстановления отношений.

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Антон Фомин

0

😟

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