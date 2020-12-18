Власти США запретили американским компаниям поставлять технологии китайскому производителю дронов DJI Материал редакции
У компаний также возникнут проблемы при экспорте деталей.
Минторг США добавил в «черный список» китайского производителя дронов DJI, пишет The Verge. Компаниям из США запретили экспортировать свои технологии для использования в ее аппаратах.
Запрет также затруднит использование деталей американских производителей в дронах, что может нарушить цепочку поставок DJI, сообщает издание. DJI и Минторг не ответили на запросы о комментариях.
Правительство США не раз заявляло, что дроны китайского производства представляют угрозу национальной безопасности: в октябре 2019 года Министерство внутренних дел заявило, что приземлило все свои 800 дронов из-за опасений по поводу китайского шпионажа и кибератак, а Минюст запретил покупать дроны иностранного производства на свои средства по соображениям безопасности.
В списке Минторга 77 компаний и филиалов — 60 из них китайские. Кроме DJI в списке оказалась один крупнейших китайских производителей чипов SMIC. Это продолжает политику Дональда Трампа по блокировке работы китайских технологических компаний в США:
- В мае 2019 года власти запретили американским компаниям использовать оборудование Huawei. Также китайскому производителю телефонов нельзя покупать любые необходимые детали или другое оборудование без предварительного одобрения Белого дома.
- В сентябре Министерство торговли выпустило приказ о блокировке TikTok и WeChat. Он предусматривал удаление приложений из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США.
- Однако приложения все еще доступны: запреты властей на скачивание WeChat и TikTok заблокировали суды.
"Честная рыночная конкуренция".
Я думаю, что при Байдене вся эта торговая война с Китаем закончится.
Наоборот. Только теперь припомнят притеснения уйгуров, Тибет и Гонконг
Шестерки в бой!?
🤔 вообще она вторая или уже третья. Известная сверхдержава 6 экономика мира, что тоже неплохо.
Это другое в том смысле, что это экономическая конкуренция двух почти равновеликих игроков.
Когда в Рахе что-то там запрещают, то это из раздела Авангардов, Цирконов, Су-57, исторических войн за наследие ВМВ и прочей пропагандистской шизы, которая не имеет никаких последствия кроме деформации умов многострадальных россиян.
Китаю теперь сложно будет доказать свою дружественность Америке.
Один из вариантов: присоеденится к Западным санкциям против стран изгоев, вроде КНДР, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии.
Это было бы хорошее начало восстановления отношений.
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