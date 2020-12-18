У компаний также возникнут проблемы при экспорте деталей.

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Минторг США добавил в «черный список» китайского производителя дронов DJI, пишет The Verge. Компаниям из США запретили экспортировать свои технологии для использования в ее аппаратах.

Запрет также затруднит использование деталей американских производителей в дронах, что может нарушить цепочку поставок DJI, сообщает издание. DJI и Минторг не ответили на запросы о комментариях.

Правительство США не раз заявляло, что дроны китайского производства представляют угрозу национальной безопасности: в октябре 2019 года Министерство внутренних дел заявило, что приземлило все свои 800 дронов из-за опасений по поводу китайского шпионажа и кибератак, а Минюст запретил покупать дроны иностранного производства на свои средства по соображениям безопасности.

В списке Минторга 77 компаний и филиалов — 60 из них китайские. Кроме DJI в списке оказалась один крупнейших китайских производителей чипов SMIC. Это продолжает политику Дональда Трампа по блокировке работы китайских технологических компаний в США: