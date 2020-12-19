США закроют последние два консульства в России: одно из них приостановит работу временно Материал редакции
В Госдепартаменте называют это оптимизацией работы миссии США в России.
- Госдепартамент США сообщил Конгрессу в середине декабря 2020 года, что навсегда закроет консульство во Владивостоке и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге, сообщает Associated Press со ссылкой на копию уведомления. Точные сроки закрытия не уточняются.
- Закрытие консульств — ответ на «кадровые проблемы представительств США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением персонала и, как следствие, тупиковой ситуацией с дипломатическими визами», передаёт AP.
- Представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС закрытие консульств. «Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в России] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в России», — заявил он. Решение принято для оптимизации работы миссии США в России, добавил он.
- Сотрудники генконсульств из числа американских дипломатов (10 человек) будут переведены на работу в американское посольство в Москве, а остальные 33 сотрудника генконсульств будут уволены, уточняет AP.
- Генконсульство США в Санкт-Петербурге закрыто в 2018 году.
Надо было закрыть в Москве, а во Владивостоке оставить. Тогда вопросы со штатом решатся сами собой
Лучше в Екатеринбург бы перенести посольство, а в Мск и Владивостоке все закрыть. Тогда всем за визами и на собесы пришлось бы ехать в середину страны, а не на ее запад. Тому же Владику пилить через всю страну, а так всего лишь через полстраны 🤓
Теперь в 18-ти миллионом Казахстане больше действующих представительств США, чем в 146-ти миллионной России.
Эта песня будет вечной.
Одна из будущих новостей: «Братские русский и американский народы совместными усилиями снимают существующие барьеры во взаимопонимании, и, находясь в едином искреннем порыве, объявляют всему миру о перезагрузке отношений!».
Небольшая историческая пауза, как миг во времени...
И через несколько лет опять неловкое напряжение, дипломатические скандалы, взаимные упрёки, ложь, лицемерие, подозрения, обвинения, конфликты, отзывы, хлопающие двери, развороты самолётов, санкции, отказы, пикеты у посольств, бульдозеры на продуктах, лозунги, слёзы на глазах, ожидание чуда... И объявление о перезагрузке.
Но можем просто отказаться от поставок их помидор! Покажем мощь страны!
нафиг им сдались наши иммигранты
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