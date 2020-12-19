Право
Лиана Липанова

США закроют последние два консульства в России: одно из них приостановит работу временно Материал редакции

В Госдепартаменте называют это оптимизацией работы миссии США в России.

  • Госдепартамент США сообщил Конгрессу в середине декабря 2020 года, что навсегда закроет консульство во Владивостоке и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге, сообщает Associated Press со ссылкой на копию уведомления. Точные сроки закрытия не уточняются.
  • Закрытие консульств — ответ на «кадровые проблемы представительств США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением персонала и, как следствие, тупиковой ситуацией с дипломатическими визами», передаёт AP.
  • Представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС закрытие консульств. «Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в России] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в России», — заявил он. Решение принято для оптимизации работы миссии США в России, добавил он.
  • Сотрудники генконсульств из числа американских дипломатов (10 человек) будут переведены на работу в американское посольство в Москве, а остальные 33 сотрудника генконсульств будут уволены, уточняет AP.
  • Генконсульство США в Санкт-Петербурге закрыто в 2018 году.

#новость #сша

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11 комментариев
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11 комментариев Накачай стартап
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Serg

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Надо было закрыть в Москве, а во Владивостоке оставить. Тогда вопросы со штатом решатся сами собой

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Ann Lukashenko

Serg
1

Лучше в Екатеринбург бы перенести посольство, а в Мск и Владивостоке все закрыть. Тогда всем за визами и на собесы пришлось бы ехать в середину страны, а не на ее запад. Тому же Владику пилить через всю страну, а так всего лишь через полстраны 🤓

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Valeriy Viskalin

3

Теперь в 18-ти миллионом Казахстане больше действующих представительств США, чем в 146-ти миллионной России.

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Anton Reut

Valeriy
1

И собственно что?

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Ol Ka

1

Эта песня будет вечной.

Одна из будущих новостей: «Братские русский и американский народы совместными усилиями снимают существующие барьеры во взаимопонимании, и, находясь в едином искреннем порыве, объявляют всему миру о перезагрузке отношений!».

Небольшая историческая пауза, как миг во времени...

И через несколько лет опять неловкое напряжение, дипломатические скандалы, взаимные упрёки, ложь, лицемерие, подозрения, обвинения, конфликты, отзывы, хлопающие двери, развороты самолётов, санкции, отказы, пикеты у посольств, бульдозеры на продуктах, лозунги, слёзы на глазах, ожидание чуда... И объявление о перезагрузке.

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Артём А.

Ol
0

Нет😈 вот дойдем танками до Нью-Йорка💪 Вашингтон захватим одним проходом✊👊 и будет единая и великая Держава 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 так им, пендосам🤬👹

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Глеб Неизвестный

Артём
1

Но можем просто отказаться от поставок их помидор! Покажем мощь страны!

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Агнец невинный

1

нафиг им сдались наши иммигранты

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Angel Vivaldi

Агнец
0

Толсто

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Летописец пиздеца

0

Вот вам и друг Донни!

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Winter Buddha

0

Молодец, Лиана. С чувством юмора всё в порядке. 😅

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