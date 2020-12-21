Соцсетью будут признавать любой сайт, где можно создавать личные страницы, если за сутки его посещают более 500 тысяч пользователей из России.

Роскомнадзор будет признавать соцсетью любой сайт, где можно создавать персональные страницы и делиться информацией на русском языке, если за сутки его посещают более 500 тысяч пользователей из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к законопроекту о регулировании соцсетей, внесённые в Госдуму.

Попадающие под критерии сайты станут включать в реестр и будут требовать от провайдера хостинга предоставить данные о владельце. Сайт должен выявлять и блокировать противоправный контент, говорится в документе.

К нему относятся файлы с детской порнографией, информация, склоняющая детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий», данные о способах изготовления наркотиков, способах совершения суицида и призывах к нему, а также реклама интернет-казино и дистанционной продажи алкоголя.

Также под ограничения попадут публикации с «явным неуважением» к обществу, государству и Конституции РФ, а также содержащие призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях.

Сайт исключат из реестра по заявлению владельца, если число его пользователей из России за сутки будет ниже 500 тысяч на протяжении трёх месяцев. Автоматически сайт уберут из реестра, если аудитория будет ниже 500 тысяч пользователей в течение полугода.