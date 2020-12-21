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ИТ-компании пожаловались на неясные требования в налоговом манёвре для отрасли — он вступает в силу с 1 января Материал редакции
Например, непонятно, можно ли использовать субподрядчиков или библиотеки ПО сторонних компаний при получении льгот.
- Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась в Минфин с просьбой разъяснить применение налогового манёвра. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации. В Минфине подтвердили его получение.
- В июне 2020 года Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Чтобы компенсировать расходы, Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС для поставщиков программного обеспечения с 2021 года, кроме разработчиков продуктов отечественного ПО.
- В частности, бизнес интересует, относится ли к доходу от деятельности ИТ доход с работ, выполненных с привлечением субподрядчиков, или доход от услуг по установке и сопровождению программ, если услуги заказывает их правообладатель. Также компании интересует, можно ли получить льготы, если использовать библиотеки ПО сторонних компаний.
- Льготой по НДС может воспользоваться ограниченное количество разработчиков, так как к ним предъявляют довольно жесткие требования, считает гендиректор «Аванпоста» Андрей Конусов. Например, 90% выручки компании должны приносить продажа ПО и услуги по его установке или сопровождению.
- Кроме того, использование льготы ограничат при распространении рекламы в интернете. По мнению Конусова, это сделает льготу недоступной для торговых площадок и любого ПО, в котором есть рекламные баннеры.
- По мнению заместителя гендиректора Softline Андеря Шолохова, компании тратят много сил на соответствие законодательству, при этом есть риск получить штраф из-за непреднамеренного нарушения норм. Шолохов считает, что для получения льгот компаниям придётся разделить свой бизнес.
Не поздно, а как столкнулись, начали делать. И вот сейчас процесс идёт, но пояснений нет. Не считая требований, не понятно вплоть до того, что в актах писать. Что делать слегка понятно, как делать - опять никто не подумал. П
Решения понимают те, кто вообще не нюхал пороху в ИТ бизнесе.
Просто оставлю это здесь.
Да уже делали ж разбор этой мути, вроде как айтишным конторам теперь от этого жить будет не лучше.
Компнаия где работает кореш уже вынесла из бизнес-юнита айтишников в отдельное юрлицо
брат в jetbrains говорит, что все отлично
большая часть айтибизнеса в стране - это совсе м не прдуктовые кмпании)
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