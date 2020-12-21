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Право
Евгения Евсеева

ИТ-компании пожаловались на неясные требования в налоговом манёвре для отрасли — он вступает в силу с 1 января Материал редакции

Например, непонятно, можно ли использовать субподрядчиков или библиотеки ПО сторонних компаний при получении льгот.

  • Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась в Минфин с просьбой разъяснить применение налогового манёвра. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации. В Минфине подтвердили его получение.
  • В июне 2020 года Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Чтобы компенсировать расходы, Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС для поставщиков программного обеспечения с 2021 года, кроме разработчиков продуктов отечественного ПО.
  • В частности, бизнес интересует, относится ли к доходу от деятельности ИТ доход с работ, выполненных с привлечением субподрядчиков, или доход от услуг по установке и сопровождению программ, если услуги заказывает их правообладатель. Также компании интересует, можно ли получить льготы, если использовать библиотеки ПО сторонних компаний.
  • Льготой по НДС может воспользоваться ограниченное количество разработчиков, так как к ним предъявляют довольно жесткие требования, считает гендиректор «Аванпоста» Андрей Конусов. Например, 90% выручки компании должны приносить продажа ПО и услуги по его установке или сопровождению.
  • Кроме того, использование льготы ограничат при распространении рекламы в интернете. По мнению Конусова, это сделает льготу недоступной для торговых площадок и любого ПО, в котором есть рекламные баннеры.
  • По мнению заместителя гендиректора Softline Андеря Шолохова, компании тратят много сил на соответствие законодательству, при этом есть риск получить штраф из-за непреднамеренного нарушения норм. Шолохов считает, что для получения льгот компаниям придётся разделить свой бизнес.

#новость #налоги #льготыдляит

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9 комментариев
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9 комментариев Накачай стартап
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Ольга Хошвагт

11

Слишком поздно пожаловались

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Andrey Yukin

0

Не поздно, а как столкнулись, начали делать. И вот сейчас процесс идёт, но пояснений нет. Не считая требований, не понятно вплоть до того, что в актах писать. Что делать слегка понятно, как делать - опять никто не подумал. П
Решения понимают те, кто вообще не нюхал пороху в ИТ бизнесе.

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Ольга Хошвагт

Andrey
0

Это ответ на мой комментарий?

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Антон

Andrey
0

не ту страну=)))) назвали

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Danil Shaymurzin

0

Просто оставлю это здесь.

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Никита Шультайс

Danil
0

По хорошему, надо еще учесть возврат НДС.

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Denis Denis

0

Да уже делали ж разбор этой мути, вроде как айтишным конторам теперь от этого жить будет не лучше.

Компнаия где работает кореш уже вынесла из бизнес-юнита айтишников в отдельное юрлицо

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Danila Romanov

Denis
0

брат в jetbrains говорит, что все отлично

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Denis Denis

Danila
0

большая часть айтибизнеса в стране - это совсе м не прдуктовые кмпании)

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