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Право
Таня Боброва

ФАС снова обяжет Booking.com перестать требовать от российских отелей гарантии равных цен Материал редакции

Агрегатор считает справедливым, что на площадке и сайтах отелей одинаковые цены.

  • Федеральная антимонопольная служба России выдаст Booking.com предписание из-за нарушения антимонопольного законодательства. Жалобу на Booking.com подала «Опора России».
  • Компания злоупотребила положением на рынке, навязывая российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, считает регулятор. Согласно им, отели должны соблюдать паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.
  • В Booking.com сообщили vc.ru, что разочарованы решением регулятора. Сервис инвестирует в продвижение отелей, предоставляет клиентскую поддержку и другие услуги, поэтому справедливо, что гостиницы указывают на площадке «по крайней мере ту же цену, что и на их собственном сайте», считают в компании.
  • ФАС обязала Booking.com перестать требовать от российских гостиниц гарантии лучшей цены ещё в ноябре 2019 года. Тогда сервис не выполнил требование. В сентябре служба повторно выдала сервису предупреждение, Booking.com должен был исполнить предупреждение до 18 октября, но не сделал это.

#новость #bookingcom #фас

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25 комментариев
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Максим Ростокин

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Что мешает через суд просто заблокировать сайт?

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Шизоидная обезьяна

Максим
17

А что мешает отелям не размещаться на букинге?

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Максим Ростокин

Шизоидная
0

Отсутсвие вменяемых альтернатив по охвату аудитории 

Ответить

Шизоидная

Максим
14

Как вы считаете, можно ли ваш ответ использовать при обсуждении вопроса блокировки ресурса через суд?

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Boris Rozenstein

Шизоидн…
0

Ну вообще это самая легкая возможность для суда признать букинг монополией

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Aram Mirzoyants

Boris
0

такое ощущение, что это букинг стучится в отели и просит добавить информацию к себе на сайт

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Alexander

Aram
0

Вы удивитесь, но примерно так оно и было. У Букинга раньше был (может и сейчас есть, я просто не знаю) офис в России. Разработки в нем не было, зато был отдел привлечения отельеров. Крупные международные сети у них уже и так были подключены, а этот отдел привлекал мелкие отели и сети. В итоге привлекли столько, что даже Островок.ру с их огромными по российским меркам инвестициями не смог тягаться по охвату отелей в России. 

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Murat Oshroev

Максим
1

Что значит ваше снобское «отсутсвие альтернатив»? Яндекс, Гугл, островок, туту, озон и тд. Уходите с букинга. Вы там не интересны 

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From Siberia to London

Максим
6

Очевидно, отели от этого только проиграют, а букинг и не почешется, т.к. локальный рынок, далеко не самый крупный.

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Азамат Салимгареев

From
0

каким образом отели проиграют? Ведь если человек едет куда-то он все равно будет искать отель, и неважно где, потребность все равно будет, и кто-то ее закроет

Ответить

Sergei Olenev

2

Предлагаю Букингу просто отключить российские отели от системы на год. Пусть размещаются где хотят, если им на Букинге не нравится.

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Ihor B

Sergei
0

Ждем Яндекс.Гостиница

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Азамат Салимгареев

Ihor
1

https://travel.yandex.ru/hotels/ )))))

Бронирование отелей по всему миру…
Бронирование гостиниц по выгодным ценам в России и по всему миру на Яндекс.Путешествиях. Покупка…
travel.yandex.ru
Ответить

L A

Азамат
0

витрина к букингу же или островкам всяким

Ответить

Азамат

L
0

они напрямую тоже работают вроде как

Ответить

Алексей Ларин

Sergei
0

Ага и взрастить себе конкурентов

Ответить

Bobo Momo

0

Т.е. отели через свои сайты предлагают цены дешевле? 

Ответить

L A

Bobo
2

Да, но не напрямую.
Но особенно если это не крупная сеть и вы уже там останавливались то по звонку -15% от цены влёгкую, а если ещё и налом.... ммм....

Сеть Accor наливает примерно 15% баллами, которые можно выгодно потратить примерно на такую же скидку по деньгам,  ну или же "за теже деньги завтрак бесплатно", у  IHG тариф "для участников" как правило -10% от букинга.

Всякие крупные аппарт-комплексы если спросить "есть ли скидки если не через букинг" тоже делятся скидосом(кстати он может лежать на видном месте в ФБ/ВК отеля).

Но я соглашусь, пока альтернативы букингу нет. У него очень ядовитая тактика в России (да и везде наверное).

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Serge Kharkov

L
0

В Европе то же самое. По звонку -10% при первом обращении или -15% при повторном в тот же отель - это норма.

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kei gelfer

Serge
0

А Букинг сколько берёт?

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Serge Kharkov

kei
2

Без понятия. Вроде на новых рынках (Россия) 15%, а на старых где давно сидят 20%, но это несколько лет назад было, сейчас может и больше.

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Марк Фиш

kei
1

Комиссия Booking для российских гостиниц составляет в среднем от 18 до 24%, в Европе она в среднем не превышает 10%.

Инфа отсюда.

Российские отели просят у Booking отсрочку на…
Гостиницы хотят, чтобы в кризис агентство интернет-бронирования отелей приравняло уровень комиссии…
pravo.ru
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Зенитный Гоша

L
0

Некоторые гостиницы при заезде говорят: сделайте отмену на букинге и мы вам 10% скидки.

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L A

Зенитный
0

тут главное не соглашаться на 10%, а просить 20 и сторговаться на 15

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Aram Mirzoyants

Зенитный
0

вот за что я не люблю турбизнес в России. отзывы липовы, а те, что не липовые зачастую написаны людьми, которые дальше зажопинска не ездили. вместо того, чтобы помогать друг другу (онлайн сервис / отель), одни начинают наебывать других. сука, ну к вам же никто никогда не ездил в таких количествах.
зная такое — на месте букинга, я бы давал бан подобным мудакам

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