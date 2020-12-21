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ФАС снова обяжет Booking.com перестать требовать от российских отелей гарантии равных цен Материал редакции
Агрегатор считает справедливым, что на площадке и сайтах отелей одинаковые цены.
- Федеральная антимонопольная служба России выдаст Booking.com предписание из-за нарушения антимонопольного законодательства. Жалобу на Booking.com подала «Опора России».
- Компания злоупотребила положением на рынке, навязывая российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, считает регулятор. Согласно им, отели должны соблюдать паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.
- В Booking.com сообщили vc.ru, что разочарованы решением регулятора. Сервис инвестирует в продвижение отелей, предоставляет клиентскую поддержку и другие услуги, поэтому справедливо, что гостиницы указывают на площадке «по крайней мере ту же цену, что и на их собственном сайте», считают в компании.
- ФАС обязала Booking.com перестать требовать от российских гостиниц гарантии лучшей цены ещё в ноябре 2019 года. Тогда сервис не выполнил требование. В сентябре служба повторно выдала сервису предупреждение, Booking.com должен был исполнить предупреждение до 18 октября, но не сделал это.
Что мешает через суд просто заблокировать сайт?
А что мешает отелям не размещаться на букинге?
Отсутсвие вменяемых альтернатив по охвату аудитории
Ну вообще это самая легкая возможность для суда признать букинг монополией
такое ощущение, что это букинг стучится в отели и просит добавить информацию к себе на сайт
Вы удивитесь, но примерно так оно и было. У Букинга раньше был (может и сейчас есть, я просто не знаю) офис в России. Разработки в нем не было, зато был отдел привлечения отельеров. Крупные международные сети у них уже и так были подключены, а этот отдел привлекал мелкие отели и сети. В итоге привлекли столько, что даже Островок.ру с их огромными по российским меркам инвестициями не смог тягаться по охвату отелей в России.
Что значит ваше снобское «отсутсвие альтернатив»? Яндекс, Гугл, островок, туту, озон и тд. Уходите с букинга. Вы там не интересны
Очевидно, отели от этого только проиграют, а букинг и не почешется, т.к. локальный рынок, далеко не самый крупный.
каким образом отели проиграют? Ведь если человек едет куда-то он все равно будет искать отель, и неважно где, потребность все равно будет, и кто-то ее закроет
Предлагаю Букингу просто отключить российские отели от системы на год. Пусть размещаются где хотят, если им на Букинге не нравится.
Т.е. отели через свои сайты предлагают цены дешевле?
Да, но не напрямую.
Но особенно если это не крупная сеть и вы уже там останавливались то по звонку -15% от цены влёгкую, а если ещё и налом.... ммм....
Сеть Accor наливает примерно 15% баллами, которые можно выгодно потратить примерно на такую же скидку по деньгам, ну или же "за теже деньги завтрак бесплатно", у IHG тариф "для участников" как правило -10% от букинга.
Всякие крупные аппарт-комплексы если спросить "есть ли скидки если не через букинг" тоже делятся скидосом(кстати он может лежать на видном месте в ФБ/ВК отеля).
Но я соглашусь, пока альтернативы букингу нет. У него очень ядовитая тактика в России (да и везде наверное).
В Европе то же самое. По звонку -10% при первом обращении или -15% при повторном в тот же отель - это норма.
А Букинг сколько берёт?
Без понятия. Вроде на новых рынках (Россия) 15%, а на старых где давно сидят 20%, но это несколько лет назад было, сейчас может и больше.
Комиссия Booking для российских гостиниц составляет в среднем от 18 до 24%, в Европе она в среднем не превышает 10%.
Инфа отсюда.
Зенитный Гоша
Некоторые гостиницы при заезде говорят: сделайте отмену на букинге и мы вам 10% скидки.
вот за что я не люблю турбизнес в России. отзывы липовы, а те, что не липовые зачастую написаны людьми, которые дальше зажопинска не ездили. вместо того, чтобы помогать друг другу (онлайн сервис / отель), одни начинают наебывать других. сука, ну к вам же никто никогда не ездил в таких количествах.
зная такое — на месте букинга, я бы давал бан подобным мудакам
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