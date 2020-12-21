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Право
Рая Хачатрян

Власти объяснили требования в налоговом манёвре для ИТ-отрасли после обращения бизнеса Материал редакции

Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

Минфин, Минцифры и ФНС представили документ, в котором разъяснили условия применения налогового маневра для ИТ. Он вступает в силу с 1 января.

  • Пониженная налоговая ставка относится только к разработчикам ПО, но не к дистрибьюторам.
  • Закон касается только тех компаний, выручка которых от производства ПО составляет более 90%.
  • Компании, включенные в реестр отечественного ПО, будут освобождены от НДС. Это не коснется сервисов, которые получают деньги от рекламы.

В июне 2020 года Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Чтобы компенсировать расходы, Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС для поставщиков программного обеспечения с 2021 года, кроме разработчиков продуктов отечественного ПО.

Утром 21 декабря ИТ-компании пожаловались в Минфин на неясные требования в налоговом манёвре для отрасли — бизнес интересовал, относится ли к доходу от деятельности ИТ доход с работ, выполненных с привлечением субподрядчиков, или доход от услуг по установке и сопровождению программ, если услуги заказывает их правообладатель.

#новость #минцифры #минфин

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Как известно, в России не так важен закон, как способ его применения. Видимо, весь подвох будет в этом.

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Winter Buddha

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Ситуация страшная. Среднестатистическая пенсионерка  (ядерный электорат) ничего не знает про IT, а значит они действительно что-то пытаются улучшить.

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