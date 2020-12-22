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Право
Евгения Евсеева

Отельеры попросили ФНС изменить систему налогообложения при работе с Booking.com и другими иностранными компаниями Материал редакции

Сейчас им не удаётся убедить налоговую, что выплаты агрегатору — расходы, а это приводит к росту налогов.

2 комментария
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Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» от лица отельеров обратилась к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову с просьбой изменить систему налогообложения при работе с иностранными компаниями. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение.

Причиной письма стали поступающие в «Опору России» обращения отельеров относительно работы с Booking.com, пишет издание. Отельеры ежемесячно платят сервису за совершенные через него бронирования комиссию в размере 15-35%.

В эту сумму входит НДС за эти услуги. До 2019 года системы бронирования платили налог сами. Но с вступлением «налога на Google», Booking.com стала самостоятельно платить налоги за физических лиц, а с 2019 года — за юридических.

Отельеры не могут зафиксировать эти выплаты в расходах в бухгалтерской отчетности. Сервис предоставляет отелю только счет и акт, а этого недостаточно по российскому законодательству. Во время переговоров Booking.com заявила, что использует стандартные голландские формы, переведенные на национальные языки.

По оценкам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, расходы на оплату комиссии и НДС доходят до 25% от оборота небольшого отеля.

«Опора России» предлагает ФНС внедрить унифицированный подход. При нём отельерам будет достаточно предоставить в налоговый орган договор или расчетный документ с иностранным лицом, где будет выделена сумма налога, ИНН и КПП организации, и документ о перечислении оплаты, включая НДС.

ФНС не ответила на запрос издания, а Booking.com рассказала, что следит за российским законодательством и соблюдает установленные требования.

  • В феврале 2019 года «Опора России» обратилась в ФАС с жалобой на Booking.com, в ноябре служба обязала компанию перестать требовать от российских отелей гарантии равных цен.
  • Сервис не выполнил требование, и в сентябре 2020 года служба повторно выдала предупреждение. Booking.com должен был выполнить его до 18 октября, но не сделал это. 21 декабря ФАС вновь обязала Booking.com перестать требовать гарантии равных цен.

#новость #bookingcom

2 комментария
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спасибо, поправила!

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