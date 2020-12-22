Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Право
Рая Хачатрян

WSJ: Facebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками — дело против них завели в США Материал редакции

Уже тогда компании знали, что сотрудничество на рынке онлайн-рекламы приведет к разбирательству, считают истцы.

4 комментария
267 просмотров

Facebook и Google заключили соглашение, согласно которому они должны «сотрудничать и помогать друг другу» при расследовании их совместной работы в сфере интернет-рекламы, узнала WSJ. Упоминание об этом появилось в полной версии иска, поданного десятью штатами против Google.

Иск против компании власти штатов подали 17 декабря. В нем говорилось, что Google и Facebook сговорились не конкурировать друг с другом на рынке рекламы в интернете и фактически поделили его.

Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сентябре 2018 года: Facebook согласилась не конкурировать с инструментами онлайн-рекламы Google в обмен на особый режим при их использовании, пишет издание. Соглашение назвали «Синий джедай» с отсылкой к «Звездным войнам».

По мнению истцов, уже тогда Google и Facebook знали, что их соглашение может вызвать антимонопольное расследование, и обсуждали, как с ним бороться. Представитель Google сказал, что такие соглашения по антимонопольным угрозам распространены.

По соглашению, начиная с четвертого года сделки Facebook будет тратить минимум $500 млн в год на рекламных аукционах, проводимых Google, и выигрывать фиксированный процент этих аукционов. Во внутреннем документе Facebook сделка описывалась как «относительно дешевая» по сравнению с прямой конкуренцией, пишет издание.

В Google также были рады сотрудничеству с Facebook, пишет издание. Во время внутренней презентации в октябре 2016 года представитель компании выразил обеспокоенность по поводу потенциальной конкуренции с Facebook и крупными технологическими компаниями. «Чтобы помешать этим ребятам, нам нужно подумать о чем-то более агрессивном», — приводятся его слова в черновом варианте иска.

В Google опровергли информацию о том, что компания предоставляла Facebook уникальные данные — они такие же, как и у других. Facebook назвала условия аукционов неэксклюзивными.

  • 17 декабря против Google подали еще один антимонопольный иск: власти 38 штатов США обвинили компанию в создании поисковой системы таким образом, чтобы собственные продукты компании выглядели выгоднее продуктов конкурентов.

  • В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем. Компания использовала антиконкурентные методы, чтобы доминировать на рынке поиска и рекламы, утверждали в ведомстве.
  • В Google опровергают обвинения всех исков.

#новость #google #facebook

4 комментария
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google","facebook"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 189902, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Dec 2020 15:51:24 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-курс «Продуктовый маркетинг»
Научитесь продвигать ИТ-продукты с нуля. Первым студентам скидка 20%
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария Накачай стартап
Популярные
По порядку

Сеня Зибарев

2

Вместе защищать монополию и эффективнее и дешевле. А то как же не воспользоваться даже тут преимуществами монопольной силы :$

Ответить

Invent Valley

1

Даже непонятно, плакать или смеяться.

Ответить

Холден Колфилд

0

Радует что друг друга не стали закладывать

Ответить

Bobo Momo

0

Короче, это последний раз демократы побеждают на выборах.

Пора Кремниевой Долине брать власть над обществом по-настоящему.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
Год перемен: что произошло с «AliExpress Россия» в 2020
Количество российских продавцов увеличилось в 7 раз, а продажа крупногабаритных товаров выросла до 350% в отдельных кат…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Составьте брачный договор, чтобы партнёр при разводе не забрал ваше имущество и бизнес
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Шесть проектов акселератора "Б8" получили инвестиции
Четвертый поток акселератора “Б8”, самого северного акселератора России, расположенного в Якутске, завершился Демо-днем…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Vladimir Evseenkov
за день
Блок зарядки в комплекте не положат, наверно
Reuters: Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году
Лучезарный Смех
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

Вадим Швальняк

ФАС снова обяжет Booking.com…

Mikhail Manuylov

Reuters: Apple выпустит свой…

Иванка Сегодина

Epic Games и Samsung разослали…

Миша Магадан

«Доооооом-2»: как я заработал…

Goodsanta

«Огонёк» сообщил о выходе…

John Doe

Epic Games и Samsung разослали…

Таня Боброва

«Огонёк» сообщил о выходе…

BearStrikesBack

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Zoibana

Артемий Лебедев отказался от…

Александр Городилов

«Тинькофф» выпустил бесплатный…

Bulat Ziganshin

Какие проблемы с наймом в ИТ…

Wera Ferat

Гарри Тан: «Как работа на…

Ol Ka

Как вы планируете свой день?

Михаил Вигандас

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Bobo Momo

WSJ: Facebook и Google…

Vitold Sedyshev

«Тинькофф» выпустил бесплатный…

Ivan Susanin

«Тинькофф» выпустил бесплатный…

Михаил Шевцов

«Огонёк» сообщил о выходе…

Миша Магадан

«Тинькофф» выпустил бесплатный…

Linar Sadykov

«Доооооом-2»: как я заработал…
null