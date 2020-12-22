Уже тогда компании знали, что сотрудничество на рынке онлайн-рекламы приведет к разбирательству, считают истцы.

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Facebook и Google заключили соглашение, согласно которому они должны «сотрудничать и помогать друг другу» при расследовании их совместной работы в сфере интернет-рекламы, узнала WSJ. Упоминание об этом появилось в полной версии иска, поданного десятью штатами против Google.

Иск против компании власти штатов подали 17 декабря. В нем говорилось, что Google и Facebook сговорились не конкурировать друг с другом на рынке рекламы в интернете и фактически поделили его.

Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сентябре 2018 года: Facebook согласилась не конкурировать с инструментами онлайн-рекламы Google в обмен на особый режим при их использовании, пишет издание. Соглашение назвали «Синий джедай» с отсылкой к «Звездным войнам».

По мнению истцов, уже тогда Google и Facebook знали, что их соглашение может вызвать антимонопольное расследование, и обсуждали, как с ним бороться. Представитель Google сказал, что такие соглашения по антимонопольным угрозам распространены.

По соглашению, начиная с четвертого года сделки Facebook будет тратить минимум $500 млн в год на рекламных аукционах, проводимых Google, и выигрывать фиксированный процент этих аукционов. Во внутреннем документе Facebook сделка описывалась как «относительно дешевая» по сравнению с прямой конкуренцией, пишет издание.

В Google также были рады сотрудничеству с Facebook, пишет издание. Во время внутренней презентации в октябре 2016 года представитель компании выразил обеспокоенность по поводу потенциальной конкуренции с Facebook и крупными технологическими компаниями. «Чтобы помешать этим ребятам, нам нужно подумать о чем-то более агрессивном», — приводятся его слова в черновом варианте иска.

В Google опровергли информацию о том, что компания предоставляла Facebook уникальные данные — они такие же, как и у других. Facebook назвала условия аукционов неэксклюзивными.