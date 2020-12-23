Они предупредили, что новый законопроект откатит рынок на несколько лет назад.

Обращение ассоциации «Интернет-видео», куда входят крупнейшие российские онлайн-кинотеатры Okko, ivi, «Амедиатека», Start и другие, направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Сервисы выступают против законопроекта, внесённого в Госдуму 18 декабря и предлагающего запретить иностранцам владеть больше 20% в видеосервисах. На изменение структуры владения онлайн-кинотеатрам даётся два месяца.

«Коммерсантъ» отмечает, что по действующего закону ограничения в основном распространялись на зарубежные сервисы, меньше половины аудитории которых была российской.

Ассоциация предупредила, что новые поправки ограничат привлечение капитала, из-за чего рынок откатится на несколько лет назад. Также онлайн-кинотеатры обеспокоены возможным «захватом» рынка пиратскими сайтами и иностранными сервисами с большими библиотеками контента.

Один из авторов законопроекта Антон Горелкин сообщил, что если компании нужно превысить допустимый порог иностранного владения, то она может «прийти в правительственную комиссию и аргументировано объяснить», почему это должно произойти.