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Право
Новости TJ

Okko, ivi, «Амедиатека» и другие онлайн-кинотеатры выступили против ограничения иностранного владения в сервисах Материал редакции

Они предупредили, что новый законопроект откатит рынок на несколько лет назад.

Обращение ассоциации «Интернет-видео», куда входят крупнейшие российские онлайн-кинотеатры Okko, ivi, «Амедиатека», Start и другие, направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Сервисы выступают против законопроекта, внесённого в Госдуму 18 декабря и предлагающего запретить иностранцам владеть больше 20% в видеосервисах. На изменение структуры владения онлайн-кинотеатрам даётся два месяца.

«Коммерсантъ» отмечает, что по действующего закону ограничения в основном распространялись на зарубежные сервисы, меньше половины аудитории которых была российской.

Ассоциация предупредила, что новые поправки ограничат привлечение капитала, из-за чего рынок откатится на несколько лет назад. Также онлайн-кинотеатры обеспокоены возможным «захватом» рынка пиратскими сайтами и иностранными сервисами с большими библиотеками контента.

Один из авторов законопроекта Антон Горелкин сообщил, что если компании нужно превысить допустимый порог иностранного владения, то она может «прийти в правительственную комиссию и аргументировано объяснить», почему это должно произойти.

#новость #ivi #okko #amediateka #кинотеатры

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6 комментариев
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Николай Шелопугин

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Выдавливают потихоньку отовсюду, скоро социализм строить начнём.

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Верхний турник

1

прийти в правительственную комиссию и аргументировано объяснить», почему это должно произойти.

Что не смеётесь, не смешно? Не поняли? это Россия!!!

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El Negro

Верхний
2

Это уже как в СССР.

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Алексей Борисовский

1

Они просто не могут там Соловьева крутить 24/7, поэтому конечно надо ограничить🤦‍♂️

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Alexey Matveev

0

Монархию с дворянами в думе

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Sergei Timofeyev

0

О, таки это для исключения иностранного влияния.

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