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Право
Новости TJ

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ Материал редакции

О цензуре рассказывали RT, «Царьград» и другие СМИ.

Законопроект, одобренный Госдумой в третьем чтении, подготовила группа депутатов, в число которых входят Александр Хинштейн и Сергей Боярский (авторы проекта о штрафах до 15 млн рублей за отказ сайтов удалять запрещённую информацию).

По новому законопроекту Роскомнадзор сможет частично или полностью заблокировать сайты, которые ограничивают доступ к информации. Как утверждают авторы инициативы, законопроект разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение.

В пояснительной записке авторы законопроекта отдельно отмечают «многочисленные факты необоснованного ограничения» доступа к российским изданиям со стороны сайтов, часть из которых зарегистрирована за рубежом. В частности, они упоминают «цензуре» Twitter, Facebook и YouTube, которая коснулась RT, РИА «Новости», «Крым 24».

#новость #госдума

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9 комментариев
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9 комментариев Накачай стартап
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Василий Степанов

4

Заблокировать сайты, чтобы защитить права граждан на свободный поиск информации.

Отрезать ноги, чтобы защитить права граждан на свободу передвижения

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Никита Гаврюшин

Василий
0

Тут и добавить нечего

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Жив Мёртв

2

Роскомнадзор сможет частично или полностью заблокировать сайты, которые ограничивают доступ к информации.

Жаль, что он вряд ли начнёт с блокировки самого себя.

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ЯжПрограммист

0

Ну что, ютуб, допрыгался? Сейчас то Соловьев порвёт чарты.

Ответить

Pavel Ivanov

0

И ютуб теперь через VPN смотреть... :(

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Damian Let

Pavel
0

больше блокируют - быстрее начнут развиваться технологии обхода блокировок.
Спрос рождает предложения.

Ответить

Andrey Fedorov

0

Теперь-то уж точно все впн поставят, иначе как Дудя смотреть.

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Сослан Сакшин

0

Разумно

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evilnw

0

Роскомнадзор, который отвечает за блокировку, теперь будет следить, чтобы не было цензуры? После такого вселенная должна схлопнуться.

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