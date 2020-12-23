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Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ Материал редакции
О цензуре рассказывали RT, «Царьград» и другие СМИ.
Законопроект, одобренный Госдумой в третьем чтении, подготовила группа депутатов, в число которых входят Александр Хинштейн и Сергей Боярский (авторы проекта о штрафах до 15 млн рублей за отказ сайтов удалять запрещённую информацию).
По новому законопроекту Роскомнадзор сможет частично или полностью заблокировать сайты, которые ограничивают доступ к информации. Как утверждают авторы инициативы, законопроект разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение.
В пояснительной записке авторы законопроекта отдельно отмечают «многочисленные факты необоснованного ограничения» доступа к российским изданиям со стороны сайтов, часть из которых зарегистрирована за рубежом. В частности, они упоминают «цензуре» Twitter, Facebook и YouTube, которая коснулась RT, РИА «Новости», «Крым 24».
Заблокировать сайты, чтобы защитить права граждан на свободный поиск информации.
Отрезать ноги, чтобы защитить права граждан на свободу передвижения
Роскомнадзор сможет частично или полностью заблокировать сайты, которые ограничивают доступ к информации.
Жаль, что он вряд ли начнёт с блокировки самого себя.
И ютуб теперь через VPN смотреть... :(
больше блокируют - быстрее начнут развиваться технологии обхода блокировок.
Спрос рождает предложения.
Роскомнадзор, который отвечает за блокировку, теперь будет следить, чтобы не было цензуры? После такого вселенная должна схлопнуться.
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