О цензуре рассказывали RT, «Царьград» и другие СМИ.

Законопроект, одобренный Госдумой в третьем чтении, подготовила группа депутатов, в число которых входят Александр Хинштейн и Сергей Боярский (авторы проекта о штрафах до 15 млн рублей за отказ сайтов удалять запрещённую информацию).

По новому законопроекту Роскомнадзор сможет частично или полностью заблокировать сайты, которые ограничивают доступ к информации. Как утверждают авторы инициативы, законопроект разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение.

В пояснительной записке авторы законопроекта отдельно отмечают «многочисленные факты необоснованного ограничения» доступа к российским изданиям со стороны сайтов, часть из которых зарегистрирована за рубежом. В частности, они упоминают «цензуре» Twitter, Facebook и YouTube, которая коснулась RT, РИА «Новости», «Крым 24».