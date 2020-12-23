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Право
Евгения Евсеева

Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за клевету в интернете Материал редакции

Нарушителям грозит штраф до 5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Его автором стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

  • Согласно законопроекту, за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штраф до 1 млн рублей, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет.
  • За клевету, совершённую с использованием служебного положения — штраф до 2 млн рублей, арест на срок до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет.
  • За клевету о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих — штраф до 3 млн рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до четырёх лет.
  • За клевету о совершении преступления сексуального характера — штраф до 5 млн рублей, арест до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет.

Вяткин пояснил, что законопроект будет учитывать разницу между клеветой и оскорблениями, пишет ТАСС.

«Оскорбление — это когда человека назвали соответствующими словами, но при этом эти действия не составляют клевету, это не заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство», — отметил депутат во время обсуждения законопроекта.

Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете, внесли в Госдуму 14 декабря.

#новость #законы

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Hrachik Adjamian

36

Навальный ускоряет принятие законов

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Denis Arslanbekov

Hrachik
7

и генерирование новых :) 

Ответить

Марк

Hrachik
–2

Тот случай, когда закон похоже писали под конкретного персонажа.)

Ответить

Этнический лолипоп

30

Это что ж получается: пидором назовут меня, а штраф в пользу государства?

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Этнический
4

Хахаха 

Ответить

Верхний турник

Этнический
2

Смотря какой исход
Вяткин пояснил, что законопроект будет учитывать разницу между клеветой и оскорблениями

Ответить

Злой Полушубок

Этнический
2

Нет конечно. Этот закон не про вас, вас можно называть сколько угодно.

Ответить

Милан Art

25

Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.
— Марк Туллий Цицерон,

Ответить

Андрей Гофманн

Милан
–4

вот они влажные фантазии либерала )

Ответить

Андрей

Андрей
0

интересно, что используя термин "либерализм" провластные додики даже зачастую понятия не имеют, что из себя представляет либерализм

Ответить

Сергей Руденко

Милан
1

Северная Корея живее всех живых, видимо нам есть куда стремиться 

Ответить

Вероника Савельева

Милан
–1

А точку!

Ответить

Denis Arslanbekov

9

Я не пойму, проводится соц эксперимент, сколько людей подумает свалить из страны после очередного закона?

Ответить

Иосиф Перельман

Denis
18

Нет проводится эксперимент,как глубоко можно засадить своему населению до того как оно начнет негодовать

Ответить

Андрей

Иосиф
0

электорат обнулённого всё вытерпит, так что беспокоиться не стоит

Ответить

Вячеслав Юрьевич

7

Данное утверждение ложно, вперед!

Ответить

John Tinko

–19

вот приняли этот закон 5 лет назад и всяких Немагий за бабло оболгавших честных предпринимателей не было бы, или посадили бы их. Прекрасный закон.Блогеры теперь подумают прежде чем брать бабки за дискредитацию конкурентов.

Ответить

Roman Kotov

John
14

Олега ты опять спалился

Ответить

Евгений Савойский

John
2

Свобода слова ? Не, не , не слышал )

Ответить

Олег Павлов

Евгений
5

Ну Немагия объективно к свободе слова отношения мало имеет, там просто два додика, которым вообще инет отрубить полезно

Ответить

Denis Arslanbekov

Евгений
0

Свобода слова в России, хахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахах

Ответить

Pavel Ivanov

Евгений
0

Не путайте свободу слова и клевету. Закон не одобряю, но прикрывать свободой слова клевету не стоит.

Словом, кстати, и убить можно. А начинается всё в голове, конечно...

Ответить

max smirnoff

Pavel
2

 Не путайте свободу слова и клевету

объясните разницу, на законодательном уровне, пожалуйста
иначе все что угодно можно назвать свободой слова или клеветой

Ответить

Рейтгейт

Pavel
0

Словом убить нельзя. Если вы утверждаете обратное - то по такой логике, люди превращаются в безвольных животных, которые не могут осознавать собственные действия

Ответить

Pavel Ivanov

Рейтгейт
0

Если человек воспринимает всё буквально, в жизни его ждут большие сюрпризы.

Ответить

Blackrock

Евгений
0

Знал одного такого "журналиста" постоянно всякую хрень про всех писал, а как ему платили переставал 

Ответить

Оранжевый ящик

John
0

Ну насколько они честные — другой разговор, однако толковых пруфов ребятишки тогда предоставить не смогли. Хотя, сейчас вроде как модно без пруфов языком молоть.

Ответить

Евгений Савойский

4

Страна победившего клептократизма! 

Ответить

Александр Николаевич Кудин

3

Это как оскорбление чувств верующих, возмутился ростом цен на продукты или низкими зарплатами и поехал в Сибирь лес валить или штраф в 5 мультов

Ответить

Николай Чеботарев

2

Что значит, депутаты приняли закон? Пока его президент не подпишет, закон не принят. Не надо желтить заголовки

Ответить

Евгений Савойский

3

Конечно шутки шутками, но как то уже совсем не до шуток становится. И тенденция явно набирает обороты. Следующий шаг какой?  Получать разрешение на выезд из страны ? 

Ответить

Денис Демидов

Евгений
1

Разрешение на выезд давно есть - загранпаспорт называется, который могут на раз-два аннулировать. 

Ответить

max smirnoff

Евгений
0

а, ты еще не выехал, только бубнишь под нос #поравалитьизэтойстраны ? )))))
ну что с вами делать...

Ответить

Artyom

Евгений
0

До поры до времени все это, как мне кажется.

Ответить

Nick

1

Приняли и приняли , все схавают как обычно и все , недовольство в интернете не поменяет ситуацию.

Ответить

Max Kovalenko

Nick
4

Следующий закон, за недовольство в интернете введут. Чтобы были довольны.

Ответить

Антон Крупнов

2

Нельзя говорить плохо про вождя! ☝🏿

Ответить

Анастасия Дыхныч

1

Да начнётся вакханалия 😂

Ответить

Элмарз Чербижев

1

Трендом 2021-го будут клеветники-экстремисты

Ответить

Антон

0

Надо больше законов писать, но для этого надо больше кокса.

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Антон
1

МИД РФ работает в этом направлении)

Ответить

Basil

0

Фсё поцоны. Больше ни каких "ну вы и пидарасы" :) а то штраф

Ответить

Artyom

0

Некогда свободная сеть стала государством внутри государства.

Ответить

Andrei Apanasik

0

А закон ретроспективный или нет?

Ответить

Blackrock

Andrei
0

В РФ закон обратной силы не имеет если ухудшает положение лица.

Ответить

max smirnoff

Blackrock
–1

что насчет положения других частей тела?

Ответить

tabularasa

0

Осталось принять закон, разрешающий остальным законам иметь обратную силу. К чему эти полумеры...

Ответить

Chester Rush

0

Отдельно хочу отметить, что в очередной раз очень успешно подобрано время принятия, сейчас все в предновогодней запаре, а после нг никто и не вспомнит. 

Ответить

VaDiLa RUS

–3

Первым Навального будут привлекать? Он себе уже на срок точно насобирал своими видео)

Ответить

Андрей

VaDiLa
0

я бы соловьиный помёт привлёк, там каждое слово пиздёж

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