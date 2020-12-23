Нарушителям грозит штраф до 5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Его автором стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Согласно законопроекту, за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штраф до 1 млн рублей, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет.

За клевету, совершённую с использованием служебного положения — штраф до 2 млн рублей, арест на срок до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет.



За клевету о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих — штраф до 3 млн рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до четырёх лет.



За клевету о совершении преступления сексуального характера — штраф до 5 млн рублей, арест до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет.



Вяткин пояснил, что законопроект будет учитывать разницу между клеветой и оскорблениями, пишет ТАСС.

«Оскорбление — это когда человека назвали соответствующими словами, но при этом эти действия не составляют клевету, это не заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство», — отметил депутат во время обсуждения законопроекта.

Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете, внесли в Госдуму 14 декабря.