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Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за клевету в интернете Материал редакции
Нарушителям грозит штраф до 5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Его автором стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.
- Согласно законопроекту, за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штраф до 1 млн рублей, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет.
- За клевету, совершённую с использованием служебного положения — штраф до 2 млн рублей, арест на срок до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет.
- За клевету о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих — штраф до 3 млн рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до четырёх лет.
- За клевету о совершении преступления сексуального характера — штраф до 5 млн рублей, арест до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет.
Вяткин пояснил, что законопроект будет учитывать разницу между клеветой и оскорблениями, пишет ТАСС.
«Оскорбление — это когда человека назвали соответствующими словами, но при этом эти действия не составляют клевету, это не заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство», — отметил депутат во время обсуждения законопроекта.
Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете, внесли в Госдуму 14 декабря.
Навальный ускоряет принятие законов
Верхний турник
Смотря какой исход
Вяткин пояснил, что законопроект будет учитывать разницу между клеветой и оскорблениями
Нет конечно. Этот закон не про вас, вас можно называть сколько угодно.
Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.
— Марк Туллий Цицерон,
вот они влажные фантазии либерала )
Я не пойму, проводится соц эксперимент, сколько людей подумает свалить из страны после очередного закона?
Нет проводится эксперимент,как глубоко можно засадить своему населению до того как оно начнет негодовать
вот приняли этот закон 5 лет назад и всяких Немагий за бабло оболгавших честных предпринимателей не было бы, или посадили бы их. Прекрасный закон.Блогеры теперь подумают прежде чем брать бабки за дискредитацию конкурентов.
Свобода слова ? Не, не , не слышал )
Ну Немагия объективно к свободе слова отношения мало имеет, там просто два додика, которым вообще инет отрубить полезно
Свобода слова в России, хахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахаххахаахаххаахах
Не путайте свободу слова и клевету. Закон не одобряю, но прикрывать свободой слова клевету не стоит.
Словом, кстати, и убить можно. А начинается всё в голове, конечно...
Не путайте свободу слова и клевету
объясните разницу, на законодательном уровне, пожалуйста
иначе все что угодно можно назвать свободой слова или клеветой
Если человек воспринимает всё буквально, в жизни его ждут большие сюрпризы.
Оранжевый ящик
Ну насколько они честные — другой разговор, однако толковых пруфов ребятишки тогда предоставить не смогли. Хотя, сейчас вроде как модно без пруфов языком молоть.
Это как оскорбление чувств верующих, возмутился ростом цен на продукты или низкими зарплатами и поехал в Сибирь лес валить или штраф в 5 мультов
Что значит, депутаты приняли закон? Пока его президент не подпишет, закон не принят. Не надо желтить заголовки
Конечно шутки шутками, но как то уже совсем не до шуток становится. И тенденция явно набирает обороты. Следующий шаг какой? Получать разрешение на выезд из страны ?
Разрешение на выезд давно есть - загранпаспорт называется, который могут на раз-два аннулировать.
а, ты еще не выехал, только бубнишь под нос #поравалитьизэтойстраны ? )))))
ну что с вами делать...
Приняли и приняли , все схавают как обычно и все , недовольство в интернете не поменяет ситуацию.
Следующий закон, за недовольство в интернете введут. Чтобы были довольны.
Надо больше законов писать, но для этого надо больше кокса.
А закон ретроспективный или нет?
Осталось принять закон, разрешающий остальным законам иметь обратную силу. К чему эти полумеры...
Отдельно хочу отметить, что в очередной раз очень успешно подобрано время принятия, сейчас все в предновогодней запаре, а после нг никто и не вспомнит.
Первым Навального будут привлекать? Он себе уже на срок точно насобирал своими видео)
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