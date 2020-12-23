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Право
Лиана Липанова

Госдума разрешила штрафовать Twitter и Facebook за отказ удалять незаконные материалы на сумму до 20% от годовой выручки Материал редакции

Чаще всего такими требованиями пренебрегают крупные сайты вроде YouTube, Twitter и Instagram, говорят авторы законопроекта.

20 комментариев
Деньги в мандаринах
1042 просмотров

Владельцы сайтов обязаны ограничивать доступ или удалять информацию, распространение которой в России запрещено. Однако наказания за неисполнение этих требований в законодательстве нет, объясняют авторы законопроекта.

Его подготовили Александр Хинштейн и Сергей Боярский, которые также участвовали в составлении законопроекта о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ.

Физлица теперь могут получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 200 до 400 тысяч рублей, юридические — от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение физлица получат штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, должностные — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, юрлица — 5–10% от выручки за год, но не менее 4 млн рублей.

Если владелец сайта не ограничит доступ к информации с призывами к экстремизму, порнографическими изображениями несовершеннолетних или способами приобретения, изготовления или использования наркотиков, то штрафы будут больше.

Граждан оштрафуют на 100-200 тысяч рублей, должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, юрлиц — от 3 до 8 млн рублей. За повторное нарушение физлица получат штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, должностные — от 800 тысяч до 1 млн рублей, юрлица — 10-20% выручки за год, но не менее 8 млн рублей.

Согласно пояснительной записке, зачастую незаконную информацию не удаляют крупные сайты. Например, несмотря на требования Роскомнадзора, к апрелю 2020 года YouTube не удалил более 10 тысяч страниц с запрещённой информацией, Twitter и Instagram — больше 1,4 тысячи, Facebook— 362 страницы.

Депутаты предложили штрафовать на сумму до 15…
Удалять информацию чаще всего отказываются YouTube, Twitter и Instagram, указывают авторы…
vc.ru

#новость #законы

20 комментариев
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Верхний турник

8

Какой у д’Артаньяна сынок вырос, надо же 

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Pavel Ivanov

Верхний
1
Ответить

Евгений Соломин

6

Когда решил запретить Солнцу вставать по утрам. В противном случае, пусть платит штраф)

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sabrinaliy

2

Смотрят на Беларусь и принимают законы, которые им облегчат жизнь в случае свободы слово в стране

Ответить

Вадим Чиняев

sabrinaliy
0

а че не Штаты вдруг? 

Ответить

sabrinaliy

Вадим
3

А вы посмотрите что за законы они последние два месяца принимают, запреты по всем фронтам, на митинги, на символику, на коменты в интернете. Посмотрите что творится в Белоруси и все поймёте

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Для Сохранения

2

"и Сергей Боярский" папа должен гордиться.

Ответить

Василий Степанов

Для
0

Да там папа такой же утырок.

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Sergey Ontime

2

Материалы последний дней не нравятся.

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Вадим Бакин

2

О! Какой классный новый налог на рекламу!

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Марк

1

Увидел заголовок и подумал: "Хм-м-м, Госдеп, дело кажись серьёзное".
Перечитал ещё раз и всё встало на свои места.

Ответить

Сергей

1

не совсем понятно, сам твитер и фб будут платить штрафы в российскую копилку или что?

Ответить

Николай Глущенко

Сергей
1

Ну тут как раз понятно что не будут)

Ответить

Eugene Danilov

Николай
2

Почему? Сейчас же платят - хотя штрафы там до сих пор были копеечные. Вся эта бравада про "фб чихать хотел на наши штрафы" - всего лишь бравада. В фб сидят коммерсанты. И даже если доля доходов в России составляет пару процентов - это вполне осязаемые миллионы долларов, которы никто не хочет терять

Ответить

Николай Глущенко

Eugene
1

Пару копеек может и платят, и то я где-то видел инфу что то ли ФБ, то ли Гугл не платят вообще никаких штрафов которые им навыписали. Но если речь вдруг зайдёт о реальных штрафах, даже в размере 1% выручки, не говоря уже про 20% - они просто свернут свою деятельность в России и не будут платить. И серьёзно менять принципы своей работы из-за российского закона они тоже не будут. Потому бравада здесь скорее со стороны регулятора.

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Верхний турник

Eugene
0

Где условные 4млн рублей, а где «20% от годовой выручки».
Почувствуй разницу ))

Ответить

Печальный ящик

1

Вот это уже серьезней.

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Денис Демидов

0

Все будет как с хранением персональных данных россиян в РФ, будут долго встречаться, уговаривать и в итоге проглотят, максимум, мелочь накажут какую-то.

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Zhukov Sergey

0

Интернет гиганты - новая нефть!!

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HUNDRED THOUSAND

–3

Давно пора ударить по рассадникам русофобии

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