Чаще всего такими требованиями пренебрегают крупные сайты вроде YouTube, Twitter и Instagram, говорят авторы законопроекта.

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Владельцы сайтов обязаны ограничивать доступ или удалять информацию, распространение которой в России запрещено. Однако наказания за неисполнение этих требований в законодательстве нет, объясняют авторы законопроекта.

Его подготовили Александр Хинштейн и Сергей Боярский, которые также участвовали в составлении законопроекта о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ.

Физлица теперь могут получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 200 до 400 тысяч рублей, юридические — от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение физлица получат штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, должностные — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, юрлица — 5–10% от выручки за год, но не менее 4 млн рублей.

Если владелец сайта не ограничит доступ к информации с призывами к экстремизму, порнографическими изображениями несовершеннолетних или способами приобретения, изготовления или использования наркотиков, то штрафы будут больше.

Граждан оштрафуют на 100-200 тысяч рублей, должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, юрлиц — от 3 до 8 млн рублей. За повторное нарушение физлица получат штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, должностные — от 800 тысяч до 1 млн рублей, юрлица — 10-20% выручки за год, но не менее 8 млн рублей.