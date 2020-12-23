Депутаты рассчитывают на добровольное исполнение требований.

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Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который обязывает соцсети удалять запрещенный контент в течение 24 часов с момента получения заявления от пользователя.

Среди материалов, распространение которых запрещено, указаны призывы к экстремизму, оправдание терроризма, пропаганда порнографии, культ насилия и жестокости и материалы, содержащие нецензурную брань.

Документ также обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, «выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».

Соцсеть должна будет вести реестр таких обращений от пользователей и предоставлять его в контролирующие органы «по первому требованию».

Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки. Также они должны создать представительство в России.