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Право
Лиана Липанова

Госдума обязала соцсети блокировать запрещённую информацию, в том числе материалы с матом — но речи о запрете нет Материал редакции

Депутаты рассчитывают на добровольное исполнение требований.

73 комментария
Деньги в мандаринах
2766 просмотров

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который обязывает соцсети удалять запрещенный контент в течение 24 часов с момента получения заявления от пользователя.

Среди материалов, распространение которых запрещено, указаны призывы к экстремизму, оправдание терроризма, пропаганда порнографии, культ насилия и жестокости и материалы, содержащие нецензурную брань.

Документ также обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, «выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».

Соцсеть должна будет вести реестр таких обращений от пользователей и предоставлять его в контролирующие органы «по первому требованию».

Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки. Также они должны создать представительство в России.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что документ не предусматривает санкций, а депутаты рассчитывают на добровольное исполнение требований. Закон вступит в силу 1 февраля.

#новость #законы

73 комментария
8
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Бывший цветок

38

Жованый крот! А серьезно - ну катимся куда-то вообще. Теперь и нахуй никого послать толком нельзя будет

Ответить

Вася Пражкин

Бывший
7

Просто посылайте в госдуму, это то же самое направление, там все члены партий

Ответить

max smirnoff

Бывший
1

да пиздец

Ответить

Григорий Крутеев

Бывший
0

Либо клевета, либо неуважение)

Ответить

MAx Shvedov

Бывший
0
Ответить

Vladimir Batenev

Бывший
0

а песни жизненные :) весь смысл утратится, если сократить

Ответить

Евгений Зимненко

23

То есть государственные мужи вместо того, чтобы заниматься улучшением качества жизни людей, которым в теории они должны служить, хотят лишить их исконно русской традиции посылать на хуй этих самых депутатов? Заебись, блядь. Я родился при диктатуре пролетариата, я помру при диктатуре едра. На хуй мне такое счастье...

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Евгений Старцев

Евгений
4

Хоть какое-то разнообразие в диктатурах, блять.

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Shlomo Goldenberg

Евгений
1

я не уверен, но нахуй в данном случае вроде слитно нужно писать

Ответить

Евгений Зимненко

Shlomo
0

Так я уже какой год думаю как правильно. Хотя в данном случае и касательно дуры, как таковой, написание значения не имеет. Суть. Вот суть верно моей мысли передана.

Ответить

Shlomo

Евгений
0

не знаю как это правилами русского языка объяснить, но интуиция подсказывает что "надеть презерватив на хуй" или "намотать зппп на хуй" будет раздельно, видимо потому что идет конкретное указание.
а вот послать нахуй или фраза "нахуй оно мне надо", в данном случае уже слитно

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Вася Пражкин

20
Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
7
Ответить

Mitya A. Grebenshchikov

12

Теперь ещё и реестр матершинников будет? Наконец бигдата)

Ответить

Бывший цветок

Mitya
3

Ох как песдата эта бигдата )))

Ответить

Denis Sibukaev

10

Ну охуеть теперь 🤷🏻‍♂️

Ответить

Михаил Качалов

7
Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
3

Доцент

Ответить

Дмитрий Трифонов

Sergei
9

Говорить неправду - фуфло толкать

Ответить

Arthur Niazyan

Михаил
0

А то пасть порвёт

Ответить

Дмитрий Трифонов

6
Ответить

Winter Buddha

4

Только за сегодня:
1. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ 
2. Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за клевету в интернете 
3. Госдума разрешила штрафовать Twitter и Facebook за отказ удалять незаконные материалы на сумму до 20% от годовой выручки 
4. Госдума обязала соцсети блокировать запрещённую информацию — в том числе материалы с матом 

А потом вы думаете: откуда же у меня тревожность, депрессия, прокрастинация и хочется напиться? Ну вот откуда. Если постоянно хавать это дерьмо, то никакого успеха в жизни не будет. Будет алкоголизм, наркомания и петля. Потому что чтобы эффективно работать надо любить эту Вселенную, а не испытывать к ней страх и отвращение.

Ответить

Андрей Захаров

Winter
–5

Ты специально следишь что ли? 

А потом вы думаете: откуда же у меня тревожность, депрессия, прокрастинация и хочется напиться? Ну вот откуда

А может не надо копаться во всём этом и всё будет гуд, не? ))

Ответить

Александра Корбут

Андрей
1

Вот и вы правы, и парень наверху тоже прав. С одной стороны, нужно всего лишь абстрагировтаься от таких новостей и жить станет легче. С другой стороны - от этого гос-во ездить на тебе не перестанет и ОП! цены на продукты уже +100%, ОП! и железный занавес, ОП! и инфа о тебе в открытом доступе покупается и продаётся..)

Ответить

Winter Buddha

Алексан…
0

Что-то с логикой у людей совсем плохо стало. Как можно абстрагироваться от всего этого депрессняка, но при этом продолжить заливать всё это дерьмо себе в мозг? Или у вас амнезия и вы всё забываете через 5 минут?

Ответить

Александра

Winter
0

Не поняла, что вы имеете в виду. Абстрагироваться = не заливать. Делать вид, что ничего не происходит :) Вы меня скорее всего не поняли.

Ответить

Андрей Захаров

Алексан…
–6

С другой стороны - от этого гос-во ездить на тебе не перестанет

А на мне оно ездить даже и не начинало)) Ч.Я.Д.Н.Т?

и ОП! цены на продукты уже +100%,

Не заметил

ОП! и железный занавес, ОП! и инфа о тебе в открытом доступе покупается и продаётся..)

А вот к этому рано или поздно придёт весь мир. Приватности в 21 веке не будет. 

Ответить

Winter Buddha

Андрей
1

Пропагандон. 100%.

Ответить

Александра

Андрей
0

Ясно, вы либо не в России живете, либо мудак пригожинский 🙄

Ответить

Андрей Захаров

Алексан…
1

Ясно, вы либо не в России живете, либо мудак пригожинский

Больше никаких вариантов нет? 

Или в России обязательно страдать: выискивать, читать, смаковать "что случилось плохого" ? ))

Фокусироваться на своём деле, на саморазвитии, чего-то добиваться в жизни не обращая внимания на внешние факторы - нет, нельзя? Не подходит? Запрещено?

В России нельзя жить хорошо? В жизни обязательно всё должно быть плохо? Или что? 

Ответить

Aleksey

Андрей
0

В России даже живя хорошо никуда не убежать от властей, всеми силами делающими мне плохо. Причем вот хорошо я делаю как-то своими силами, а плохо усиленно делают они. Как можно от этого абстрагироваться? Как вот мне достучаться до LinkedIn,  "не обращая внимания на внешние факторы"?
Как можно, "не обращая внимания на внешние факторы" , продолжать пользоваться Facebook/Twitter или иными соцсетями,  если они перестанут работать в РФ? Как можно игнорировать отсутствие лек-в в аптеках при запуске системы их маркировки? 
И т.д. Власти всеми силами ухудшают качество моей жизни, а вы такой - не обращайте внимание. Даже попытка какая-то неумная. 

Ответить

Winter Buddha

Андрей
–1

Так здесь не надо копаться. Достаточно заголовки прочитать. Или вы и заголовки не читаете? А как вы тогда здесь вообще оказались (в комментах к п.4)?

Ответить

Андрей Захаров

Winter
–1

Достаточно заголовки прочитать. Или вы и заголовки не читаете?

Нет, не читаю. 

А как вы тогда здесь вообще оказались (в комментах к п.4)?

... спросил меня никнейм с регистрацией от 19 дек 2020))

Пропагандон. 100%.

Да

Ответить

semen matrasov

4

пропаганда порнографии. это как?

Ответить

Max Pashkov

semen
0

как то так видать

Ответить

ЯжПрограммист

Max
0

Тема не раскрыта

Ответить

Александра Корбут

4

Ахуительная новость. Теперь и мат запрещают😁 Что следующее? Запретим воздух? Людей? Трусы?

Ответить

Kirk Louson

3

нужно куда то выехать из рунета))

Ответить

Aleksey Markov

Kirk
2

реддит!

Ответить

Kirk Louson

Aleksey
0

как бы иноагентом не стать
а то - мериканьский сайт, да с русским провайдером

Ответить

Aleksey Markov

Kirk
0

каким провайдером?
OrgName: Fastly
OrgId: SKYCA-3
Address: PO Box 78266
City: San Francisco
StateProv: CA
PostalCode: 94107
Country: US

Ответить

Вадим Скворцов

2
Ответить

Артем Фролов

0

Ну наконец-то, а то все кругом матерятся и продвигают эту культ в массы, особенно детям и подросткам.

Ответить

Александра Корбут

Артем
0

Вам не кажется странным, что обычные слова у вас вызывают столько негодования?)

Ответить

Ян Зовём

Александра
1

Негодование вызывают не слова, а дегенераты которые без их использования общаться не могут .

Ответить

Igor Vedernikov

1

Заебись.

Ответить

Sergey Korotkov

1

Штоблять?

Ответить

Алексей Тихонов

1

Как же достали они со своей борьбой с матом, уже настолько святыми себя считают, что слова матерные не хотят видеть?

К слову, сколько приходилось иметь дело с нечестными личностями, все как один вежливые, матерных слов боятся как огня.

Кстати, лайфхак. Мат выводит на чистую воду. Мошенники отключают эмоции при общении с жертвой, а мат их заставляет включить эмоции и они начинают проникаться к своей жертве и их хитрые планы идут под откос. 

Ответить

Глеб Щавлев

1

А я на самом деле рад по поводу мата. Мне кажется, что вокруг творится столько всякого занимательного баловства, что мат уже совершенно потерял ценность эмоционального акцента. Мы то найдём способы ругаться без мата и выражать свои чувства, но это будет уже следующий уровень...и в конечном итоге те, кто запретит мат - сами будут не рады результатам)

Ответить

MAx Shvedov

1

культ насилия и жестокости

оправдание терроризма

Речи деда стремящегося затащить всех в Рай тоже будут блокировать?

Ответить

MAx Shvedov

1
Ответить

Антон

0

Жопа vc. Материться наверное можно только депутатам. Мусора их любят и в обиду не дадут.

Ответить

Сергей Перевозчиков

Антон
1

Депутаты не матерятся и вовсе не пукают.

Ответить

Комментарий удален

Денис Демидов

0

Отличное решение останутся тока те, кто говорят на тарабарском )

Ответить

Амбассадор Бреда

0

Мемы без мата. Охуеть, спасибо, папаша

Ответить

Александр Кузнецов

0

Редиска)

Ответить

Юрий Белоножкин

0
Ответить

Андрей Савельев

0

да идите вы н@}{Yи

Ответить

Текущий Валера

Андрей
0

«На хуй» пишется проще)

Ответить

Artemy

0

 Щука брат

Ответить

Seller of Happiness

0

Еьаный пиsдец приехали

Ответить

Игорь Пугачев

0

А есть где-то реестр мата, заверенный официальным государственным органом?

Ответить

Антон

Игорь
0

Конституции 

Ответить

Ренат Дасаев

0

Back in the USSR

Ответить

DM Group

0

Теперь все любители посылать друг друга в Интернете на х%й, будут вынуждены назначать друг другу живые встречи, и говорить это оппоненту в лицо, "не боясь" получить за это по еб%лу. Все как в старые добрые времена, когда не было Интернета)))

Ответить

Илитный Иксперт

0

Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки.

Своими руками душат вконтакт. В других местах столько пользователей нету

Ответить

Айдар Сыдыкбеков

0

Это и есть закручивание гаек?

Ответить

sergjjj

0

Вконтактик рип.
Выпилят половину пабликов?

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

а мат то чем не устроил?

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Да и похуй

Ответить

Иван Иванович

0

Я смотрю тут в комментах уже наматерили, на удаление статьи без меня? Ну похуй, пойду дальше.

Ответить

Дмитрий Лукиенко

0

Идите вы все нахуй

Уф, успел

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