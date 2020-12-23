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Госдума обязала соцсети блокировать запрещённую информацию, в том числе материалы с матом — но речи о запрете нет Материал редакции
Депутаты рассчитывают на добровольное исполнение требований.
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который обязывает соцсети удалять запрещенный контент в течение 24 часов с момента получения заявления от пользователя.
Среди материалов, распространение которых запрещено, указаны призывы к экстремизму, оправдание терроризма, пропаганда порнографии, культ насилия и жестокости и материалы, содержащие нецензурную брань.
Документ также обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, «выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».
Соцсеть должна будет вести реестр таких обращений от пользователей и предоставлять его в контролирующие органы «по первому требованию».
Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки. Также они должны создать представительство в России.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что документ не предусматривает санкций, а депутаты рассчитывают на добровольное исполнение требований. Закон вступит в силу 1 февраля.
Просто посылайте в госдуму, это то же самое направление, там все члены партий
То есть государственные мужи вместо того, чтобы заниматься улучшением качества жизни людей, которым в теории они должны служить, хотят лишить их исконно русской традиции посылать на хуй этих самых депутатов? Заебись, блядь. Я родился при диктатуре пролетариата, я помру при диктатуре едра. На хуй мне такое счастье...
я не уверен, но нахуй в данном случае вроде слитно нужно писать
Так я уже какой год думаю как правильно. Хотя в данном случае и касательно дуры, как таковой, написание значения не имеет. Суть. Вот суть верно моей мысли передана.
не знаю как это правилами русского языка объяснить, но интуиция подсказывает что "надеть презерватив на хуй" или "намотать зппп на хуй" будет раздельно, видимо потому что идет конкретное указание.
а вот послать нахуй или фраза "нахуй оно мне надо", в данном случае уже слитно
Теперь ещё и реестр матершинников будет? Наконец бигдата)
Доцент
Только за сегодня:
1. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ
2. Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за клевету в интернете
3. Госдума разрешила штрафовать Twitter и Facebook за отказ удалять незаконные материалы на сумму до 20% от годовой выручки
4. Госдума обязала соцсети блокировать запрещённую информацию — в том числе материалы с матом
А потом вы думаете: откуда же у меня тревожность, депрессия, прокрастинация и хочется напиться? Ну вот откуда. Если постоянно хавать это дерьмо, то никакого успеха в жизни не будет. Будет алкоголизм, наркомания и петля. Потому что чтобы эффективно работать надо любить эту Вселенную, а не испытывать к ней страх и отвращение.
Ты специально следишь что ли?
А потом вы думаете: откуда же у меня тревожность, депрессия, прокрастинация и хочется напиться? Ну вот откуда
А может не надо копаться во всём этом и всё будет гуд, не? ))
Вот и вы правы, и парень наверху тоже прав. С одной стороны, нужно всего лишь абстрагировтаься от таких новостей и жить станет легче. С другой стороны - от этого гос-во ездить на тебе не перестанет и ОП! цены на продукты уже +100%, ОП! и железный занавес, ОП! и инфа о тебе в открытом доступе покупается и продаётся..)
Что-то с логикой у людей совсем плохо стало. Как можно абстрагироваться от всего этого депрессняка, но при этом продолжить заливать всё это дерьмо себе в мозг? Или у вас амнезия и вы всё забываете через 5 минут?
Не поняла, что вы имеете в виду. Абстрагироваться = не заливать. Делать вид, что ничего не происходит :) Вы меня скорее всего не поняли.
С другой стороны - от этого гос-во ездить на тебе не перестанет
А на мне оно ездить даже и не начинало)) Ч.Я.Д.Н.Т?
и ОП! цены на продукты уже +100%,
Не заметил
ОП! и железный занавес, ОП! и инфа о тебе в открытом доступе покупается и продаётся..)
А вот к этому рано или поздно придёт весь мир. Приватности в 21 веке не будет.
Ясно, вы либо не в России живете, либо мудак пригожинский 🙄
Ясно, вы либо не в России живете, либо мудак пригожинский
Больше никаких вариантов нет?
Или в России обязательно страдать: выискивать, читать, смаковать "что случилось плохого" ? ))
Фокусироваться на своём деле, на саморазвитии, чего-то добиваться в жизни не обращая внимания на внешние факторы - нет, нельзя? Не подходит? Запрещено?
В России нельзя жить хорошо? В жизни обязательно всё должно быть плохо? Или что?
В России даже живя хорошо никуда не убежать от властей, всеми силами делающими мне плохо. Причем вот хорошо я делаю как-то своими силами, а плохо усиленно делают они. Как можно от этого абстрагироваться? Как вот мне достучаться до LinkedIn, "не обращая внимания на внешние факторы"?
Как можно, "не обращая внимания на внешние факторы" , продолжать пользоваться Facebook/Twitter или иными соцсетями, если они перестанут работать в РФ? Как можно игнорировать отсутствие лек-в в аптеках при запуске системы их маркировки?
И т.д. Власти всеми силами ухудшают качество моей жизни, а вы такой - не обращайте внимание. Даже попытка какая-то неумная.
Так здесь не надо копаться. Достаточно заголовки прочитать. Или вы и заголовки не читаете? А как вы тогда здесь вообще оказались (в комментах к п.4)?
Достаточно заголовки прочитать. Или вы и заголовки не читаете?
Нет, не читаю.
А как вы тогда здесь вообще оказались (в комментах к п.4)?
... спросил меня никнейм с регистрацией от 19 дек 2020))
Пропагандон. 100%.
Да
пропаганда порнографии. это как?
Ахуительная новость. Теперь и мат запрещают😁 Что следующее? Запретим воздух? Людей? Трусы?
нужно куда то выехать из рунета))
реддит!
как бы иноагентом не стать
а то - мериканьский сайт, да с русским провайдером
каким провайдером?
OrgName: Fastly
OrgId: SKYCA-3
Address: PO Box 78266
City: San Francisco
StateProv: CA
PostalCode: 94107
Country: US
Ну наконец-то, а то все кругом матерятся и продвигают эту культ в массы, особенно детям и подросткам.
Вам не кажется странным, что обычные слова у вас вызывают столько негодования?)
Негодование вызывают не слова, а дегенераты которые без их использования общаться не могут .
Как же достали они со своей борьбой с матом, уже настолько святыми себя считают, что слова матерные не хотят видеть?
К слову, сколько приходилось иметь дело с нечестными личностями, все как один вежливые, матерных слов боятся как огня.
Кстати, лайфхак. Мат выводит на чистую воду. Мошенники отключают эмоции при общении с жертвой, а мат их заставляет включить эмоции и они начинают проникаться к своей жертве и их хитрые планы идут под откос.
А я на самом деле рад по поводу мата. Мне кажется, что вокруг творится столько всякого занимательного баловства, что мат уже совершенно потерял ценность эмоционального акцента. Мы то найдём способы ругаться без мата и выражать свои чувства, но это будет уже следующий уровень...и в конечном итоге те, кто запретит мат - сами будут не рады результатам)
культ насилия и жестокости
оправдание терроризма
Речи деда стремящегося затащить всех в Рай тоже будут блокировать?
Жопа vc. Материться наверное можно только депутатам. Мусора их любят и в обиду не дадут.
да идите вы н@}{Yи
А есть где-то реестр мата, заверенный официальным государственным органом?
Теперь все любители посылать друг друга в Интернете на х%й, будут вынуждены назначать друг другу живые встречи, и говорить это оппоненту в лицо, "не боясь" получить за это по еб%лу. Все как в старые добрые времена, когда не было Интернета)))
Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки.
Своими руками душат вконтакт. В других местах столько пользователей нету
Я смотрю тут в комментах уже наматерили, на удаление статьи без меня? Ну похуй, пойду дальше.
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