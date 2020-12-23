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Право
Лиана Липанова

Госдума обязала соцсети блокировать запрещённую информацию — в том числе материалы с матом Материал редакции

Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который обязывает соцсети удалять запрещенный контент в течение 24 часов с момента получения заявления от пользователя.

Среди материалов, распространение которых запрещено, указаны призывы к экстремизму, оправдание терроризма, пропаганда порнографии, культ насилия и жестокости и материалы, содержащие нецензурную брань.

Документ также обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, «выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».

Соцсеть должна будет вести реестр таких обращений от пользователей и предоставлять его в контролирующие органы «по первому требованию».

Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки. Также они должны создать представительство в России.

#новость #законы

1923 просмотров
54 комментария
6
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Бывший цветок

27

Жованый крот! А серьезно - ну катимся куда-то вообще. Теперь и нахуй никого послать толком нельзя будет

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Вася Пражкин

Бывший
7

Просто посылайте в госдуму, это то же самое направление, там все члены партий

Ответить

Григорий Крутеев

Бывший
0

Либо клевета, либо неуважение)

Ответить

max smirnoff

Бывший
0

да пиздец

Ответить

MAx Shvedov

Бывший
0
Ответить

Вася Пражкин

15
Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
5
Ответить

Евгений Зимненко

10

То есть государственные мужи вместо того, чтобы заниматься улучшением качества жизни людей, которым в теории они должны служить, хотят лишить их исконно русской традиции посылать на хуй этих самых депутатов? Заебись, блядь. Я родился при диктатуре пролетариата, я помру при диктатуре едра. На хуй мне такое счастье...

Ответить

Евгений Старцев

Евгений
2

Хоть какое-то разнообразие в диктатурах, блять.

Ответить

Mitya A. Grebenshchikov

8

Теперь ещё и реестр матершинников будет? Наконец бигдата)

Ответить

Бывший цветок

Mitya
3

Ох как песдата эта бигдата )))

Ответить

Denis Sibukaev

7

Ну охуеть теперь 🤷🏻‍♂️

Ответить

Михаил Качалов

5
Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
3

Доцент

Ответить

Дмитрий Трифонов

Sergei
7

Говорить неправду - фуфло толкать

Ответить

Arthur Niazyan

Михаил
0

А то пасть порвёт

Ответить

Дмитрий Трифонов

4
Ответить

semen matrasov

4

пропаганда порнографии. это как?

Ответить

Max Pashkov

semen
0

как то так видать

Ответить

Александра Корбут

3

Ахуительная новость. Теперь и мат запрещают😁 Что следующее? Запретим воздух? Людей? Трусы?

Ответить

Winter Buddha

2

Только за сегодня:
1. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ 
2. Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за клевету в интернете 
3. Госдума разрешила штрафовать Twitter и Facebook за отказ удалять незаконные материалы на сумму до 20% от годовой выручки 
4. Госдума обязала соцсети блокировать запрещённую информацию — в том числе материалы с матом 

А потом вы думаете: откуда же у меня тревожность, депрессия, прокрастинация и хочется напиться? Ну вот откуда. Если постоянно хавать это дерьмо, то никакого успеха в жизни не будет. Будет алкоголизм, наркомания и петля. Потому что чтобы эффективно работать надо любить эту Вселенную, а не испытывать к ней страх и отвращение.

Ответить

Андрей Захаров

Winter
–3

Ты специально следишь что ли? 

А потом вы думаете: откуда же у меня тревожность, депрессия, прокрастинация и хочется напиться? Ну вот откуда

А может не надо копаться во всём этом и всё будет гуд, не? ))

Ответить

Александра Корбут

Андрей
0

Вот и вы правы, и парень наверху тоже прав. С одной стороны, нужно всего лишь абстрагировтаься от таких новостей и жить станет легче. С другой стороны - от этого гос-во ездить на тебе не перестанет и ОП! цены на продукты уже +100%, ОП! и железный занавес, ОП! и инфа о тебе в открытом доступе покупается и продаётся..)

Ответить

Winter Buddha

Алексан…
0

Что-то с логикой у людей совсем плохо стало. Как можно абстрагироваться от всего этого депрессняка, но при этом продолжить заливать всё это дерьмо себе в мозг? Или у вас амнезия и вы всё забываете через 5 минут?

Ответить

Андрей Захаров

Алексан…
–1

С другой стороны - от этого гос-во ездить на тебе не перестанет

А на мне оно ездить даже и не начинало)) Ч.Я.Д.Н.Т?

и ОП! цены на продукты уже +100%,

Не заметил

ОП! и железный занавес, ОП! и инфа о тебе в открытом доступе покупается и продаётся..)

А вот к этому рано или поздно придёт весь мир. Приватности в 21 веке не будет. 

Ответить

Winter Buddha

Андрей
0

Пропагандон. 100%.

Ответить

Winter Buddha

Андрей
0

Так здесь не надо копаться. Достаточно заголовки прочитать. Или вы и заголовки не читаете? А как вы тогда здесь вообще оказались (в комментах к п.4)?

Ответить

Kirk Louson

1

нужно куда то выехать из рунета))

Ответить

Aleksey Markov

Kirk
2

реддит!

Ответить

Kirk Louson

Aleksey
0

как бы иноагентом не стать
а то - мериканьский сайт, да с русским провайдером

Ответить

Aleksey Markov

Kirk
0

каким провайдером?
OrgName: Fastly
OrgId: SKYCA-3
Address: PO Box 78266
City: San Francisco
StateProv: CA
PostalCode: 94107
Country: US

Ответить

Igor Vedernikov

1

Заебись.

Ответить

Вадим Скворцов

1
Ответить

Sergey Korotkov

1

Штоблять?

Ответить

MAx Shvedov

1
Ответить

Артем Фролов

0

Ну наконец-то, а то все кругом матерятся и продвигают эту культ в массы, особенно детям и подросткам.

Ответить

Александра Корбут

Артем
0

Вам не кажется странным, что обычные слова у вас вызывают столько негодования?)

Ответить

Денис Демидов

0

Отличное решение останутся тока те, кто говорят на тарабарском )

Ответить

Амбассадор Бреда

0

Мемы без мата. Охуеть, спасибо, папаша

Ответить

Александр Кузнецов

0

Редиска)

Ответить

Юрий Белоножкин

0
Ответить

Андрей Савельев

0

да идите вы н@}{Yи

Ответить

Текущий Валера

Андрей
0

«На хуй» пишется проще)

Ответить

Artemy

0

 Щука брат

Ответить

Seller of Happiness

0

Еьаный пиsдец приехали

Ответить

Алексей Тихонов

0

Как же достали они со своей борьбой с матом, уже настолько святыми себя считают, что слова матерные не хотят видеть?

К слову, сколько приходилось иметь дело с нечестными личностями, все как один вежливые, матерных слов боятся как огня.

Кстати, лайфхак. Мат выводит на чистую воду. Мошенники отключают эмоции при общении с жертвой, а мат их заставляет включить эмоции и они начинают проникаться к своей жертве и их хитрые планы идут под откос. 

Ответить

Антон

0

Жопа vc. Материться наверное можно только депутатам. Мусора их любят и в обиду не дадут.

Ответить

Сергей Перевозчиков

Антон
0

Депутаты не матерятся и вовсе не пукают.

Ответить

Комментарий удален

Игорь Пугачев

0

А есть где-то реестр мата, заверенный официальным государственным органом?

Ответить

Антон

Игорь
0

Конституции 

Ответить

Ренат Дасаев

0

Back in the USSR

Ответить

Глеб Щавлев

0

А я на самом деле рад по поводу мата. Мне кажется, что вокруг творится столько всякого занимательного баловства, что мат уже совершенно потерял ценность эмоционального акцента. Мы то найдём способы ругаться без мата и выражать свои чувства, но это будет уже следующий уровень...и в конечном итоге те, кто запретит мат - сами будут не рады результатам)

Ответить

MAx Shvedov

0

культ насилия и жестокости

оправдание терроризма

Речи деда стремящегося затащить всех в Рай тоже будут блокировать?

Ответить

DM Group

0

Теперь все любители посылать друг друга в Интернете на х%й, будут вынуждены назначать друг другу живые встречи, и говорить это оппоненту в лицо, "не боясь" получить за это по еб%лу. Все как в старые добрые времена, когда не было Интернета)))

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