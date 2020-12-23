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Госдума обязала соцсети блокировать запрещённую информацию — в том числе материалы с матом Материал редакции
Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки.
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который обязывает соцсети удалять запрещенный контент в течение 24 часов с момента получения заявления от пользователя.
Среди материалов, распространение которых запрещено, указаны призывы к экстремизму, оправдание терроризма, пропаганда порнографии, культ насилия и жестокости и материалы, содержащие нецензурную брань.
Документ также обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, «выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».
Соцсеть должна будет вести реестр таких обращений от пользователей и предоставлять его в контролирующие органы «по первому требованию».
Речь идёт о соцсетях с более чем 500 тысячами пользователей в сутки. Также они должны создать представительство в России.
Просто посылайте в госдуму, это то же самое направление, там все члены партий
То есть государственные мужи вместо того, чтобы заниматься улучшением качества жизни людей, которым в теории они должны служить, хотят лишить их исконно русской традиции посылать на хуй этих самых депутатов? Заебись, блядь. Я родился при диктатуре пролетариата, я помру при диктатуре едра. На хуй мне такое счастье...
Теперь ещё и реестр матершинников будет? Наконец бигдата)
Доцент
пропаганда порнографии. это как?
Ахуительная новость. Теперь и мат запрещают😁 Что следующее? Запретим воздух? Людей? Трусы?
Только за сегодня:
1. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ
2. Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за клевету в интернете
3. Госдума разрешила штрафовать Twitter и Facebook за отказ удалять незаконные материалы на сумму до 20% от годовой выручки
4. Госдума обязала соцсети блокировать запрещённую информацию — в том числе материалы с матом
А потом вы думаете: откуда же у меня тревожность, депрессия, прокрастинация и хочется напиться? Ну вот откуда. Если постоянно хавать это дерьмо, то никакого успеха в жизни не будет. Будет алкоголизм, наркомания и петля. Потому что чтобы эффективно работать надо любить эту Вселенную, а не испытывать к ней страх и отвращение.
Ты специально следишь что ли?
А потом вы думаете: откуда же у меня тревожность, депрессия, прокрастинация и хочется напиться? Ну вот откуда
А может не надо копаться во всём этом и всё будет гуд, не? ))
Вот и вы правы, и парень наверху тоже прав. С одной стороны, нужно всего лишь абстрагировтаься от таких новостей и жить станет легче. С другой стороны - от этого гос-во ездить на тебе не перестанет и ОП! цены на продукты уже +100%, ОП! и железный занавес, ОП! и инфа о тебе в открытом доступе покупается и продаётся..)
Что-то с логикой у людей совсем плохо стало. Как можно абстрагироваться от всего этого депрессняка, но при этом продолжить заливать всё это дерьмо себе в мозг? Или у вас амнезия и вы всё забываете через 5 минут?
С другой стороны - от этого гос-во ездить на тебе не перестанет
А на мне оно ездить даже и не начинало)) Ч.Я.Д.Н.Т?
и ОП! цены на продукты уже +100%,
Не заметил
ОП! и железный занавес, ОП! и инфа о тебе в открытом доступе покупается и продаётся..)
А вот к этому рано или поздно придёт весь мир. Приватности в 21 веке не будет.
Так здесь не надо копаться. Достаточно заголовки прочитать. Или вы и заголовки не читаете? А как вы тогда здесь вообще оказались (в комментах к п.4)?
нужно куда то выехать из рунета))
реддит!
как бы иноагентом не стать
а то - мериканьский сайт, да с русским провайдером
каким провайдером?
OrgName: Fastly
OrgId: SKYCA-3
Address: PO Box 78266
City: San Francisco
StateProv: CA
PostalCode: 94107
Country: US
Ну наконец-то, а то все кругом матерятся и продвигают эту культ в массы, особенно детям и подросткам.
Вам не кажется странным, что обычные слова у вас вызывают столько негодования?)
да идите вы н@}{Yи
Как же достали они со своей борьбой с матом, уже настолько святыми себя считают, что слова матерные не хотят видеть?
К слову, сколько приходилось иметь дело с нечестными личностями, все как один вежливые, матерных слов боятся как огня.
Кстати, лайфхак. Мат выводит на чистую воду. Мошенники отключают эмоции при общении с жертвой, а мат их заставляет включить эмоции и они начинают проникаться к своей жертве и их хитрые планы идут под откос.
Жопа vc. Материться наверное можно только депутатам. Мусора их любят и в обиду не дадут.
А есть где-то реестр мата, заверенный официальным государственным органом?
А я на самом деле рад по поводу мата. Мне кажется, что вокруг творится столько всякого занимательного баловства, что мат уже совершенно потерял ценность эмоционального акцента. Мы то найдём способы ругаться без мата и выражать свои чувства, но это будет уже следующий уровень...и в конечном итоге те, кто запретит мат - сами будут не рады результатам)
культ насилия и жестокости
оправдание терроризма
Речи деда стремящегося затащить всех в Рай тоже будут блокировать?
Теперь все любители посылать друг друга в Интернете на х%й, будут вынуждены назначать друг другу живые встречи, и говорить это оппоненту в лицо, "не боясь" получить за это по еб%лу. Все как в старые добрые времена, когда не было Интернета)))
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