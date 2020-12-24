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Власти Китая начали антимонопольное расследование против Alibaba Материал редакции
В ноябре биржи в Шанхае и Гонконге приостановили IPO Ant Group, дочерней компании Alibaba.
- Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba, сообщает South China Morning Post.
- Одновременно с этим Центробанк Китая заявил, что вызовет руководителей Ant Group на встречу с финансовыми регуляторами, пишет издание.
- Регулятор рынка заявил, что изучает политику Alibaba «выбрать одно из двух», которая требует от деловых партнеров компании избегать контактов с конкурентами, пишет Associated Press. О возможных штрафах или сроках такого изучения пока неизвестно.
- 22 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что правительство Китая посоветовало миллиардеру Джеку Ма не покидать территорию страны.
- В ноябре Ant Group планировала привлечь $34,4 млрд — размещение могло стать рекордным. Но биржи в Шанхае и Гонконге приостановили IPO после беседы главы компании Джека Ма с китайскими регуляторами.
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6 комментариев
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Поясните какой смысл рубить голову одному из локомотивов Китая? Из за критики правительства?
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Согласен непонятно, вот у нас, дух бунтарства в крови. То царь нам не тот, то бояре слишком рьяно казну дербанят, да так, что в регионах даже на остатки медицины и образования, взвявшего курс на блондинизацию страны не хватает.
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просто он монополист, который диктует рынку
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Ну и что. Он соответствует исторической идеологии Китая, этому серединному царству, подминает рынок соседей, то бишь варваров.
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Учитель устал и готов обменять кусочек бизнес-империи на высокую должность во власти.
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