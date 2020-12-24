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Право
Евгения Евсеева

Власти Китая начали антимонопольное расследование против Alibaba Материал редакции

В ноябре биржи в Шанхае и Гонконге приостановили IPO Ant Group, дочерней компании Alibaba.

  • Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba, сообщает South China Morning Post.
  • Одновременно с этим Центробанк Китая заявил, что вызовет руководителей Ant Group на встречу с финансовыми регуляторами, пишет издание.
  • Регулятор рынка заявил, что изучает политику Alibaba «выбрать одно из двух», которая требует от деловых партнеров компании избегать контактов с конкурентами, пишет Associated Press. О возможных штрафах или сроках такого изучения пока неизвестно.
  • 22 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что правительство Китая посоветовало миллиардеру Джеку Ма не покидать территорию страны.
  • В ноябре Ant Group планировала привлечь $34,4 млрд — размещение могло стать рекордным. Но биржи в Шанхае и Гонконге приостановили IPO после беседы главы компании Джека Ма с китайскими регуляторами.

#новость #alibaba

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6 комментариев
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Дамир Губаев

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Поясните какой смысл рубить голову одному из локомотивов Китая? Из за критики правительства?

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Vladimir Batenev

Дамир
0

Согласен непонятно, вот у нас, дух бунтарства в крови. То царь нам не тот, то бояре слишком рьяно казну дербанят, да так, что в регионах даже на остатки медицины и образования, взвявшего курс на блондинизацию страны не хватает.

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Тимофей Чекулаев

Дамир
0

просто он монополист, который диктует рынку

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Vladimir Batenev

Тимофей
0

Ну и что. Он соответствует исторической идеологии Китая, этому серединному царству, подминает рынок соседей, то бишь варваров.

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Arthur Niazyan

Дамир
0

Учитель устал и готов обменять кусочек бизнес-империи на высокую должность во власти.

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Константин Суворов

Дамир
0

Коммунисты. Анализу не поддаются.

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