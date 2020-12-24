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Депутаты приняли закон о едином регуляторе азартных игр — букмекеры будут отчислять на спорт от 30 млн рублей в квартал Материал редакции
Количество букмекерских компаний сократится после вступления в силу закона, считают эксперты.
Госдума 23 декабря приняла во втором и третьем чтении обновленный законопроект о реформе регулирования букмекерского рынка, внесенный депутатами «Единой России», сообщает «Коммерсантъ».
Сейчас букмекеры обязаны переводить в пользу спортивных федераций 5% от доходов, но не менее 15 млн рублей в квартал, пишет издание. Новый закон передаёт их полномочия компании «Единый регулятор азартных игр», чьим учредителем будет Росимущество.
На базе регулятора создадут информационную систему для контроля букмекеров, которая будет передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках.
В первой версии законопроекта предполагалось, что букмекеры будут перечислять 1% от доходов от ставок в течение квартала в поддержку спорта, минимальный размер отчислений составлял 5 млн рублей.
Согласно окончательной версии, букмекеры должны отчислять 1,5% от выручки в квартал, а минимальная сумма отчислений за квартал — 30 млн рублей.
После вступления в силу нового закона отчисления могут вырасти до 20–25% от выручки, считает основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. «Рейтинг букмекеров» оценивает выручку легальных российских контор за 2019 год в 200 млрд рублей, а целевые отчисления — в 1,15 млрд рублей.
Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают, что количество участников рынка сократится. О завершении приема ставок объявила компания «Вулканбет», не дожидаясь принятия закона. Шахбазян рассказал изданию, что рынок могут покинуть еще один-два оператора. Руководитель «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев считает, что количество букмекерских компаний сократится до 10-12.
"передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках" – чтобы что?
Чтобы потом можно было использовать эту информацию в любых целях по желанию гос органов
У них есть такой пункт правил, по которому они все ставки могут рассчитать с кф 1. В силу пункта 1 статьи 4 Закона N 244-ФЗ, азартная игра осуществляется по правилам, установленным организатором азартной игры, то есть законодатель предоставил организатору азартной игры право самостоятельно устанавливать, условия, порядок и особенности ее проведения. То есть букмекер ВСЕГДА ПРАВ и может делать что хочет. https://legalbet.ru/best-posts/lichnij-opit-kak-ya-sudilsya-s-legalnim-bukmekerom-i-proigral/
Отчисления будут составлять 1.5% от всех сделанных ставок, а не от выручки за квартал, соответственно нужно их все отслеживать. Ну для налогов, да.
Новости с цифрами в мандаринах заиграли новыми красками))
Наверное, единственный и забавный прикол на Всру за все эти годы.
Надо делиться, решили депутаты. Прекрасные люди, как им откажешь!?
Ага, делиться, конечно, нужно. Вот, например, один из последних их перлов:
- «В Госдуму внесли законопроект, обязывающий трудоспособных граждан ежемесячно направлять минимум 2% от своего дохода на поддержку нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.
Уточняется, что при неисполнении детьми установленных обязанностей алименты могут быть взысканы с них через суд. При этом суд установит размер выплат исходя из материального и семейного положения родителей, детей «и других заслуживающих внимания интересов сторон».
Вдобавок депутаты предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ и предоставить гражданам, которые выплачивают алименты отцам и матерям, право на ежемесячный налоговый вычет в пределах 1400 руб. на каждого родителя.
Данный законопроект принимается в условиях сокращения доходов населения, роста инфляции, введения ограничений из-за эпидемиологической ситуации и проблем с приобретением лекарств.»
Будет меньше букмекеров = меньше налогов.
Очередной закон формата:
"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока её, надо меньше кормить и больше доить."
При этом букмеры - обычно титульные спонсоры лиг, их реклама на стадионах и трансляциях везде. Платили за рекламу 15 млн, теперь будут платить 30 (условно), считай инфляция)
Букмекерский бизнес так устроен, что он не может работать без постоянных вливаний денег в рекламу, за редким исключением. Затраты на рекламу доходят до 50% GGR, пытаться ужать рекламу - загубить бизнес
Эмм, 120 миллионов в год, не слишком жирно выходит? Что-то не уверен, что при таких налогах можно будет существовать многим игрокам на рынке. А потом они удивляются, почему все уходят в тень...
Коэффициенты меньше станут и больше невыплат будет по надуманным причинам. Сколько раз хотел попробовать поставить, но всегда отталкивало непрозрачность системы и истории о блокировках.
Поэтому депутаты не в ту сторону воюют. Им необходимо сделать бизнес более прозрачным. Тогда клиентов будет ещё больше и налогов больше.
Мне кажется, классический спорт уже лет 5 как сдох.
Российский футболл я последний раз смотрел когда чемпионат мира проводили в Японии - 2004 год что ли был.
А что-то интересное из околофутбольной темы - это манежка лет 10 назад.
Остальной спорт вообще менее популярен.
Да у киберспорта сейчас уже фанатов больше, чем у всего остального спорта вместе взятого...
Добавить сюда историю с допингом и исключением нашей страны из кучи видов спорта.
Не понимаю, кто в 2021 году будет вообще интересоваться спортом в плане посмотреть/поболеть, а не в плане сходить в зал позаниматься...
Понятно теперь, почему они нам в itez.com нон стопом пишут по процессингу битка.
Депутаты приняли закон о едином регуляторе азартных игр — букмекеры будут отчислять спорту от 30 млн рублей в квартал
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