Количество букмекерских компаний сократится после вступления в силу закона, считают эксперты.

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Госдума 23 декабря приняла во втором и третьем чтении обновленный законопроект о реформе регулирования букмекерского рынка, внесенный депутатами «Единой России», сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас букмекеры обязаны переводить в пользу спортивных федераций 5% от доходов, но не менее 15 млн рублей в квартал, пишет издание. Новый закон передаёт их полномочия компании «Единый регулятор азартных игр», чьим учредителем будет Росимущество.

На базе регулятора создадут информационную систему для контроля букмекеров, которая будет передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках.

В первой версии законопроекта предполагалось, что букмекеры будут перечислять 1% от доходов от ставок в течение квартала в поддержку спорта, минимальный размер отчислений составлял 5 млн рублей.

Согласно окончательной версии, букмекеры должны отчислять 1,5% от выручки в квартал, а минимальная сумма отчислений за квартал — 30 млн рублей.

После вступления в силу нового закона отчисления могут вырасти до 20–25% от выручки, считает основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. «Рейтинг букмекеров» оценивает выручку легальных российских контор за 2019 год в 200 млрд рублей, а целевые отчисления — в 1,15 млрд рублей.