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Право
Евгения Евсеева

Депутаты приняли закон о едином регуляторе азартных игр — букмекеры будут отчислять на спорт от 30 млн рублей в квартал Материал редакции

Количество букмекерских компаний сократится после вступления в силу закона, считают эксперты.

28 комментариев
Деньги в мандаринах
2581 просмотров

Госдума 23 декабря приняла во втором и третьем чтении обновленный законопроект о реформе регулирования букмекерского рынка, внесенный депутатами «Единой России», сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас букмекеры обязаны переводить в пользу спортивных федераций 5% от доходов, но не менее 15 млн рублей в квартал, пишет издание. Новый закон передаёт их полномочия компании «Единый регулятор азартных игр», чьим учредителем будет Росимущество.

На базе регулятора создадут информационную систему для контроля букмекеров, которая будет передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках.

В первой версии законопроекта предполагалось, что букмекеры будут перечислять 1% от доходов от ставок в течение квартала в поддержку спорта, минимальный размер отчислений составлял 5 млн рублей.

Согласно окончательной версии, букмекеры должны отчислять 1,5% от выручки в квартал, а минимальная сумма отчислений за квартал — 30 млн рублей.

После вступления в силу нового закона отчисления могут вырасти до 20–25% от выручки, считает основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. «Рейтинг букмекеров» оценивает выручку легальных российских контор за 2019 год в 200 млрд рублей, а целевые отчисления — в 1,15 млрд рублей.

Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают, что количество участников рынка сократится. О завершении приема ставок объявила компания «Вулканбет», не дожидаясь принятия закона. Шахбазян рассказал изданию, что рынок могут покинуть еще один-два оператора. Руководитель «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев считает, что количество букмекерских компаний сократится до 10-12.

#новость

28 комментариев
14
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28 комментариев
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Павел Скиннер

7

"передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках" – чтобы что?

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Boris

Павел
26

что бы плоти нолог

Ответить

Артур Румянцев

Boris
0

Причём «нолог с оба - два сторона»

Ответить

Назарий Ерзов

Павел
1

Чтобы потом можно было использовать эту информацию в любых целях по желанию гос органов

Ответить

xxx xxx

Павел
0

Налоговой будут слать как вариант, сливать домушникам, мммщикам. А что мешает через интернет забугорные сервисы юзать?

Ответить

Beerman

xxx
1

Заморочки с выплатами. Впрочем, российские букмекеры крупные выигрыши могут вообще не выплатить, просто так. 

Ответить

Онлайн-Аптека

Beerman
0

У них есть такой пункт правил, по которому они все ставки могут рассчитать с кф 1.   В силу пункта 1 статьи 4 Закона N 244-ФЗ, азартная игра осуществляется по правилам, установленным организатором азартной игры, то есть законодатель предоставил организатору азартной игры право самостоятельно устанавливать, условия, порядок и особенности ее проведения. То есть букмекер ВСЕГДА ПРАВ и может делать что хочет. https://legalbet.ru/best-posts/lichnij-opit-kak-ya-sudilsya-s-legalnim-bukmekerom-i-proigral/

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Robert Takaev

Павел
0

Отчисления будут составлять 1.5% от всех сделанных ставок, а не от выручки за квартал, соответственно нужно их все отслеживать. Ну для налогов, да.

Ответить

Дмитрий Трифонов

9

Новости с цифрами в мандаринах заиграли новыми красками))

Ответить

Dmitry Voloshin

Дмитрий
3

Наверное, единственный и забавный прикол на Всру за все эти годы.

Ответить

Водный кубок

Dmitry
1

'всру' заиграло новыми красками 

Ответить

Alex Illarionov

Dmitry
0

Ой, ну вы прямо мандариновый смеяка.

Ответить

Gosoo Gosoo

6

Надо делиться, решили депутаты. Прекрасные люди, как им откажешь!?

Ответить

Влад Петров

Gosoo
1

Ага, делиться, конечно, нужно. Вот, например, один из последних их перлов:

- «В Госдуму внесли законопроект, обязывающий трудоспособных граждан ежемесячно направлять минимум 2% от своего дохода на поддержку нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.

Уточняется, что при неисполнении детьми установленных обязанностей алименты могут быть взысканы с них через суд. При этом суд установит размер выплат исходя из материального и семейного положения родителей, детей «и других заслуживающих внимания интересов сторон».

Вдобавок депутаты предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ и предоставить гражданам, которые выплачивают алименты отцам и матерям, право на ежемесячный налоговый вычет в пределах 1400 руб. на каждого родителя.

Данный законопроект принимается в условиях сокращения доходов населения, роста инфляции, введения ограничений из-за эпидемиологической ситуации и проблем с приобретением лекарств.»

Ответить

Действующий алмаз

Влад
0

Ура!) Наконец социализм!)

Ответить

Владимир Румянцев

4

Будет меньше букмекеров = меньше налогов.

Очередной закон формата:

"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока её, надо меньше кормить и больше доить."

Ответить

Водный кубок

4

Очень торопятся.
В понедельник подпишут закон об обязательном анальном досмотре 3 раза в неделю. 
Запомните этот твит (с) 

Ответить

Юрий Глотов

2

При этом букмеры - обычно титульные спонсоры лиг, их реклама на стадионах и трансляциях везде. Платили за рекламу 15 млн, теперь будут платить 30 (условно), считай инфляция)

Ответить

Robert Takaev

Юрий
0

Букмекерский бизнес так устроен, что он не может работать без постоянных вливаний денег в рекламу, за редким исключением. Затраты на рекламу доходят до 50% GGR, пытаться ужать рекламу - загубить бизнес

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Илья Волочков

0

Эмм, 120 миллионов в год, не слишком жирно выходит? Что-то не уверен, что при таких налогах можно будет существовать многим игрокам на рынке. А потом они удивляются, почему все уходят в тень...

Ответить

Всвиторе

Илья
3

Коэффициенты меньше станут и больше невыплат будет по надуманным причинам. Сколько раз хотел попробовать поставить, но всегда отталкивало непрозрачность системы и истории о блокировках. 

Поэтому депутаты не в ту сторону воюют. Им необходимо сделать бизнес более прозрачным. Тогда клиентов будет ещё больше и налогов больше.

Ответить

Pavel Pavel

0

В конечном счете это негативно скажется на развитии самого спорта

Ответить

Александр Бердышев

0

Мне кажется, классический спорт уже лет 5 как сдох.
Российский футболл я последний раз смотрел когда чемпионат мира проводили в Японии - 2004 год что ли был.
А что-то интересное из околофутбольной темы - это манежка лет 10 назад.
Остальной спорт вообще менее популярен.
Да у киберспорта сейчас уже фанатов больше, чем у всего остального спорта вместе взятого...
Добавить сюда историю с допингом и исключением нашей страны из кучи видов спорта.
Не понимаю, кто в 2021 году будет вообще интересоваться спортом в плане посмотреть/поболеть, а не в плане сходить в зал позаниматься...

Ответить

Igor Kachura

–3

Понятно теперь, почему они нам в itez.com нон стопом пишут по процессингу битка.

Ответить

Василий Петров

0

ахахах, какие жадные депутаты)

Ответить

Виталий Тутыхин

0

Свайпай - и делайте ставки с 1xbet.

Ответить

IO

0

Маразм крепчал

Ответить

Андрей Николаев

0

Депутаты приняли закон о едином регуляторе азартных игр — букмекеры будут отчислять спорту от 30 млн рублей в квартал

Привет 90-е. Плати и будешь в безопасности.

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