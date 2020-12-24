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Право
Евгения Евсеева

Депутаты приняли закон о едином регуляторе азартных игр — букмекеры должны будут отчислять от 30 млн рублей в квартал Материал редакции

Количество букмекерских компаний сократится после вступления в силу закона, считают эксперты.

14 комментариев
Деньги в мандаринах
1202 просмотров

Госдума 23 декабря приняла во втором и третьем чтении обновленный законопроект о реформе регулирования букмекерского рынка, внесенный депутатами «Единой России», сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас букмекеры обязаны переводить в пользу спортивных федераций 5% от доходов, но не менее 15 млн рублей в квартал, пишет издание. Новый закон передаёт их полномочия компании «Единый регулятор азартных игр», чьим учредителем будет Росимущество.

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На базе регулятора создадут информационную систему для контроля букмекеров, которая будет передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках.

В первой версии законопроекта предполагалось, что букмекеры будут перечислять 1% от доходов от ставок в течение квартала в поддержку спорта, минимальный размер отчислений составлял 5 млн рублей.

Согласно окончательной версии, букмекеры должны отчислять 1,5% от выручки в квартал, а минимальная сумма отчислений за квартал — 30 млн рублей.

После вступления в силу нового закона отчисления могут вырасти до 20–25% от выручки, считает основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. «Рейтинг букмекеров» оценивает выручку легальных российских контор за 2019 год в 200 млрд рублей, а целевые отчисления — в 1,15 млрд рублей.

Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают, что количество участников рынка сократится. О завершении приема ставок объявила компания «Вулканбет», не дожидаясь принятия закона. Шахбазян рассказал изданию, что рынок могут покинуть еще один-два оператора. Руководитель «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев считает, что количество букмекерских компаний сократится до 10-12.

#новость

14 комментариев
10
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14 комментариев
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Павел Скиннер

3

"передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках" – чтобы что?

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Boris

Павел
11

что бы плоти нолог

Ответить

xxx xxx

Павел
0

Налоговой будут слать как вариант, сливать домушникам, мммщикам. А что мешает через интернет забугорные сервисы юзать?

Ответить

Beerman

xxx
0

Заморочки с выплатами. Впрочем, российские букмекеры крупные выигрыши могут вообще не выплатить, просто так. 

Ответить

Robert Takaev

Павел
0

Отчисления будут составлять 1.5% от всех сделанных ставок, а не от выручки за квартал, соответственно нужно их все отслеживать. Ну для налогов, да.

Ответить

Дмитрий Трифонов

4

Новости с цифрами в мандаринах заиграли новыми красками))

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Dmitry Voloshin

Дмитрий
0

Наверное, единственный и забавный прикол на Всру за все эти годы.

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Gosoo Gosoo

2

Надо делиться, решили депутаты. Прекрасные люди, как им откажешь!?

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Юрий Глотов

0

При этом букмеры - обычно титульные спонсоры лиг, их реклама на стадионах и трансляциях везде. Платили за рекламу 15 млн, теперь будут платить 30 (условно), считай инфляция)

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Robert Takaev

Юрий
0

Букмекерский бизнес так устроен, что он не может работать без постоянных вливаний денег в рекламу, за редким исключением. Затраты на рекламу доходят до 50% GGR, пытаться ужать рекламу - загубить бизнес

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Василий Петров

0

ахахах, какие жадные депутаты)

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Виталий Тутыхин

0

Свайпай - и делайте ставки с 1xbet.

Ответить

Илья Волочков

0

Эмм, 120 миллионов в год, не слишком жирно выходит? Что-то не уверен, что при таких налогах можно будет существовать многим игрокам на рынке. А потом они удивляются, почему все уходят в тень...

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Igor Kachura

–1

Понятно теперь, почему они нам в itez.com нон стопом пишут по процессингу битка.

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