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Депутаты приняли закон о едином регуляторе азартных игр — букмекеры должны будут отчислять от 30 млн рублей в квартал Материал редакции
Количество букмекерских компаний сократится после вступления в силу закона, считают эксперты.
Госдума 23 декабря приняла во втором и третьем чтении обновленный законопроект о реформе регулирования букмекерского рынка, внесенный депутатами «Единой России», сообщает «Коммерсантъ».
Сейчас букмекеры обязаны переводить в пользу спортивных федераций 5% от доходов, но не менее 15 млн рублей в квартал, пишет издание. Новый закон передаёт их полномочия компании «Единый регулятор азартных игр», чьим учредителем будет Росимущество.
На базе регулятора создадут информационную систему для контроля букмекеров, которая будет передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках.
В первой версии законопроекта предполагалось, что букмекеры будут перечислять 1% от доходов от ставок в течение квартала в поддержку спорта, минимальный размер отчислений составлял 5 млн рублей.
Согласно окончательной версии, букмекеры должны отчислять 1,5% от выручки в квартал, а минимальная сумма отчислений за квартал — 30 млн рублей.
После вступления в силу нового закона отчисления могут вырасти до 20–25% от выручки, считает основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. «Рейтинг букмекеров» оценивает выручку легальных российских контор за 2019 год в 200 млрд рублей, а целевые отчисления — в 1,15 млрд рублей.
Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают, что количество участников рынка сократится. О завершении приема ставок объявила компания «Вулканбет», не дожидаясь принятия закона. Шахбазян рассказал изданию, что рынок могут покинуть еще один-два оператора. Руководитель «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев считает, что количество букмекерских компаний сократится до 10-12.
"передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках" – чтобы что?
Отчисления будут составлять 1.5% от всех сделанных ставок, а не от выручки за квартал, соответственно нужно их все отслеживать. Ну для налогов, да.
Новости с цифрами в мандаринах заиграли новыми красками))
Наверное, единственный и забавный прикол на Всру за все эти годы.
При этом букмеры - обычно титульные спонсоры лиг, их реклама на стадионах и трансляциях везде. Платили за рекламу 15 млн, теперь будут платить 30 (условно), считай инфляция)
Букмекерский бизнес так устроен, что он не может работать без постоянных вливаний денег в рекламу, за редким исключением. Затраты на рекламу доходят до 50% GGR, пытаться ужать рекламу - загубить бизнес
Эмм, 120 миллионов в год, не слишком жирно выходит? Что-то не уверен, что при таких налогах можно будет существовать многим игрокам на рынке. А потом они удивляются, почему все уходят в тень...
Понятно теперь, почему они нам в itez.com нон стопом пишут по процессингу битка.
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