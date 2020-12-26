Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Право
Рая Хачатрян

Правительство выделит 750 млн рублей на поддержку ИТ-стартапов в 2021-2023 годах Статьи редакции

Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.

  • Постановление о том, как стартапы могут получить государственные субсидии, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Государство окажет компаниям акселерационную поддержку. Этим уже занимается Фонд развития интернет-инициатив, говорится на сайте правительства.
  • В ноябре-декабре 2020 года ФРИИ инвестировал в систему приоритизации задач для бизнеса Ducalis.io, сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon и сервис для мотивации детей Dragon Family.
  • В октябре ФРИИ начал инвестировать до 200 млн рублей в международные компании с основателями с российским гражданством: Foody и Fantasy Invest
  • В сентябре Минэкономики рассказал о планах создать государственный реестр ИТ-стартапов для принятия решений о господдержке. Доступ к данным стартапа получат все заинтересованные организации и институты развития.
  • Правительство планирует до 2024 года раздать 46,3 млрд рублей разработчикам «сквозных технологий», а стартапам в сфере искусственного интеллекта — 12 млрд рублей, писала газета «Коммерсантъ» в августе.

#новость #фрии

627 просмотров
20 20 комментариев
3
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 20, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 191428, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 26 Dec 2020 13:10:42 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Курс «Директор по маркетингу»
Вырастите до позиции директора по маркетингу и получайте 200 000 ₽ в месяц
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Роман Александров

3

От инвесторов соцсети ФСБук новые проекты: Тебетруба, Туктук, Телехрам

Ответить

Никита Шультайс

1

Теперь по делу без нытья о том, что "построят новые дачи", "своруют", "слишком мало денег", "сумму разойдутся по друзьям" и тд.

Живых денег стартапам не дадут. Речь про компенсацию расходов акселерационной программы, чтобы эти самые стартапы развивать.

Раньше компании, чтобы пройти акселерацию ФРИИ, отдавали долю, либо платили за себя сами. Теперь за них будет платить государство. Что хорошо.

Хотя про то, что долю отдавать не надо, нигде не написано. Это мои догадки. Но в целом это логично, так как государство получает долю в бизнесе в момент его регистрации и забирает свои "дивиденды" в виде налогов.

Опять же, если без нытья, то во ФРИИ работают грамотные ребята. Знаю много компаний, которые проходили у них акселерацию и это им помогло. Может они и не выросли в единорогов, но в целом бизнесы стали устойчивыми. Разумеется не все, но так устроен рынок и инвестиции, глупо считать по-другому и винить в этом фонд.

В целом инициатива хорошая, плюс есть кто её может реализовать на нормальном уровне. А компаниям, которые решать вписаться, желаю успеха. 

Ответить

Invent Valley

Никита
1

Хороший двойной стёб.
(высмеивание тупости фриишных и сколковских пиарщиков, неспособных закосить под обычных пользователей, да и просто посмотреть как выглядят реальные камменты)

Ответить

Никита Шультайс

Invent
0

Нет никакого стёба. В title сайта vc написано: бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы. И мне хотелось бы обсуждать новости и кейсы в этом ключе.

Для нытья есть Пикабу и другие проекты.

Ответить

Mike Tat

Никита
0

 Для отчистки мозгов от шелухи, читать до конца.
https://www.facebook.com/melaninmike/posts/10211815850031075

Ответить

евгений аношин

Никита
0

То есть пилить деньги будут не стартапы, а фонд на конкурсах поставщиков услуг?) Вы это имели в виду?)

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

И построят дачи новые

Ответить

Ivan Berdasov

Andrei
0

И Беларусь

Ответить

Игорь Пугачев

1

Целых $10 000 000, в стране площадью 17 тыс. кв. км, населением 147 млн человек за 2 года раздадут

Ответить

Александр Литвинов

Игорь
0

еще эти суммы разойдутся по друзьям и знакомым

Ответить

Антон

0

Теперь точно айфон придумают 

Ответить

Ol Ka

Антон
1

Сплюнь! Одним созданием же не ограничатся — заставят покупать и пользоваться 😶

Ответить

Елена Попова

0

Нужен стартап, который показывает фин. потоки выделенных денег, 
для начала хотя бы: назначение, движение, расходы. 

Ответить

Pavel Voronkov

Елена
0

На сайте Минфина это уже есть, как и муниципалитетов.

Ответить

Uni Dev

Елена
0

Духлесс 2 пересмотрела?

Ответить

Invent Valley

0

Чубайса и Бортника - отстранили, но дело их - живёт!
Видимо весь этот почти миллиард, как и всегда - сгинет в сколковской чёрной дыре.
Всё таки есть в этом быстро меняющемся мире что-то постоянное и неизменное.

Ответить

Для Сохранения

Invent
0

Для такого постоянства, нужен постоянный лидер.

Ответить

Invent Valley

Для
0

Так он и так вроде бы уже пожизненный.

Ответить

Для Сохранения

Invent
0

И это очень хорошо.
Надеюсь что после дня всенародной скорби, на красной площади появится ещё один мавзолей.

Ответить

Ако Чавчавадзе

0

А проводился аудит ФРИИ? Данная организация не вызывает доверие, второе РОСНАНО. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #23: Пицунда, Стамбул, Чефалу и другие меcта для изучения мозаики, а также секрет впечатляющих супераппов
В предпраздничном дайджесте от Futura by Redmadrobot.
10
Делобанк
Подписан
Отписаться
Какой должна быть онлайн-касса, чтобы к ней не придралась ФНС
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Ставка на зеленое: самые интересные экологические проекты 2020 года
В декабре стали известны победители Премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды. 86 экологических про…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Хозяин
за день
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?
Чистые Трусы
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

colorless

Кэшбек за поездки на такси от…

евгений аношин

Правительство выделит 750 млн…

Oleg Dergilev

Как с нуля открыть…

Igor Shkarin

Кэшбек за поездки на такси от…

Nikolay Borisov

Кэшбек за поездки на такси от…

Mike Tat

Правительство выделит 750 млн…

Роман Анисимов

Кэшбек за поездки на такси от…

Дмитрий Гладышев

Кэшбек за поездки на такси от…

Ако Чавчавадзе

Правительство выделит 750 млн…

Никита Шультайс

Правительство выделит 750 млн…

colorless

Кэшбек за поездки на такси от…

alex twit

Кэшбек за поездки на такси от…

Мурат Шавкатов

Кэшбек за поездки на такси от…

Вадим Пушш

«Сбер» оценил количество…

No

Проблема тревоги и депрессии у…

Сергей Перевозчиков

Как получить много недорогих…

Invent Valley

Коротко: усилить стартап с…

Igor Shkarin

Кэшбек за поездки на такси от…

Sergei Smalkov

Кэшбек за поездки на такси от…

Вадим Пушш

Кэшбек за поездки на такси от…
null