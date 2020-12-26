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Правительство выделит 750 млн рублей на поддержку ИТ-стартапов в 2021-2023 годах Статьи редакции
Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.
- Постановление о том, как стартапы могут получить государственные субсидии, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Государство окажет компаниям акселерационную поддержку. Этим уже занимается Фонд развития интернет-инициатив, говорится на сайте правительства.
- В ноябре-декабре 2020 года ФРИИ инвестировал в систему приоритизации задач для бизнеса Ducalis.io, сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon и сервис для мотивации детей Dragon Family.
- В октябре ФРИИ начал инвестировать до 200 млн рублей в международные компании с основателями с российским гражданством: Foody и Fantasy Invest․
- В сентябре Минэкономики рассказал о планах создать государственный реестр ИТ-стартапов для принятия решений о господдержке. Доступ к данным стартапа получат все заинтересованные организации и институты развития.
- Правительство планирует до 2024 года раздать 46,3 млрд рублей разработчикам «сквозных технологий», а стартапам в сфере искусственного интеллекта — 12 млрд рублей, писала газета «Коммерсантъ» в августе.
Теперь по делу без нытья о том, что "построят новые дачи", "своруют", "слишком мало денег", "сумму разойдутся по друзьям" и тд.
Живых денег стартапам не дадут. Речь про компенсацию расходов акселерационной программы, чтобы эти самые стартапы развивать.
Раньше компании, чтобы пройти акселерацию ФРИИ, отдавали долю, либо платили за себя сами. Теперь за них будет платить государство. Что хорошо.
Хотя про то, что долю отдавать не надо, нигде не написано. Это мои догадки. Но в целом это логично, так как государство получает долю в бизнесе в момент его регистрации и забирает свои "дивиденды" в виде налогов.
Опять же, если без нытья, то во ФРИИ работают грамотные ребята. Знаю много компаний, которые проходили у них акселерацию и это им помогло. Может они и не выросли в единорогов, но в целом бизнесы стали устойчивыми. Разумеется не все, но так устроен рынок и инвестиции, глупо считать по-другому и винить в этом фонд.
В целом инициатива хорошая, плюс есть кто её может реализовать на нормальном уровне. А компаниям, которые решать вписаться, желаю успеха.
Хороший двойной стёб.
(высмеивание тупости фриишных и сколковских пиарщиков, неспособных закосить под обычных пользователей, да и просто посмотреть как выглядят реальные камменты)
Нет никакого стёба. В title сайта vc написано: бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы. И мне хотелось бы обсуждать новости и кейсы в этом ключе.
Для нытья есть Пикабу и другие проекты.
Для отчистки мозгов от шелухи, читать до конца.
https://www.facebook.com/melaninmike/posts/10211815850031075
То есть пилить деньги будут не стартапы, а фонд на конкурсах поставщиков услуг?) Вы это имели в виду?)
И построят дачи новые
Целых $10 000 000, в стране площадью 17 тыс. кв. км, населением 147 млн человек за 2 года раздадут
Теперь точно айфон придумают
Нужен стартап, который показывает фин. потоки выделенных денег,
для начала хотя бы: назначение, движение, расходы.
Чубайса и Бортника - отстранили, но дело их - живёт!
Видимо весь этот почти миллиард, как и всегда - сгинет в сколковской чёрной дыре.
Всё таки есть в этом быстро меняющемся мире что-то постоянное и неизменное.
Для такого постоянства, нужен постоянный лидер.
Так он и так вроде бы уже пожизненный.
И это очень хорошо.
Надеюсь что после дня всенародной скорби, на красной площади появится ещё один мавзолей.
А проводился аудит ФРИИ? Данная организация не вызывает доверие, второе РОСНАНО.
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