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Право
Евгения Евсеева

Народный банк Китая призвал Ant Group Джека Ма «вернуться к корням» и сосредоточиться на развитии платёжного сервиса Статьи редакции

Регулятор не говорит о разделении компании, но намекнул на необходимость реорганизации бизнеса.

16 16 комментариев
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2100 просмотров

Народный банк Китая призвал Ant Group «вернуться к корням» и сосредоточиться только на развитии платёжного сервиса, пишет Bloomberg.

Центробанк Китая на встрече с руководителями Ant Group призвал их «устранить недочёты» в работе сервисов кредитования, страхования и управления личными финансами.

Регулятор не говорит напрямую о разделении Ant Group, но намекнул, что компании следует «понять необходимость реорганизации бизнеса».

Указания китайского регулятора могут задушить рост компании в наиболее прибыльных сферах деятельности, таких как потребительские кредиты и управление капиталом, считает издание.

До вмешательства китайских властей Ant Group, дочерняя компания Alibaba, готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории. 2 ноября биржи Шанхая и Гонконга остановили IPO после встречи Джека Ма с китайскими регуляторами.

24 декабря Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba. Компанию проверят из-за того, что она требует от деловых партнёров избегать контактов с конкурентами.

На фоне расследования SoftBank, крупнейший инвестор Alibaba, потерял $22 млрд стоимости своей доли в компании.

#новость #alibaba #antgroup

16 16 комментариев
13
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16 комментариев
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Alexey Ivanov

3

Ну, кто первый скажет, что "давление государства на бизнес в Китае" - это ДРУГОЕ, не то, что в РФ?

Ответить

Михаил Похеров

Alexey
19

Классика 

Ответить

Михаил Загоскин

Alexey
0

А зачем это говорить? Или если там давят, то и нас это должно так быть?

Ответить

Ivan Zenkov

7

В США дрючат Google с Facebook, в Китае за Алибабу взялись... Надо и нам от трендов не отставать. Давайте тоже кого-нибудь накажем. Например, anekdot.ru

Ответить

Для Сохранения

3

"На фоне расследования SoftBank, крупнейший инвестор Alibaba, потерял $22 млрд стоимости своей доли в компании."
Аналогично теряю в стоимости своего труда, когда дорожает доллар.

Ответить

Александр А.

Для
2

Нефига себе рублевый доход.

Ответить

Evgeny Terentev

Для
0

Продавай за доллары товары и не теряй

Ответить

kei gelfer

0

Просто поражает, как из-за принципа можно пустить по известному направлению весь инвестклимат и имидж страны

Ответить

Ol Ka

kei
5

Т.е. до этого у Китая был и инвестиклимат, и имидж? 🤭

Ответить

Igor Filippov

kei
1

Это все не новости для инвесторов, при этом десятилетиями все боролись за возможность хоть как-то влезть в Китай. 

Ответить

Leo Uvarov

kei
0

главное для них сохранить власть

Ответить

Михаил Похеров

1

[дублирующий пост]

Ответить

Alexandr Leibowitz

1

Транснациональные корпорации и правительства схлестнулись по всему миру. Нас ждет либо киберпанк, либо "1984")

Ответить

Nikita Rogatov

0

softbankу в этом году прям непруха

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Yury Tsoy

Nikita
0

Почему непруха? Они отыграли падение мартовское, и вышли в плюс уже в Q4 2020. Очень даже пруха. 
И это падение тоже наверняка отыграют. 

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Nikolay Pomeschenko

–1

BABA -8% сейчас в Гонконге.
но они и раньше закрылись в четверг (испр), так что за два дня 15%, а в США -13%.
значит, на гэп -2% можем рассчитывать с открытия СПБ (вроде справедливо так считать)

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