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Народный банк Китая призвал Ant Group «вернуться к корням» и сосредоточиться на развитии платёжного сервиса Статьи редакции
Регулятор не говорит о разделении компании, но намекнул на необходимость реорганизации бизнеса.
Народный банк Китая призвал Ant Group «вернуться к корням» и сосредоточиться только на развитии платёжного сервиса, пишет Bloomberg.
Центробанк Китая на встрече с руководителями Ant Group призвал их «устранить недочёты» в работе сервисов кредитования, страхования и управления личными финансами.
Регулятор не говорит напрямую о разделении Ant Group, но намекнул, что компании следует «понять необходимость реорганизации бизнеса».
Указания китайского регулятора могут задушить рост компании в наиболее прибыльных сферах деятельности, таких как потребительские кредиты и управление капиталом, считает издание.
До вмешательства китайских властей Ant Group, дочерняя компания Alibaba, готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории. 2 ноября биржи Шанхая и Гонконга остановили IPO после встречи Джека Ма с китайскими регуляторами.
24 декабря Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba. Компанию проверят из-за того, что она требует от деловых партнёров избегать контактов с конкурентами.
На фоне расследования SoftBank, крупнейший инвестор Alibaba, потерял $22 млрд стоимости своей доли в компании.
"На фоне расследования SoftBank, крупнейший инвестор Alibaba, потерял $22 млрд стоимости своей доли в компании."
Аналогично теряю в стоимости своего труда, когда дорожает доллар.
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