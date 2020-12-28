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«Ъ»: Минкульт предложил закрепить причины для удаления зрителей из кино. Среди них — нарушение общественного порядка Статьи редакции
Кинотеатры не смогли добиться прямого запрета проносить свою еду в зал.
Минкульт предложил внести в закон «О государственной поддержке кинематографии» статью об отношениях между кинотеатром и зрителем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В поправках прописали основания для удаления из кинозала: среди них нарушение общественного порядка, причинение вреда имуществу и несоблюдение других правил работы кинотеатра, которые тот сможет устанавливать. Запрещено вести аудио- и видеозапись фильмов, а также проносить в зал оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.
Минкульт разработал и условия возврата билетов. Зритель сможет сделать это по своей инициативе до начала сеанса по правилам, установленным кинотеатром. Если кинотеатр отменил сеанс, вернуть билет можно в течение семи дней.
Новые положения вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Основатель киносети «Люмен фильм» Павел Поникаровский рассказал, что сейчас отношения между кинотеатром и зрителем регулируются правилами от 1994 года.
«Они приравнивали кинотеатры к общественному месту и не накладывали на зрителя никаких обременений — он мог заниматься в кинотеатре чем угодно, как, например, в парке», — заявил он. Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев уточнил, что раньше охрана имела право только рекомендовать зрителям соблюдать правила.
В документе напрямую не прописали запрет проносить в кинозал продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. По данным «Коммерсанта», его не согласовал Роспотребнадзор.
Ассоциация владельцев кинотеатров рассказала, что кинотеатры не будут настаивать на внесении запрета на пронос еды в закон — достаточно того, что им разрешили устанавливать свои правила поведения для зрителей.
Не могу ходить в кино вообще. Люди не в курсе что кино надо молча смотреть. Всегда и везде приходится пыжиться, а потом замечания делать. Я один такой?
Вы не один, но нас мало. :) Люди упорно путают диван перед телевизором и общественное место.
Кто читал проект, про 15-минутные рекламные блоки перед началом сеанса, что-нибудь есть?
Пора уже для кинотеатров и авиа вводить социальный капитал. Накосячил 1 раз - предупреждение, 2 раза - бан на год, 3 раза - форева и смотри кино дома и езди на перекладных.
А как кинотеатры это отслеживать будут? Авиа по паспорту, ок. У кинотеатров такое сложно представить.
Вести себя по-хрюнски не айс. Но и ожидать в кино тишины как в библиотеке тоже не стоит. Только если это не сеанс какого-нибудь артхауса🤓 Не стоит путать кинотеатр и домашний диван:)
Элементарно - вводим единый паспорт социального капитала, паспорт проверяется на входе.
Кинотеатр это общественное место и как в любом общественном месте там можно делать все что угодно, но только если не мешаешь другим.
Вы с социальным капиталом поосторожнее. В китае же есть такое и в этом нет ничего хорошего. Пускай лучше в кино мешают)
Все равно или поздно придем к этому. Потом появится возможность через нужных людей обнулять социальный капитал, а социальный капитал нынешнего и экс-президентов нельзя будет уменьшить.
Как-то пришел в кинотеатр в СПб, а парочка голодных долбиков по соседству достала из рюкзака и стала жрать бутерброды с вонючей сырокопченой колбасой... Что в голове у таких и как с ними бороться хз.
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