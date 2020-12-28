Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Право
Новости TJ

«Ъ»: Минкульт предложил закрепить причины для удаления зрителей из кино. Среди них — нарушение общественного порядка Статьи редакции

Кинотеатры не смогли добиться прямого запрета проносить свою еду в зал.

12 12 комментариев
Деньги в мандаринах
451 просмотров

Минкульт предложил внести в закон «О государственной поддержке кинематографии» статью об отношениях между кинотеатром и зрителем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В поправках прописали основания для удаления из кинозала: среди них нарушение общественного порядка, причинение вреда имуществу и несоблюдение других правил работы кинотеатра, которые тот сможет устанавливать. Запрещено вести аудио- и видеозапись фильмов, а также проносить в зал оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.

Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Курс «Директор по маркетингу»
Вырастите до позиции директора по маркетингу и получайте 200 000 ₽ в месяц
Узнать

Минкульт разработал и условия возврата билетов. Зритель сможет сделать это по своей инициативе до начала сеанса по правилам, установленным кинотеатром. Если кинотеатр отменил сеанс, вернуть билет можно в течение семи дней.

Новые положения вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Основатель киносети «Люмен фильм» Павел Поникаровский рассказал, что сейчас отношения между кинотеатром и зрителем регулируются правилами от 1994 года.

«Они приравнивали кинотеатры к общественному месту и не накладывали на зрителя никаких обременений — он мог заниматься в кинотеатре чем угодно, как, например, в парке», — заявил он. Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев уточнил, что раньше охрана имела право только рекомендовать зрителям соблюдать правила.

В документе напрямую не прописали запрет проносить в кинозал продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. По данным «Коммерсанта», его не согласовал Роспотребнадзор.

Ассоциация владельцев кинотеатров рассказала, что кинотеатры не будут настаивать на внесении запрета на пронос еды в закон — достаточно того, что им разрешили устанавливать свои правила поведения для зрителей.

#новость #кинотеатры

12 12 комментариев
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u044b"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 191790, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Mon, 28 Dec 2020 09:11:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Οлег Κотов

3

Не могу ходить в кино вообще. Люди не в курсе что кино надо молча смотреть. Всегда и везде приходится пыжиться, а потом замечания делать. Я один такой?

Ответить

Maxim Petrukhin

Οлег
0

Вы не один, но нас мало. :)  Люди упорно путают диван перед телевизором и общественное место. 

Ответить

danil nik

Οлег
0

По Питеру могу сказать, что если пойти в кинотеатр, который располагается где-то в центре, то проблем не будет, а если зайти в кинотеатр, встроенный в тц, где-то в спальнике, то таки да, народ в зале шумноват

Ответить

Anderson Silva

2

кто-то в 2020 всё ещё ходит в кинотеатры?🤔

Ответить

Василий Степанов

0

Кто читал проект, про 15-минутные рекламные блоки перед началом сеанса, что-нибудь есть?
Пора уже для кинотеатров и авиа вводить социальный капитал.  Накосячил 1 раз - предупреждение, 2 раза - бан на год, 3 раза - форева и смотри кино дома и езди на перекладных.

Ответить

Οлег Κотов

Василий
2

15 минут это еще мало. Попадал и на получасовые.

Ответить

Ann Lukashenko

Василий
0

А как кинотеатры это отслеживать будут? Авиа по паспорту, ок. У кинотеатров такое сложно представить.

Вести себя по-хрюнски не айс. Но и ожидать в кино тишины как в библиотеке тоже не стоит. Только если это не сеанс какого-нибудь артхауса🤓 Не стоит путать кинотеатр и домашний диван:)

Ответить

Василий Степанов

Ann
0

Элементарно - вводим единый паспорт социального капитала, паспорт проверяется на входе.
Кинотеатр это общественное место и как в любом общественном месте там можно делать все что угодно, но только если не мешаешь другим.

Ответить

Οлег Κотов

Василий
2

Вы с социальным капиталом поосторожнее. В китае же есть такое и в этом нет ничего хорошего. Пускай лучше в кино мешают)

Ответить

Василий Степанов

Οлег
0

Все равно или поздно придем к этому. Потом появится возможность через нужных людей обнулять социальный капитал, а социальный капитал нынешнего и экс-президентов нельзя будет уменьшить.

Ответить

danil nik

Василий
0

Нет, спасибо, слишком радикально 

Ответить

Connecting Ppl

0

Как-то пришел в кинотеатр в СПб, а парочка голодных долбиков по соседству достала из рюкзака и стала жрать бутерброды с вонючей сырокопченой колбасой... Что в голове у таких и как с ними бороться хз.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bercut
Подписан
Отписаться
От виртуальных операторов до сетей 5G и Интернета вещей: телеком-тренды в современном мире
Основные тренды современного мирового коммуникационного рынка базируются на новых технологиях, которые сейчас активно в…
0
TeamMotion
Подписан
Отписаться
Внутренняя среда организации. Как она влияет на результаты вашего бизнеса? Что нужно об этом знать?
Otus
Подписан
Отписаться
О подготовке к занятиям из первых уст
Меня зовут Юлия Белозерова и я веду занятия по классическому проектному менеджменту и soft skills в курсе “Agile Projec…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Perlamutrov
за день
Быстро все переобулись. 
Xiaomi убрала адаптер питания из комплектов Mi 11 — компания высмеивала Apple за такое решение
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Fedor Nikiforov

UX-дизайн: иоведенческая…

Mikhail Bogolyubov

Девять платформ для создания…

евгений аношин

“Льготы для ИТ-компаний 2021…

Ilya Lapenkov

Накрутка кармы на vc.ru…

Я не скажу свое…

«Ъ»: в преддверии Нового года…

Семенов Андрей

Платформа для оптовых закупок…

Дмитрий Кораблев

Магазин неофициальных…

Ol Ka

Накрутка кармы на vc.ru…

Василий Степанов

+1 час в сутки. Или как я…

Егор Рублев

Пользователь «Яндекс.Такси…

Alex Ondre

Карьера в инвестиционном фонде

Vyacheslav…

Сервис сокращения ссылок Cli.co…

Николай Кузнецов

Экосистема «Сбера», супераппы…

Егор Рублев

Пользователь «Яндекс.Такси…

Ol Ka

Народный банк Китая призвал Ant…

Bulat Ziganshin

Пользователь «Яндекс.Такси…

Valentin Omelyan

Накрутка кармы на vc.ru…

Bot Fabric

Xiaomi убрала адаптер питания…

Ольга Маньшина

«Ъ»: В преддверии Нового года…

alex twit

«Ъ»: В преддверии Нового года…
null