Кинотеатры не смогли добиться прямого запрета проносить свою еду в зал.

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Минкульт предложил внести в закон «О государственной поддержке кинематографии» статью об отношениях между кинотеатром и зрителем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В поправках прописали основания для удаления из кинозала: среди них нарушение общественного порядка, причинение вреда имуществу и несоблюдение других правил работы кинотеатра, которые тот сможет устанавливать. Запрещено вести аудио- и видеозапись фильмов, а также проносить в зал оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.

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Минкульт разработал и условия возврата билетов. Зритель сможет сделать это по своей инициативе до начала сеанса по правилам, установленным кинотеатром. Если кинотеатр отменил сеанс, вернуть билет можно в течение семи дней.

Новые положения вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Основатель киносети «Люмен фильм» Павел Поникаровский рассказал, что сейчас отношения между кинотеатром и зрителем регулируются правилами от 1994 года.

«Они приравнивали кинотеатры к общественному месту и не накладывали на зрителя никаких обременений — он мог заниматься в кинотеатре чем угодно, как, например, в парке», — заявил он. Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев уточнил, что раньше охрана имела право только рекомендовать зрителям соблюдать правила.

В документе напрямую не прописали запрет проносить в кинозал продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. По данным «Коммерсанта», его не согласовал Роспотребнадзор.