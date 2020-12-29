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Bloomberg: Ant Group планирует выделить финансовые подразделения в отдельный холдинг после претензий регуляторов Китая Статьи редакции
До этого регулятор призвал компанию «вернуться к корням» и задуматься о необходимости реорганизации бизнеса.
- Ant Group планирует создать холдинг, под управление которого перейдут все подразделения, которым требуется лицензия на осуществление финансовой деятельности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
- Компания собирается включить в холдинг сервисы по управлению активами, потребительское кредитование, страхование и сервис онлайн-кредитов MyBank. Сейчас Ant Group ожидает одобрения со стороны регуляторов.
- Холдинговая компания попадёт под банковское регулирование, что может нанести ущерб росту наиболее прибыльных подразделений Ant Group. Но компания сможет продолжить работу на рынке финансовых услуг и успокоить обеспокоенных инвесторов, пишет издание.
- По мнению аналитика UOB-Kay Hian Ван Чжэня, Китай пытается стимулировать внутренний спрос с помощью с потребительского кредитования и ему нужны для этого такие платформы, как Ant.
- 28 декабря Народный банк Китая призвал Ant Group «вернуться к корням» и сосредоточиться только на развитии платёжного сервиса. Регулятор намекнул компании на необходимость реорганизации бизнеса.
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4 комментария
1
И продать в Bytedance правильным владельцам? :)
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Вроде нет :) Правительство Китая не отжимает, а направляет потоки частных денег в правильное для развития страны русло.
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"Направляет частные деньги в правильное для развитии страны русло"
В этом предложении прекрасно все :))))
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0
Можно конечно напечатать деньги, а можно вот так, решением Партии заставить не в кубышку складывать, а намекнуть на отдельное направление бизнеса :) Прямо Крёстный Отец.
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