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Право
Евгения Евсеева

Bloomberg: Ant Group планирует выделить финансовые подразделения в отдельный холдинг после претензий регуляторов Китая Статьи редакции

До этого регулятор призвал компанию «вернуться к корням» и задуматься о необходимости реорганизации бизнеса.

  • Ant Group планирует создать холдинг, под управление которого перейдут все подразделения, которым требуется лицензия на осуществление финансовой деятельности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
  • Компания собирается включить в холдинг сервисы по управлению активами, потребительское кредитование, страхование и сервис онлайн-кредитов MyBank. Сейчас Ant Group ожидает одобрения со стороны регуляторов.
  • Холдинговая компания попадёт под банковское регулирование, что может нанести ущерб росту наиболее прибыльных подразделений Ant Group. Но компания сможет продолжить работу на рынке финансовых услуг и успокоить обеспокоенных инвесторов, пишет издание.
  • По мнению аналитика UOB-Kay Hian Ван Чжэня, Китай пытается стимулировать внутренний спрос с помощью с потребительского кредитования и ему нужны для этого такие платформы, как Ant.
  • 28 декабря Народный банк Китая призвал Ant Group «вернуться к корням» и сосредоточиться только на развитии платёжного сервиса. Регулятор намекнул компании на необходимость реорганизации бизнеса.

#новость #alibaba #antgroup

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Elshad Melikmamedov

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И продать в Bytedance правильным владельцам? :)

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Arthur Niazyan

Elshad
0

Вроде нет :) Правительство Китая не отжимает, а направляет потоки частных денег в правильное для развития страны русло.

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Elshad Melikmamedov

Arthur
1

"Направляет частные деньги в правильное для развитии страны русло"
В этом предложении прекрасно все :))))

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Arthur Niazyan

Elshad
0

Можно конечно напечатать деньги, а можно вот так, решением Партии заставить не в кубышку складывать, а намекнуть на отдельное направление бизнеса :) Прямо Крёстный Отец. 

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