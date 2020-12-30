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Право
Рая Хачатрян

Суд во Флориде отклонил иск Apple к компании-разработчику виртуальной копии iOS Corellium Статьи редакции

Компании судились за нарушение авторских прав.

Суд во Флориде отклонил иск Apple к компании Corellium — разработчику виртуальных машин с iOS, пишет TechCrunch. В августе Apple обвинила компанию в полной копии операционной системы, графического интерфейса и других элементов iOS без разрешения.

С помощью Corellium разработчики могут искать уязвимости в системе iOS. К примеру, сервис позволяет загружать и сравнивать разные версии iOS, чтобы выяснить, после какого обновления появилась уязвимость.

Суд привел доказательство, почему продукт — не просто «переупаковка» iOS: Corellium может видеть и останавливать запущенные процессы, использовать браузер приложений и браузер файлов, а также делать снимки в реальном времени.

В 2018 году, до подачи иска, Apple рассматривала покупку компании, отметил судья. Стороны встречались лично и обсуждали детали по телефону, Corellium объяснил Apple технологию, лежащую в основе продукта, принципы его работы, а также обсудил пути монетизации бизнеса.

Apple также подала другой иск, согласно которому продукт Corellium нарушает DMCA — закон об авторском праве в цифровую эпоху. Этот иск по-прежнему не рассмотрен, пишет издание. Apple утверждает, что Corellium работает над встроенной аутентификацией и проверками безопасности, а Corellium — что такие функции уже реализованы на аппаратном уровне.

#новость #apple

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Artemy

3

DMCA
It’s fun to violate
DMCA

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Ol Ka

0

Apple рассматривала покупку компании

Интересно, почему в итоге не срослось, и по чьей инициативе? 🤔

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