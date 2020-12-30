Компании также хотят обязать делать версии ПО под российские ОС.

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Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин рассказал РБК, что во второй пакет поддержки ИТ-отрасли войдёт предложение о льготных условиях на доступ к программному обеспечению для малого и среднего бизнеса.

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Минцифры планирует субсидировать половину стоимости лицензии разработчикам специализированного ПО при её продаже малому и среднему бизнесу. Окончательным список мер для второго пакета должно утвердить правительство, сроки чиновник не назвал.

Паршин также рассказал, что «с большой долей вероятности» в пакет войдёт требование к разработчикам отечественного ПО, чтобы оно было совместимым с российскими операционными системами и процессорами.

Осенью ИТ-компании и эксперты передали Минцифры список со своими предложениями поддержки отрасли, писало РБК. В него попали чуть меньше 100 мер по 11 направлениям. В частности, предложение субсидировать процентную ставку по ипотеке для специалистов data science, признать аудиовизуальные сервисы ИТ-компаниями и другие.