мемы и темы
Минцифры предложило субсидировать 50% стоимости специализированного ПО при его продаже малому и среднему бизнесу Статьи редакции
Компании также хотят обязать делать версии ПО под российские ОС.
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин рассказал РБК, что во второй пакет поддержки ИТ-отрасли войдёт предложение о льготных условиях на доступ к программному обеспечению для малого и среднего бизнеса.
Минцифры планирует субсидировать половину стоимости лицензии разработчикам специализированного ПО при её продаже малому и среднему бизнесу. Окончательным список мер для второго пакета должно утвердить правительство, сроки чиновник не назвал.
Паршин также рассказал, что «с большой долей вероятности» в пакет войдёт требование к разработчикам отечественного ПО, чтобы оно было совместимым с российскими операционными системами и процессорами.
Осенью ИТ-компании и эксперты передали Минцифры список со своими предложениями поддержки отрасли, писало РБК. В него попали чуть меньше 100 мер по 11 направлениям. В частности, предложение субсидировать процентную ставку по ипотеке для специалистов data science, признать аудиовизуальные сервисы ИТ-компаниями и другие.
В июне 2020 года Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Чтобы получить такие льготы, разработчики должны соответствовать нескольким критериям, в числе которых — требование заниматься разработкой ПО и получать не менее 90% выручки от реализации этих продуктов.
А вот это, уже совсем неплохо......
Блоги компаний
Показать еще