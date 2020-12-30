Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Право
Новости TJ

Минцифры предложило субсидировать 50% стоимости специализированного ПО при его продаже малому и среднему бизнесу Статьи редакции

Компании также хотят обязать делать версии ПО под российские ОС.

4 4 комментария
374 просмотров

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин рассказал РБК, что во второй пакет поддержки ИТ-отрасли войдёт предложение о льготных условиях на доступ к программному обеспечению для малого и среднего бизнеса.

Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Курс «Директор по маркетингу»
Вырастите до позиции директора по маркетингу и получайте 200 000 ₽ в месяц
Узнать

Минцифры планирует субсидировать половину стоимости лицензии разработчикам специализированного ПО при её продаже малому и среднему бизнесу. Окончательным список мер для второго пакета должно утвердить правительство, сроки чиновник не назвал.

Паршин также рассказал, что «с большой долей вероятности» в пакет войдёт требование к разработчикам отечественного ПО, чтобы оно было совместимым с российскими операционными системами и процессорами.

Осенью ИТ-компании и эксперты передали Минцифры список со своими предложениями поддержки отрасли, писало РБК. В него попали чуть меньше 100 мер по 11 направлениям. В частности, предложение субсидировать процентную ставку по ипотеке для специалистов data science, признать аудиовизуальные сервисы ИТ-компаниями и другие.

В июне 2020 года Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Чтобы получить такие льготы, разработчики должны соответствовать нескольким критериям, в числе которых — требование заниматься разработкой ПО и получать не менее 90% выручки от реализации этих продуктов.

Власти объяснили требования в налоговом манёвре…
Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.
vc.ru

#новость #льготыдляит

4 4 комментария
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u044c\u0433\u043e\u0442\u044b\u0434\u043b\u044f\u0438\u0442"], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 192659, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Wed, 30 Dec 2020 09:38:17 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Alexey Ivanov

0

Государство принялось из ИТ. Готовьтесь.

Ответить

Marat Biktashev

0

Что?)

Ответить

Ярослав Шенцов

0

А вот это, уже совсем неплохо......

Ответить

kei gelfer

Ярослав
0

Что неплохо? Возможность откатывать на продажах?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Карта сокровищ: Тинькофф спрятал подарки среди покупок клиентов
Подводим итоги года! Вместе с каждым клиентом. Рассказываем про наш новогодний спецпроект — «Затратная география»: на м…
1
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Каждый новый проект – праздник!»
Почему в российском краудфандинге так хорошо собирают комиксы? Комментарий успешных авторов крауд-проектов.
0
IVI
Подписан
Отписаться
На IVI выходит цикл документальных фильмов о мире после пандемии
2 января 2021 года в онлайн-кинотеатре IVI состоится премьера проекта «Мир после», участники которого пытаются понять,…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Marina Dv
за день
Можно ещё Яндекс.дзен закрыть?))
«Яндекс» закроет гиперлокальный сервис о районных событиях «Яндекс.Район»
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

kei gelfer

Минцифры предложило…

КОД

Давайте выберем самый громкий…

Ol Ka

Cyberpunk 2221

Ярослав Шенцов

Travers — сервис для поиска…

Ol Ka

Суд во Флориде отклонил иск…

Alexandr Leibowitz

«Мало денег»: Тиньков объяснил…

Maxim Petrukhin

«Мало денег»: Тиньков объяснил…

Роман Петерсон

«Мало денег»: Тиньков объяснил…

Владимир Захаров

«Тинькофф Инвестиции» два…

Антон Гранд

«Мало денег»: Тиньков объяснил…

Valentin Omelyan

Давайте выберем самый громкий…

Анатолий Внук-Карпов

Причины провалов стартапов в…

Антон Гранд

«Мало денег»: Тиньков объяснил…

Blackrock

Крупные ритейлеры попросили…

Андрей Крамарь

UX дизайн: эффект фрейминга…

Pavel Zhirnov

Крупные ритейлеры попросили…

Антон Гранд

«Мало денег»: Тиньков объяснил…

Антон Гранд

«Мало денег»: Тиньков объяснил…

S.Z

«Мало денег»: Тиньков объяснил…
null