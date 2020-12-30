А также закон, который дает право требовать от операторов персональных данных удалить сведения о себе.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор может блокировать интернет-ресурсы за цензуру и дискриминацию российских СМИ.

В качестве наказания закон предусматривает полную или частичную блокировку, замедление трафика и штрафы. Размер штрафа пока неизвестен, но один из авторов проекта Антон Горелкин предложил штрафовать компании на сумму до 3 миллионов рублей, по его словам, поправки об этом готовятся к внесению. Под действие закона могут попасть крупнейшие интернет-ресурсы, например, YouTube, Twitter и другие.

Законопроект внесли в Госдуму 19 декабря, после того, как Роскомнадзор потребовал у Google «снять ограничения» с YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналиста Владимира Соловьева. Во втором и третьем чтении его приняли 23 декабря.

Президент также подписал закон, который запрещает использовать в общем доступе персональные данные без согласия владельца. Граждане могут потребовать от оператора удалить эту информацию.

Владелец может дать согласие на использование данных операторами, но запретить передачу данных «неограниченному кругу лиц» и обработку ими этих сведений, следует из закона. Он также может в любой момент отозвать свое согласие.