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Путин подписал закон о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ Статьи редакции
А также закон, который дает право требовать от операторов персональных данных удалить сведения о себе.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор может блокировать интернет-ресурсы за цензуру и дискриминацию российских СМИ.
В качестве наказания закон предусматривает полную или частичную блокировку, замедление трафика и штрафы. Размер штрафа пока неизвестен, но один из авторов проекта Антон Горелкин предложил штрафовать компании на сумму до 3 миллионов рублей, по его словам, поправки об этом готовятся к внесению. Под действие закона могут попасть крупнейшие интернет-ресурсы, например, YouTube, Twitter и другие.
Законопроект внесли в Госдуму 19 декабря, после того, как Роскомнадзор потребовал у Google «снять ограничения» с YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналиста Владимира Соловьева. Во втором и третьем чтении его приняли 23 декабря.
Президент также подписал закон, который запрещает использовать в общем доступе персональные данные без согласия владельца. Граждане могут потребовать от оператора удалить эту информацию.
Владелец может дать согласие на использование данных операторами, но запретить передачу данных «неограниченному кругу лиц» и обработку ими этих сведений, следует из закона. Он также может в любой момент отозвать свое согласие.
Ну кстати здесь как раз альтернативу и блокируют. Точка зрения, к примеру, Навального - ок, а Соловьева - фу, надо банить. Я сам не могу смотреть это днище, но где здесь свобода слова?
Соловьёв live не заблокирован. Суть его претензии в том, что он не попадает в топ, тренды и ещё куда-то. И вот под это целый закон принимают
Ну не банят, а пессимизируют. Это даже на примере выборов в США. Раньше был Фокс ньюз (республиканцы) и cnn (демократы) и была конкуренция. А сейчас Ютюб, Фейсбук, твиттер продемкратические делают все, чтобы республиканец проиграл. И так же у нас.
YouTube - помним, любим, скорбим...
Я буду в ярости, если полностью заблокируют YouTube и Twitter. Ведь только там есть вся необходимая мне информация для работы и самообразования! (Пора заводить трактор 🇪🇪🚜🇷🇺)
https://www.youtube.com/user/TwitterUniversity/videos
https://www.youtube.com/user/fosdemtalks/videos
https://www.youtube.com/user/Computerphile/playlists
https://www.youtube.com/user/dotconferences/playlists
https://twitter.com/academath
https://twitter.com/JVMPerformance
https://twitter.com/mobilesecurity_
и это далеко не всё...
У кого - то явное желание уравнять качество контента в интернете и на ТВ... И видимо решили действовать от простого: зацензурируем интернет и будет прямо как на зомбоящике :))
Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности. (с) Бенджамин Франкли
(просто цитата...)
Самое важное. Что в целом, глотать мы умеем. Мы шутим , другие злятся. Но глотают. Так давайте же на этой стене, упростим наше глотание.
Любопытное замечание было у Каца, он отметил, что и по текущим законам можно вырубать сайты. Спрашивается, зачем отдельный закон?
Вообще да, у нас уже столько госорганов которые могут требовать у РКН блокировки сайтов, что смешно принимать очередной закон, посмотрите сколько ссылок на ютуб на eais.rkn.gov.ru - и от МВД и от ФНС и от судов и какого-нибудь рыбнадзора.
Спрашивается, зачем отдельный закон?
Подозреваю, что чинуши просто видят, как у "начальства" бомбит от интернета и хотят выслужиться)
Хотя, вот "замедление трафика" это что-то новое. Вполне может сработать, когда надо - замедляем условный ютуб, люди не понимают в чём дело и идут ругаться с провайдерами, норм. А царь не при чём)
Ну раз Кац сказал, значит так и есть
свобода - это рабство
ждем отвалившийся процессинг у сбера снова
П. большой молодец, под новогодний шумок закончики по цензуре принимает, пока народ "за водочкой в очередях стоит"
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Борьбу с телеграмом проиграли.
Очевидно смысла нет блокировать крупные западные сервисы, ляжет полрунета в миг.
Бред какой-то, честное слово.
Давно пора уже пора сделать белый список необходимых гражданам ресурсов.
Если хочется зайти на условный Youtube - отправляешь через Госуслуги заявление в ФСБ с обоснованием необходимости доступа к ресурсу не из белого списка, после рассмотрения получаешь доступ.
Надежда как всегда на то, что профессионалов нет, и все деньги тупо разворуют.
если кто еще с момента блокировки Телеграма не понял, что надо заводить VPN, то сейчас самое время это понять
ну надо же, мой коммент удалили. А я всего-то написал, что и президенть, и дума никчемные ничтожества.
Где заблокировать? в яндекс-браузере что ль?))
Ибо расширение для обхода в хроме, о котором не будет знать лишь Роскомнадзор, выложат в тот же день ))
Каким образом именно он не узнает?
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