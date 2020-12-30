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Право
Рая Хачатрян

Путин подписал закон о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ Статьи редакции

А также закон, который дает право требовать от операторов персональных данных удалить сведения о себе.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор может блокировать интернет-ресурсы за цензуру и дискриминацию российских СМИ.

В качестве наказания закон предусматривает полную или частичную блокировку, замедление трафика и штрафы. Размер штрафа пока неизвестен, но один из авторов проекта Антон Горелкин предложил штрафовать компании на сумму до 3 миллионов рублей, по его словам, поправки об этом готовятся к внесению. Под действие закона могут попасть крупнейшие интернет-ресурсы, например, YouTube, Twitter и другие.

Законопроект внесли в Госдуму 19 декабря, после того, как Роскомнадзор потребовал у Google «снять ограничения» с YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналиста Владимира Соловьева. Во втором и третьем чтении его приняли 23 декабря.

Президент также подписал закон, который запрещает использовать в общем доступе персональные данные без согласия владельца. Граждане могут потребовать от оператора удалить эту информацию.

Владелец может дать согласие на использование данных операторами, но запретить передачу данных «неограниченному кругу лиц» и обработку ими этих сведений, следует из закона. Он также может в любой момент отозвать свое согласие.

#новость #законы

2161 просмотров
35 35 комментариев
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Банковский теркин30см

48

Ура, наконец-то.
А то так надоел этот ваш Интернет с его этими самыми альтернативными точками зрения

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Mike Platonov

Банковский
1

Ну кстати здесь как раз альтернативу и блокируют. Точка зрения, к примеру, Навального - ок, а Соловьева - фу, надо банить. Я сам не могу смотреть это днище, но где здесь свобода слова?

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Gregory Shein

Mike
10

Соловьёв live не заблокирован. Суть его претензии в том, что он не попадает в топ, тренды и ещё куда-то. И вот под это целый закон принимают

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Mike Platonov

Gregory
1

Ну не банят, а пессимизируют. Это даже на примере выборов в США. Раньше был Фокс ньюз (республиканцы) и cnn (демократы) и была конкуренция. А сейчас Ютюб, Фейсбук, твиттер продемкратические делают все, чтобы республиканец проиграл. И так же у нас.

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Elshad Melikmamedov

20

Законы не пишутся под отдельных людей говорили они...

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Ilya Mogilevtsev

12

YouTube - помним, любим, скорбим...

Ответить

Anderson Silva

Ilya
1

Я буду в ярости, если полностью заблокируют YouTube и Twitter. Ведь только там есть вся необходимая мне информация для работы и самообразования! (Пора заводить трактор 🇪🇪🚜🇷🇺)

https://www.youtube.com/user/TwitterUniversity/videos
https://www.youtube.com/user/fosdemtalks/videos
https://www.youtube.com/user/Computerphile/playlists
https://www.youtube.com/user/dotconferences/playlists

https://twitter.com/academath
https://twitter.com/JVMPerformance
https://twitter.com/mobilesecurity_

и это далеко не всё...

Ответить

Юрий Белоножкин

Anderson
0

 Пора заводить трактор 🇪🇪🚜🇷🇺

Давно пора 🇩🇪

Ответить

Yan Varskii

10

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА СЛОВА, блеат😡

Ответить

Артем Баранов

6

Соловьова в тренды я сказал!!!

Ответить

Rus Zay

5

Величайший геополитик!

Ответить

Magomet Apaev

5

У кого - то явное желание уравнять качество контента в интернете и на ТВ... И видимо решили действовать от простого: зацензурируем интернет и будет прямо как на зомбоящике :)) 

Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности. (с) Бенджамин Франкли 
(просто цитата...)

Ответить

Руслан Абрамов

4

Самое важное. Что в целом, глотать мы умеем. Мы шутим , другие злятся. Но глотают. Так давайте же на этой стене, упростим наше глотание. 

Ответить

stivstivsti

1

Любопытное замечание было у Каца, он отметил, что и по текущим законам можно вырубать сайты. Спрашивается, зачем отдельный закон?

Ответить

Pavel Zakharov

stivstivsti
4

Вообще да, у нас уже столько госорганов которые могут требовать у РКН блокировки сайтов, что смешно принимать очередной закон, посмотрите сколько ссылок на ютуб на eais.rkn.gov.ru - и от МВД и от ФНС и от судов и какого-нибудь рыбнадзора. 
Спрашивается, зачем отдельный закон?

Подозреваю, что чинуши просто видят, как у "начальства" бомбит от интернета и хотят выслужиться)

Хотя, вот "замедление трафика" это что-то новое. Вполне может сработать, когда надо - замедляем условный ютуб, люди не понимают в чём дело и идут ругаться с провайдерами, норм. А царь не при чём)

Ответить

Mikhail Bobko

stivstivsti
2

Ну раз Кац сказал, значит так и есть

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

Mikhail
4

*Раз на vc сказали, что Кац сказал

Ответить

Михаил Алекперов

Mikhail
0

ахххххахахха

Ответить

Alexey Bo

2

"мы против цензуры, но с учётом нашей цензуры!"

Ответить

Михаил Алекперов

1

свобода - это рабство
ждем отвалившийся процессинг у сбера снова

Ответить

Добрый будильник

Михаил
1

война - это мир
незнание - сила

Ответить

Andrew Shalaev

1

П. большой молодец, под новогодний шумок закончики по цензуре принимает, пока народ "за водочкой в очередях стоит"

Ответить

Комментарий удален

Tvg Gaminz

0

свобода слова? это кто (who)

Ответить

Таир Газиев

0

Теперь-то заживем!

Ответить

Sabit Sugirov

0

Борьбу с телеграмом проиграли.
Очевидно смысла нет блокировать крупные западные сервисы, ляжет полрунета в миг. 

Ответить

Marakuya

0

Бред какой-то, честное слово.
Давно пора уже пора сделать белый список необходимых гражданам ресурсов.
Если хочется зайти на условный Youtube - отправляешь через Госуслуги заявление в ФСБ с обоснованием необходимости доступа к ресурсу не из белого списка, после рассмотрения получаешь доступ.

Ответить

Stas Sokolov

0
Ответить

semen matrasov

0

Надежда как всегда на то, что профессионалов нет, и все деньги тупо разворуют.

Ответить

Sergei Zotov

0

если кто еще с момента блокировки Телеграма не понял, что надо заводить VPN, то сейчас самое время это понять

Ответить

Aleksey

0

ну надо же, мой коммент удалили. А я всего-то написал, что и президенть, и дума никчемные ничтожества. 

Ответить

SA Dab

0

Просто 2004 год

Ответить

fudzi dream

–1

Где заблокировать? в яндекс-браузере что ль?))
Ибо расширение для обхода в хроме, о котором не будет знать лишь Роскомнадзор, выложат в тот же день ))

Ответить

Для Сохранения

fudzi
–1

Каким образом именно он не узнает?

Ответить

fudzi dream

Для
0

Бл*, Жаров, перелогинься.

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

–2

просто загуглите фото этого Горелкина))

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