С апреля 2020 года им воспользовались около 1,8 млн пользователей.

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Минцифры продлило до 30 июня 2021 года эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам.

По данным операторов, с момента запуска эксперимента в апреле 2020 года бесплатным доступом воспользовались 1,8 млн пользователей. Востребованность проекта в ведомстве связывают с пандемией.

В список социально значимых сайтов входит 371 сайт — среди них, например, «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «Сбер», «Лента», РБК и другие.

Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года, а затем продлило до конца года.

В эксперименте на добровольной основе приняли участие «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Дом.ру». Социально значимые сайты доступны даже при нулевом балансе абонента.

В сентябре участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.