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Минцифры продлило бесплатный доступ ко «ВКонтакте», «Яндекс.Почте» и другим социально значимым сайтам до июня 2021 года Статьи редакции
С апреля 2020 года им воспользовались около 1,8 млн пользователей.
Минцифры продлило до 30 июня 2021 года эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам.
По данным операторов, с момента запуска эксперимента в апреле 2020 года бесплатным доступом воспользовались 1,8 млн пользователей. Востребованность проекта в ведомстве связывают с пандемией.
В список социально значимых сайтов входит 371 сайт — среди них, например, «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «Сбер», «Лента», РБК и другие.
Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года, а затем продлило до конца года.
В эксперименте на добровольной основе приняли участие «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Дом.ру». Социально значимые сайты доступны даже при нулевом балансе абонента.
В сентябре участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.
29 декабря правительство внесло законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам в Госдуму.
Парадоксально ситуация, операторы обязаны БЕСПЛАТНО предоставлять трафик соцсетям для , что бы те зарабатывали на рекламе. .....
А оплачивали это всё пользователи, которые платят за доступ 👍
Это и так понятно, что за любой бред, будь то пакет для Яровой, или "бесплатный" доступ к ресурсам- все запрайсят. Хотя это не легко сразу все перенести в цену......
Но у нас интернет супер дешёвый по поотношению к оф. Средней зп
Ну это легко исправить с таким подходом и не везде он дешёвый.
Согласен со второй частью, ибо чем дальше и меньше населённый пусть =>дороже проведение оптики и т.п.
С первой частью , не однозначно, (яснопонятно, что интернет , особенно сейчас, не менее важен других регулярных платежей типа водоснабжения и т.п) хоть и эластичность по цене низкая, относительно, Но рынок конкурентной, это сдерживает быстро переложить сразу все новые расходы в тариф
A vc на каком месте? )
Ну на самом деле идея хорошая, реализация конечно не очень. Можно ограничится только госуслугами, налоговой и тд. Назовите мне более адекватный законопроект от думы который улучшил вашу жизнь за последние 10 лет?
давайте лучше услышим тех, кому он реально улучшил жизнь, этот закон.
ого! ВК - социально-значимый? и почта яндекса тоже? как я без них живу тогда?
Да, Лента, ВК и Дзен - самые социально-значимые сайты. Ещё РенТВ и ФБК забыли добавить
Судя по выборке , последний объект явно лишний, вы же ОРТ а не ФБК хотели написать так же?)
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