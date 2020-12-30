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Право
Евгения Евсеева

Минцифры продлило бесплатный доступ ко «ВКонтакте», «Яндекс.Почте» и другим социально значимым сайтам до июня 2021 года Статьи редакции

С апреля 2020 года им воспользовались около 1,8 млн пользователей.

20 20 комментариев
1604 просмотров

Минцифры продлило до 30 июня 2021 года эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам.

По данным операторов, с момента запуска эксперимента в апреле 2020 года бесплатным доступом воспользовались 1,8 млн пользователей. Востребованность проекта в ведомстве связывают с пандемией.

В список социально значимых сайтов входит 371 сайт — среди них, например, «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «Сбер», «Лента», РБК и другие.

Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года, а затем продлило до конца года.

В эксперименте на добровольной основе приняли участие «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Дом.ру». Социально значимые сайты доступны даже при нулевом балансе абонента.

В сентябре участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.

29 декабря правительство внесло законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам в Госдуму.

#новость #доступныйинтернет

20 20 комментариев
3
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Ярослав Шенцов

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Парадоксально ситуация, операторы обязаны БЕСПЛАТНО предоставлять трафик соцсетям для , что бы те зарабатывали на рекламе. .....

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Фома Платонов

Ярослав
4

А оплачивали это всё пользователи, которые платят за доступ 👍 

Ответить

Ярослав Шенцов

Фома
0

Это и так понятно,  что за любой бред, будь то пакет для Яровой, или "бесплатный" доступ к ресурсам- все запрайсят. Хотя это не легко сразу все перенести в цену......
Но у нас интернет супер дешёвый по поотношению к оф. Средней зп

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Фома Платонов

Ярослав
0

Ну это легко исправить с таким подходом и не везде он дешёвый.

Ответить

Ярослав Шенцов

Фома
0

Согласен  со второй частью, ибо чем дальше и меньше населённый пусть =>дороже проведение оптики и т.п.
С первой частью ,  не однозначно,  (яснопонятно,  что интернет , особенно сейчас, не менее важен других регулярных платежей типа водоснабжения и т.п) хоть и эластичность по цене низкая, относительно,  Но рынок конкурентной,  это сдерживает быстро переложить сразу все новые расходы в тариф

Ответить

Ночной дым

5

к социально значимым сайтам

Ответить

Dmitrii Bugrov

Ночной
0

A vc на каком месте? )

Ответить

- -

Dmitrii
6

После пронхаба

Ответить

Dmitrii Bugrov

-
6

Выходит на втором месте в списке 🙈

Ответить

Миша Магадан

Ночной
0

космо - вещь!

Ответить

Maxim Medvedev

3

А как этим бесплатным доступом воспользоваться?

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Максим Слуцкий

2

Ну на самом деле идея хорошая, реализация конечно не очень. Можно ограничится только госуслугами, налоговой и тд. Назовите мне более адекватный законопроект от думы который улучшил вашу жизнь за последние 10 лет? 

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Anton Vlasov

Максим
2

давайте лучше услышим тех, кому он реально улучшил жизнь, этот закон.

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Александр Мишулин

2

Кликбейт👎 Я уж подумал, что их платными хотят сделать

Ответить

Andrew Shalaev

2

А почему двача нет в списке? Тоже социально значимый же

Ответить

Миша Магадан

0

ого! ВК - социально-значимый? и почта яндекса тоже? как я без них живу тогда?

Ответить

Олег Стаин

Миша
0

Естественно, ты бред высрал

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Денис Донцов

0

Список самых лютых стукачей, может быть

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Bulat Ziganshin

–2

Да, Лента, ВК и Дзен - самые социально-значимые сайты. Ещё РенТВ и ФБК забыли добавить

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Ярослав Шенцов

Bulat
0

Судя по выборке , последний объект явно лишний,  вы же ОРТ а не ФБК хотели написать так же?)
Краткий список основных пропаГандонов

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