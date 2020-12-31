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Минздрав предложил разрешить онлайн-торговлю лекарствами сетям, у которых меньше десяти аптек Статьи редакции
И разрешить торговлю через агрегаторы.
- Минздрав предложил упростить выдачу разрешений на онлайн-торговлю лекарствами. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативных правовых актов.
- В частности, ведомство предлагает отменить ограничение, согласно которому доставка и онлайн-продажи запрещены сетям, у которых меньше десяти аптек.
- Кроме того, предлагается разрешить торговлю через агрегаторы.
- Авторы отмечают, что предложения учитывают позицию Росздравнадзора, общественных организаций и аптек.
- Проект поможет увеличить заинтересованность аптек в дистанционной торговле и сделать лекарства доступнее для населения, «в том числе благодаря развитой логистической структуре современных маркетплейсов», говорится в документе.
- Госдума приняла законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами 1 апреля 2020 года. Разрешения выдаёт Росздравнадзор. Заказы можно принимать на сайте и по телефону.
А сейчас нельзя, что ли? У меня сосед постоянно обезболивающее (рецептурное) заказывает на дом. Никто рецепт никогда не спрашивал.
ИМХО, если бы действовал я, то вначале прищучил всех, кто возит без рецептов вплоть до уголовной ответственности, почистив рынок. Электронные рецепты, которые как QR-код. Отдаёшь лекарство - щёлкни по QR (он должен совпадать с тем, что подали ранее при заказе). Не щёлкнул - штраф сети, как с алкоголем сейчас.
Хотя проблемы в здравоохранении у нас куда глубже, чем просто бесконтрольный приём антибиотиков.
А ещё бы добавил, что граждан, которым продали без рецепта, и он об этом заявил на горячую линию - кремировать из суммы штрафа!
Герман Оскарович, не желаете ли добавить в корзину какой-нибудь аптечный агрегатор?
Ах, вы уже? То-то я смотрю, Минздрав аж 31-го декабря засуетился 🤭
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