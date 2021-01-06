Запрет вступит в силу через 45 дней.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает приложение платёжной системы Alipay и семь других похожих китайских программ, пишет The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, этот шаг должен защитить персональные данные американцев от потенциальной угрозы, исходящей от китайских программных приложений с большими базами пользователей.

США должны принимать решительные меры против тех, кто разрабатывает или контролирует китайские приложения, чтобы обеспечить нашу национальную безопасность. Дональд Трамп

В указе названы восемь платёжных приложений: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Минторгу отведено 45 дней на исполнение запрета, однако министерство планирует начать выявлять транзакции ещё до 20 января, когда Трамп покинет президентский пост.

Представитель избранного президента Джо Байдена отказался от комментариев.