Трамп подписал указ о запрете транзакций с восемью китайскими приложениями — включая Alipay и WeChat Pay Статьи редакции
Запрет вступит в силу через 45 дней.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает приложение платёжной системы Alipay и семь других похожих китайских программ, пишет The Wall Street Journal.
По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, этот шаг должен защитить персональные данные американцев от потенциальной угрозы, исходящей от китайских программных приложений с большими базами пользователей.
В указе названы восемь платёжных приложений: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Минторгу отведено 45 дней на исполнение запрета, однако министерство планирует начать выявлять транзакции ещё до 20 января, когда Трамп покинет президентский пост.
Представитель избранного президента Джо Байдена отказался от комментариев.
Кто-то еще верит, что все санкции начиная от хуавей, заканчивая тиктоком и алипей направлены на защиту американцев?)
Это ж тупа экономическая война)
Ну так война то ведётся для зашиты американцев (да и всех остальных) от перспективы китайского доминирования в экономике. По сравнению с которым американское доминирование это просто праздник.
В сша нет концлагерей и есть оппозиция. Китайцы националисты. По мере обретение экономической власти скорее всего это должно измениться к лучшему, но может и не измениться.
В сша нет концлагерей
Есть, конечно - как минимум один их них (Гуантанамо) всемирно известен, кроме него есть десятки других. Более того, есть версия, что гитлеровский концепт концлагерей был создан именно в США.
Не путайте американцев (и всех остальных) с глобальной элитой.
И прекратите демонизировать китайцев - в отличие от янки, они развивают свое доминирование не деструктивными, а исключительно конструктивными методами.
Зная то как платежные системы WeChat используются этническими группами из Китая для обхода налоговых инструментов других стран а также для вывода денег, шаги Трампа абсолютно оправданы по отношению к отбеливанию и оздоровлению экономики своей страны.
Расскажите, как используется вичат для обхода налогов?
Ведь доллары или любую другую валюту по ней не перевести. Только юани и только между верифицированными аккаунтами привязанными к банковской карте.
Для отбеливания экономики страны пусть сначала ликвидируют нал - именно через него сейчас работает вся черная экономика США.
ликвидируют нал. и тот же сбер поставит комиссию 5% на любые переводы друг другу, а другие более добрые банки 3% поставят.
Точно, сейчас нет таких комиссий наверно потому, что дешевле отвезти наличку из Питера в Сургут, поэтому банки и не наглеют, а как только нал отменят - так комиссии взлетят, так получается?))) 🤦🏻♂️
Так конечно, в США китайские бабки вообще не оседают. Они, китайцы, этим занимаются по всему миру.
Рыночные отношения и демократия, как они есть... ждем ответ китая
Байден прийдет и отменит указ.
А когда он прийдет?
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