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Трамп подписал указ о запрете транзакций с восемью китайскими приложениями — включая Alipay и WeChat Pay Статьи редакции

Запрет вступит в силу через 45 дней.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает приложение платёжной системы Alipay и семь других похожих китайских программ, пишет The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, этот шаг должен защитить персональные данные американцев от потенциальной угрозы, исходящей от китайских программных приложений с большими базами пользователей.

США должны принимать решительные меры против тех, кто разрабатывает или контролирует китайские приложения, чтобы обеспечить нашу национальную безопасность.

Дональд Трамп

В указе названы восемь платёжных приложений: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Минторгу отведено 45 дней на исполнение запрета, однако министерство планирует начать выявлять транзакции ещё до 20 января, когда Трамп покинет президентский пост.

Представитель избранного президента Джо Байдена отказался от комментариев.

#новость #китай #alipay

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Артём А.

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Кто-то еще верит, что все санкции начиная от хуавей, заканчивая тиктоком и алипей направлены на защиту американцев?)
Это ж тупа экономическая война)

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Dmitry Ulitin

Артём
–3

Ну так война то ведётся для зашиты американцев (да и всех остальных) от перспективы китайского доминирования в экономике. По сравнению с которым американское доминирование это просто праздник.

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Артём А.

Dmitry
6

Примерно такие мотивы использует любая политическая сила) Гитлеровцы и их сторонники тоже считали, что были лучше остальных))

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Dmitry Ulitin

Артём
–5

В сша нет концлагерей и есть оппозиция. Китайцы националисты. По мере обретение экономической власти скорее всего это должно измениться к лучшему, но может и не измениться.

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dima krugloff

Dmitry
6

 В сша нет концлагерей

Есть, конечно - как минимум один их них (Гуантанамо) всемирно известен, кроме него есть десятки других. Более того, есть версия, что гитлеровский концепт концлагерей был создан именно в США.

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dima krugloff

Dmitry
5

Не путайте американцев (и всех остальных) с глобальной элитой.

И прекратите демонизировать китайцев - в отличие от янки, они развивают свое доминирование не деструктивными, а исключительно конструктивными методами.

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Василий

Dmitry
1

Да американцы защищают всех остальных : ) какой милый идеализм. На аватарке вроде не школьник 

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boj Ko

0

Зная то как платежные системы WeChat используются этническими группами из Китая для обхода налоговых инструментов других стран а также для вывода денег, шаги Трампа абсолютно оправданы по отношению к отбеливанию и оздоровлению экономики своей страны. 

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Rustam Mamasydykov

boj
3

Расскажите, как используется вичат для обхода налогов?
Ведь доллары или любую другую валюту по ней не перевести. Только юани и только между верифицированными аккаунтами привязанными к банковской карте.

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dima krugloff

boj
0

Для отбеливания экономики страны пусть сначала ликвидируют нал - именно через него сейчас работает вся черная экономика США.

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Pavel Natalia Selivanovi

dima
–2

ликвидируют нал. и тот же сбер поставит комиссию 5% на любые переводы друг другу, а другие более добрые банки 3% поставят.

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Ренат Зайдуллин

Pavel
2

Точно, сейчас нет таких комиссий наверно потому, что дешевле отвезти наличку из Питера в Сургут, поэтому банки и не наглеют, а как только нал отменят - так комиссии взлетят, так получается?))) 🤦🏻‍♂️

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Alex Illarionov

boj
0

Так конечно, в США китайские бабки вообще не оседают. Они, китайцы, этим занимаются по всему миру. 

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Sergio Molotkoni

2

Рыночные отношения и демократия, как они есть... ждем ответ китая

Ответить

Путачок

Sergio
0

Ага, в Китае процветает демократия и рыночные отношения, особенно в сфере софта

Ответить

Душевный огонь

Путачок
1

Штука в том, что США декларируют их наличие, а Китай - нет

Ответить

Sabit Sugirov

0

Байден прийдет и отменит указ.

Ответить

Путачок

Sabit
3

Не факт

Ответить

Максим Ростокин

Sabit
0

А когда он прийдет?

Ответить

Eugene Danilov

Максим
0

Через две недели

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Boris

Sabit
0

вообще не понял, чего это трамп указы подписывает. для поднятия рейтинга , что бы остаться, если только. 

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