Право
Альберт Хабибрахимов

В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции

Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.

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С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.

Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.

Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.

Анатолий Аксаков

Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.

Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей

#новость #росфинмониторинг #законы

24 24 комментария
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24 комментария
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Pavel Pekanov

22

Правильно, все ради блага среднего россиянина. Не дай бог, биткоин купит или что хуже - наличные свыше 600т.р. в руках подержит и не устоит перед соблазном отмыть в криминальной схеме. Интересно, доживу ли я до логики отличной от "запретить" и "не пущать".

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Игорь Рачук

Pavel
5

Запретить доживание людей до логики, отличной от "запретить" и "не пущать"! 

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Grigoriy Zubenko

Pavel
0

Наличные свыше 600к и так было крайне сложно снять если что

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cornix

Grigoriy
0

Несложно, но недёшево. )

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Денис Седов

6

Относительно вывода денежных средств с номера мобильного телефона - поддерживаю, как там говориться 🤔 «вечер в хату» ! Что касается лимитов и тд..., на протяжение долгих лет, десятилетий подобные меры приводили к ещё большему обороту «чёрного» нала..., на мой субъективный взгляд нечего координатно не поменяется - будет меньше безналичных операций 🤷🏼‍♂️

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alex twit

Денис
0

*кардинально, ну

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Дмитрий Дров

5

Когда придумывали границу в виде 600 тысяч рублей это были ещё совсем другие 600 тысяч. А сейчас сраная  однушка в Подольске стоит больше 4 млн., а они сделки сверх трёх лимонов собираются мониторить. Твари.

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Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Зачем вам квартира в таком странном месте? Жил в Климовске (ныне район Подольска) и, как по мне, там было лучше.

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George Mertsalov

Sergei
1

А почём сейчас сраная однушка в Климовске? 

Ответить

Леонид

George
0

Как раз до 3 мультов. 2.9 за дрова. 😉

Ответить

Марк Климов

5

Ну ничего, большая часть не задумываясь променяет эти "коррупционные" и неподконтрольные банкам наличные на "невероятный" кэшбек и удобство оплатой безналом.

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Roman Moskovskiy

1

Коррупция на 600 тысяч это даже не смешно

Ответить

Roman Moskovskiy

Roman
5

Корги на новый ошейник не хватит!

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alex twit

Roman
2

И уточкам даже на коврик у входа в домик

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Key Lansky

Roman
0

От 600.

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Дмитрий Коротченков

0

Кто-то понимает, подпадает ли под рассмотрение операция, когда физлицо пополняет счёт наличными на 600к? И если подпадает, то какие бумаги могут попросить? 

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Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

115-ФЗ вас может раньше застопорить. Были случаи, когда спрашивали о том, откуда у вас 15-20 тысяч.

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Дмитрий Коротченков

Sergei
3

Так вот а откуда они у меня могут быть? Если я с 18 лет работаю, имею разную в разные годы белую ЗП, разве у меня не может скопиться и 600 тысяч, и больше? 

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Илья

Дмитрий
0

докажи что плотил нологи работая с 18 лет

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Arthur Niazyan

Дмитрий
0

Могут попросить принести справку типа 2-НДФЛ. По крайней мере так, если валюту покупаешь более чем на 600 т.р. в году.

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Семен Рыбаков

0

А как можно снять деньги с баланса телефона, если там только через закрытие договора с оператором возможно провести такую процедуру

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Grigoriy Zubenko

Семен
0

У мегафона можно использовать счёт как карту. Вероятно и у других также

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Илья Константинович

0

Регулировали регулировали да не вырегулировали

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Johnny Vorony

0

Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Ну все. Менеджерам по работе с юрлицами сотовых операторов перекрыли кислородик.

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