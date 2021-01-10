В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.
С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.
Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей
Правильно, все ради блага среднего россиянина. Не дай бог, биткоин купит или что хуже - наличные свыше 600т.р. в руках подержит и не устоит перед соблазном отмыть в криминальной схеме. Интересно, доживу ли я до логики отличной от "запретить" и "не пущать".
Запретить доживание людей до логики, отличной от "запретить" и "не пущать"!
Наличные свыше 600к и так было крайне сложно снять если что
Относительно вывода денежных средств с номера мобильного телефона - поддерживаю, как там говориться 🤔 «вечер в хату» ! Что касается лимитов и тд..., на протяжение долгих лет, десятилетий подобные меры приводили к ещё большему обороту «чёрного» нала..., на мой субъективный взгляд нечего координатно не поменяется - будет меньше безналичных операций 🤷🏼♂️
Когда придумывали границу в виде 600 тысяч рублей это были ещё совсем другие 600 тысяч. А сейчас сраная однушка в Подольске стоит больше 4 млн., а они сделки сверх трёх лимонов собираются мониторить. Твари.
Зачем вам квартира в таком странном месте? Жил в Климовске (ныне район Подольска) и, как по мне, там было лучше.
А почём сейчас сраная однушка в Климовске?
Ну ничего, большая часть не задумываясь променяет эти "коррупционные" и неподконтрольные банкам наличные на "невероятный" кэшбек и удобство оплатой безналом.
Коррупция на 600 тысяч это даже не смешно
Корги на новый ошейник не хватит!
Кто-то понимает, подпадает ли под рассмотрение операция, когда физлицо пополняет счёт наличными на 600к? И если подпадает, то какие бумаги могут попросить?
115-ФЗ вас может раньше застопорить. Были случаи, когда спрашивали о том, откуда у вас 15-20 тысяч.
Так вот а откуда они у меня могут быть? Если я с 18 лет работаю, имею разную в разные годы белую ЗП, разве у меня не может скопиться и 600 тысяч, и больше?
Могут попросить принести справку типа 2-НДФЛ. По крайней мере так, если валюту покупаешь более чем на 600 т.р. в году.
А как можно снять деньги с баланса телефона, если там только через закрытие договора с оператором возможно провести такую процедуру
У мегафона можно использовать счёт как карту. Вероятно и у других также
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Ну все. Менеджерам по работе с юрлицами сотовых операторов перекрыли кислородик.
Блоги компаний
Показать еще