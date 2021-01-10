Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.

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С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.

Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.

Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.

Анатолий Аксаков



Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.