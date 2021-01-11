Мэрия Москвы будет собирать данные о доходе, семьях и домашних животных горожан Статьи редакции
Полученная информация должна ускорить получение государственных услуг.
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы объявил тендер на доработку государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ), выяснил «Коммерсантъ».
На модернизацию технологии планируют потратить 185 млн рублей. Она увеличит объём собираемых о гражданах данных и интегрирует их в уже существующие базы. Всё это позволит развивать функционал сайта сервисов Москвы и ускорить получение госуслуг — в частности, соцподдержки, заверили в ДИТ.
Планируется, что в профиле сайта госуслуг Москвы появится информация не только о паспортах, СНИЛС, ИНН, ОМС, а также о фактических доходах москвичей, родственниках, номере проездной карты «Тройка», месте проживания, питомцах и успеваемости детей в школе. В частности, система сможет получать данные об оценках ребёнка из электронного дневника, информацию об участии в олимпиадах и результатах государственной итоговой аттестации.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты опасаются рисков утечки данных, однако источник издания в мэрии Москвы заверил, что в системе используют «защиту высшей категории».
"Защита высшей категории" наверно такая же, как и с нашими номерами телефонов, на которые, каждую неделю звонят всякого рода мошенники и впариватели услуг.
Я думал я один такой.. А нет.. Реально всякая хрень звонит.
Да, со временем все больше и больше, проблема не массовая наверное, но мне кажется уже реально становится серьёзной. Каждый день незнакомые номера звонят, так нельзя.
"всё делается для упрощения, всё во благо горожан"
Помню, как меня мусор на капоте собственной тачки разложил, когда я на работу в костюме ехал, причем ничего не нарушая, обшманал все карманы, перерыл всю тачку, без моего разрешения на это и свидетелей залез в мои личные вещи, при этом приговаривая - "Это все для Вашей безопасности". Из мусорской сб, так и не ответили на жалобу, видимо и правда во благо нарушили все мои права и отправили вместо работы в химчистку)
Ещё интересно, каким образом они узнают о моих домашних животных.
Сам расскажешь, когда по полной нагнут))
Когда в должности. Имеют права. Когда без. Обычные люди. "Нагибальщики".
Так, налоги ж за содержание домашних животных. Или, чего еще хуже, вдруг вы котятами из подполы торгуете. А тут все в дом, все в семью.
- Запись к ветеринарному врачу
- Поиск домашних животных
- Ветеринарные свидетельства
Это то, что сейчас доступно. Просто вам не приходилось пользоваться этими услугами.
Нет, в прошлом году собирались взимать налог с домашних животных в городе, как с имущества
Делаем ставки, через сколько месяцев базу сольют
месяцев?))) да вы оптимист!
Дак она ж скопиться должна чуть-чуть хотя бы)
Добро пожаловать в Сити-17
Вроде в киберпанке 2077 живем. Где воюют жабыгодюки с рептилойдами.
Я ржу не могу!!!! Остановите меня! Сбер твой выход! Чипы когда уже в головы людям ставить будете с Алисой!? Или че у вас там САЛЮТ ?!
"Полученная информация должна ускорить получение государственных услуг"
Если у вас нет собаки.....
Теперь две ложки сахара
Голубой будильник
Почему не по средствам живу? Я на однослойной туалетной сэкономил
Всё это позволит развивать функционал сайта сервисов Москвы и ускорить получение госуслуг — в частности, соцподдержки, заверили в ДИТ
Получение соцподдержки, на которую нужно подавать заявление? И только тогда получение услуги ускорится на основе собранных данных. А доносить до домохозяйств информацию о том, какая соцподдержка им положена на основе собранных данных, конечно не будут.
О как, скоро будут выставлять на показ данные сколько раз секс в семье))) Единственный вопрос накой банан им эти данные про успеваемость детей для ускорения чего?
Для ускорения работы алгоритмов персонализированной рекламы же. Ну и ещё чтобы легче было искать тех, кто выбивается из массы и зарабатывает выше средних 17к на человека в семье. А животных... чтобы кредиты потом на них можно было выдавать, когда человеколимит будет исчерпан?
сейчас много заходов на сбор такого чтобы якобы исследовать как и на кого детей нужно учить и профориентировать чтобы они не становились нищетой
Ещё 100 млн потратят на Защиту защиты от слива
и 50 на проверку качества защиты от слива через слив у русских какеров.
Зачем пенсии и образование, медицина и правильное расходование бюджетных средств на улучшения и развития жизни и трудопроизводства. Придумаем систему для сбора данных, а что с ними потом делать ? Продадим третьим лицам как делает Facebook и Google. Правда удобно)
возможно сейчас появится какой-нибудь тимуровец и расскажет о том, что в европе/сша такое уже есть
Ну животных домашних давно пора мониторить, все остальное хуета конечно дикая, Собяша себе дуло к колену привязал уже наверное чтоб точно не промахнуться, ведь мало утечек было наверное и обсёров
За всем стоит Навальный, чтобы собирать информацию о чиновниках под видом сбора информации о гражданах. Про животных добавили, в связи с кейсом корги Шувалова.
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