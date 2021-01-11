Полученная информация должна ускорить получение государственных услуг.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы объявил тендер на доработку государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ), выяснил «Коммерсантъ».

На модернизацию технологии планируют потратить 185 млн рублей. Она увеличит объём собираемых о гражданах данных и интегрирует их в уже существующие базы. Всё это позволит развивать функционал сайта сервисов Москвы и ускорить получение госуслуг — в частности, соцподдержки, заверили в ДИТ.

Планируется, что в профиле сайта госуслуг Москвы появится информация не только о паспортах, СНИЛС, ИНН, ОМС, а также о фактических доходах москвичей, родственниках, номере проездной карты «Тройка», месте проживания, питомцах и успеваемости детей в школе. В частности, система сможет получать данные об оценках ребёнка из электронного дневника, информацию об участии в олимпиадах и результатах государственной итоговой аттестации.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты опасаются рисков утечки данных, однако источник издания в мэрии Москвы заверил, что в системе используют «защиту высшей категории».