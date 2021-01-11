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Мэрия Москвы будет собирать данные о доходе, семьях и домашних животных горожан Статьи редакции

Полученная информация должна ускорить получение государственных услуг.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы объявил тендер на доработку государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ), выяснил «Коммерсантъ».

На модернизацию технологии планируют потратить 185 млн рублей. Она увеличит объём собираемых о гражданах данных и интегрирует их в уже существующие базы. Всё это позволит развивать функционал сайта сервисов Москвы и ускорить получение госуслуг — в частности, соцподдержки, заверили в ДИТ.

Планируется, что в профиле сайта госуслуг Москвы появится информация не только о паспортах, СНИЛС, ИНН, ОМС, а также о фактических доходах москвичей, родственниках, номере проездной карты «Тройка», месте проживания, питомцах и успеваемости детей в школе. В частности, система сможет получать данные об оценках ребёнка из электронного дневника, информацию об участии в олимпиадах и результатах государственной итоговой аттестации.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты опасаются рисков утечки данных, однако источник издания в мэрии Москвы заверил, что в системе используют «защиту высшей категории».

#новость #москва

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50 50 комментариев
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Max Kovalenko

17

"Защита высшей категории" наверно такая же, как и с нашими номерами телефонов, на которые, каждую неделю звонят всякого рода мошенники и впариватели услуг.

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Artem Kapnist

Max
2

Я думал я один такой.. А нет.. Реально всякая хрень звонит.

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Сергей Милосердов

Artem
2

Да, со временем все больше и больше, проблема не массовая наверное, но мне кажется уже реально становится серьёзной. Каждый день незнакомые номера звонят, так нельзя.

Ответить

Alexey Bo

12

"всё делается для упрощения, всё во благо горожан"

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Vlad Limbo

Alexey
4

Помню, как меня мусор на капоте собственной тачки разложил, когда я на работу в костюме ехал, причем ничего не нарушая, обшманал все карманы, перерыл всю тачку, без моего разрешения на это и свидетелей залез в мои личные вещи, при этом приговаривая - "Это все для Вашей безопасности". Из мусорской сб, так и не ответили на жалобу, видимо и правда во благо нарушили все мои права и отправили вместо работы в химчистку)

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Жилищный чувак

8

Государственные услуги домашним животным? 

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Max Kovalenko

Жилищный
1

Ещё интересно, каким образом они узнают о моих домашних животных.

Ответить

Murat Oshroev

Max
1

Через ветклиники )

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Aleksey Bobkov

Max
0

по их кладбищу

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Dennis Gooddeni

Max
0

Сам расскажешь, когда по полной нагнут))

Ответить

Artem Kapnist

Dennis
0

Когда в должности. Имеют права. Когда без. Обычные люди. "Нагибальщики".

Ответить

Max Kovalenko

Dennis
0

Реально😄

Ответить

Vlad Limbo

Жилищный
1

Так, налоги ж за содержание домашних животных. Или, чего еще хуже, вдруг вы котятами из подполы торгуете. А тут все в дом, все в семью.

Ответить

Личный каякер

Vlad
0

Наличие домашнего животного (в частности корги) это первый признак коррумпированности

Ответить

Д Хб

Личный
0

Не, это шутка про Беларусь)

Ответить

Личный каякер

Д
0

Не интересуюсь дальним зарубежьем

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Spiker Spunreal

Жилищный
1

- Запись к ветеринарному врачу
- Поиск домашних животных
- Ветеринарные свидетельства

Это то, что сейчас доступно. Просто вам не приходилось пользоваться этими услугами.

Ответить

Жилищный чувак

Spiker
0

Блин, и вправду 

Ответить

Murat Oshroev

Жилищный
0

Нет, в прошлом году собирались взимать налог с домашних животных в городе, как с имущества 

Ответить

Михаил Затолокин

4

Делаем ставки, через сколько месяцев базу сольют 

Ответить

Дмитрий Трифонов

Михаил
10

месяцев?))) да вы оптимист! 

Ответить

Михаил Затолокин

Дмитрий
0

Дак она ж скопиться должна чуть-чуть хотя бы)

Ответить

Дмитрий Трифонов

Михаил
0

Собякин прикажет, припугнёт штрафами - за неделю соберётся

Ответить

Кирилл Баскус

6

Добро пожаловать в Сити-17

Ответить

Артем Павлючук

Кирилл
1

Вроде в киберпанке 2077 живем. Где воюют  жабыгодюки с рептилойдами. 

Ответить

Игорь Крафт

3

Я ржу не могу!!!! Остановите меня! Сбер твой выход! Чипы когда уже в головы людям ставить будете с Алисой!? Или че у вас там САЛЮТ ?!

Ответить

Airat Kafman

1

"Полученная информация должна ускорить получение государственных услуг"

Если у вас нет собаки.....

Ответить

Sergei Timofeyev

Airat
2

То вас не отравит сосед.

Ответить

Голубой будильник

1

На всякий случай сообщаю мэру:
Увеличенный анальный зонд дискомфорта не доставляет, проходимость стула нормальная.

Позволил себе дважды на этой неделе выпить чай с тремя ложками сахара,
Пропустил вечерний просмотр новостей первого канала

Ответить

Arthur Niazyan

Голубой
2

Теперь две ложки сахара

Ответить

Голубой будильник

Arthur
0

Почему не по средствам живу? Я на однослойной туалетной сэкономил

Ответить

Aleksey Bobkov

1

на каком основании?

Ответить

selecadm

1

Всё это позволит развивать функционал сайта сервисов Москвы и ускорить получение госуслуг — в частности, соцподдержки, заверили в ДИТ

Получение соцподдержки, на которую нужно подавать заявление? И только тогда получение услуги ускорится на основе собранных данных. А доносить до домохозяйств информацию о том, какая соцподдержка им положена на основе собранных данных, конечно не будут.

Ответить

Папа Римский

1

Странно, новость tj а от него пуш не пришел.

Ответить

Руслан Абрамов

0

О как, скоро будут выставлять на показ данные сколько раз секс в семье))) Единственный вопрос накой банан им эти данные про успеваемость детей для ускорения чего?

Ответить

Евгений Кузовкин

Руслан
2

Для ускорения работы алгоритмов персонализированной рекламы же. Ну и ещё чтобы легче было искать тех, кто выбивается из массы и зарабатывает выше средних 17к на человека в семье. А животных... чтобы кредиты потом на них можно было выдавать, когда человеколимит будет исчерпан?

Ответить

selecadm

Руслан
0

скоро будут выставлять на показ данные сколько раз секс в семье

Если мозгоёбство считается, у них переменная переполнится.

Ответить

Dark matter developr

Руслан
0

сейчас много заходов на сбор такого чтобы якобы исследовать как и на кого детей нужно учить и профориентировать чтобы они не становились нищетой

Ответить

Max Kovalenko

Dark
0

На депутата надо учиться😄

Ответить

Alexey Matveev

0

Ещё 100 млн потратят на Защиту защиты от слива

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Alexey
0

и 50 на проверку качества защиты от слива через слив у русских какеров.

Ответить

Илья Быков

0

Зачем пенсии и образование, медицина и правильное расходование бюджетных средств на улучшения и развития жизни и трудопроизводства. Придумаем систему для сбора данных, а что с ними потом делать ? Продадим третьим лицам как делает Facebook и Google. Правда удобно)

Ответить

A. Bigkkuzin

0

возможно сейчас появится какой-нибудь тимуровец и расскажет о том, что в европе/сша такое уже есть

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

0

рабы немы

Ответить

Владислав Егоров

0

Ну животных домашних давно пора мониторить, все остальное хуета конечно дикая, Собяша себе дуло к колену привязал уже наверное чтоб точно не промахнуться, ведь мало утечек было наверное и обсёров

Ответить

Юрий Белоножкин

0

См.также:

Около 100 млн записей персональных данных…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить

- -

0

За всем стоит Навальный, чтобы собирать информацию о чиновниках под видом сбора информации о гражданах. Про животных добавили, в связи с кейсом корги Шувалова. 

Ответить

Alex Alen

0
Ответить

Vitaly Semykin

0

Всё ради домашних животных!!!

Ответить

Научный кран

–1

Надо еще обязать всех жителей сдавать ежемесячные анализы, снимать на видео сцены из интимной жизни и отправлять их в Единую Службу Великого Кормчего. Ну чтоб прям совсем всё знать и "сделать людям очень хорошо и удобно". 

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