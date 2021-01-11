Затем последуют три выходных.

В середине февраля россиянам из-за празднования Дня защитника Отечества предстоит шестидневная рабочая неделя. Об этом со ссылкой на Роструд сообщает «РИА Новости».

Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля. На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля. 21-23 февраля станут выходными, а затем россиян ждет трёхдневная рабочая неделя.

Следующие длинные выходные будут в марте — с 6 по 8 число.