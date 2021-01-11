Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале Статьи редакции
Затем последуют три выходных.
В середине февраля россиянам из-за празднования Дня защитника Отечества предстоит шестидневная рабочая неделя. Об этом со ссылкой на Роструд сообщает «РИА Новости».
Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля. На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля. 21-23 февраля станут выходными, а затем россиян ждет трёхдневная рабочая неделя.
Следующие длинные выходные будут в марте — с 6 по 8 число.
Для выходных нужно создать министерство отдыха. При чём тут Роструд?
И кто там будет работать?
И отправляя на пенсию им будут говорить: «спасибо за ваш отдых на благо России!»
Ну невозможно уже работать в этой стране, дайте отдохнуть людям. Только 11 дней расслабишься и сразу работа
Где-то больше отдыхают?
Суки!
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