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Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале Статьи редакции

Затем последуют три выходных.

В середине февраля россиянам из-за празднования Дня защитника Отечества предстоит шестидневная рабочая неделя. Об этом со ссылкой на Роструд сообщает «РИА Новости».

Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля. На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля. 21-23 февраля станут выходными, а затем россиян ждет трёхдневная рабочая неделя.

Следующие длинные выходные будут в марте — с 6 по 8 число.

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vc.ru

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Arthur Niazyan

10

Для выходных нужно создать министерство отдыха. При чём тут Роструд?

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Алексей Никитенко

Arthur
3

И кто там будет работать?

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Bet Papa

Алексей
13

никто не будет, это же министерство отдыха!

Ответить

Alexandr Simonov

Bet
1

И отправляя на пенсию им будут говорить: «спасибо за ваш отдых на благо России!»

Ответить

Bet Papa

9

Ну невозможно уже работать в этой стране, дайте отдохнуть людям. Только 11 дней расслабишься и сразу работа

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Артем Павлючук

Bet
–1

Где-то больше отдыхают?

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Dmitry Kashin

Артем
1

Не умеете в сарказм?

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Sergei Zotov

4
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alex twit

1

Суки!

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Arthur Niazyan

alex
1

Это что-то по-японски?

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Artemy

1

Грешновато

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