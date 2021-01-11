Больше половины россиян отказались переходить на электронные трудовые книжки и сохранили бумажные Статьи редакции
Официально электронные книжки начали действовать с 1 января.
Минтруд в проекте приказа рассказал о статистике перехода россиян на электронные трудовые книжки.
- По данным на декабрь 2020 года, из 58,1 млн застрахованных россиян 34,8 млн предпочли сохранить бумажные трудовые книжки.
- Заявления на электронные написали 5,1 млн человек.
- Работники, которые не писали заявления о выборе между ЭТК и БТК, автоматически остаются с бумажными трудовыми книжками.
Переход на электронные трудовые книжки доброволен и происходит только с согласия работника. Замглавы Роструда Иван Шкловец объяснял «Российской газете», что ЭТК, в отличие от бумажной книжки, невозможно потерять, а также с ней снижаются риски ошибок при заполнении данных.
Одно из ключевых отличий БТК и ЭТК — это способ получения данных о трудовой деятельности. Перешедшие на электронный формат работники смогут запросить их, например, через сайт госуслуг. Данные работников с бумажными книжками также заносят в электронную базу, однако получить сведения можно только через отдел кадров, заверив копии документов.
Отказаться от бумажной трудовой книжки можно в любое время, написав заявление. Данные граждан, которые впервые официально трудоустроятся в 2021 году, автоматически будут вести только в электронном виде.
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