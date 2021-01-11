Официально электронные книжки начали действовать с 1 января.

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Минтруд в проекте приказа рассказал о статистике перехода россиян на электронные трудовые книжки.

По данным на декабрь 2020 года, из 58,1 млн застрахованных россиян 34,8 млн предпочли сохранить бумажные трудовые книжки.

Заявления на электронные написали 5,1 млн человек.



Работники, которые не писали заявления о выборе между ЭТК и БТК, автоматически остаются с бумажными трудовыми книжками.



Переход на электронные трудовые книжки доброволен и происходит только с согласия работника. Замглавы Роструда Иван Шкловец объяснял «Российской газете», что ЭТК, в отличие от бумажной книжки, невозможно потерять, а также с ней снижаются риски ошибок при заполнении данных.

Одно из ключевых отличий БТК и ЭТК — это способ получения данных о трудовой деятельности. Перешедшие на электронный формат работники смогут запросить их, например, через сайт госуслуг. Данные работников с бумажными книжками также заносят в электронную базу, однако получить сведения можно только через отдел кадров, заверив копии документов.