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Больше половины россиян отказались переходить на электронные трудовые книжки и сохранили бумажные Статьи редакции

Официально электронные книжки начали действовать с 1 января.

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Минтруд в проекте приказа рассказал о статистике перехода россиян на электронные трудовые книжки.

  • По данным на декабрь 2020 года, из 58,1 млн застрахованных россиян 34,8 млн предпочли сохранить бумажные трудовые книжки.
  • Заявления на электронные написали 5,1 млн человек.
  • Работники, которые не писали заявления о выборе между ЭТК и БТК, автоматически остаются с бумажными трудовыми книжками.

Переход на электронные трудовые книжки доброволен и происходит только с согласия работника. Замглавы Роструда Иван Шкловец объяснял «Российской газете», что ЭТК, в отличие от бумажной книжки, невозможно потерять, а также с ней снижаются риски ошибок при заполнении данных.

Одно из ключевых отличий БТК и ЭТК — это способ получения данных о трудовой деятельности. Перешедшие на электронный формат работники смогут запросить их, например, через сайт госуслуг. Данные работников с бумажными книжками также заносят в электронную базу, однако получить сведения можно только через отдел кадров, заверив копии документов.

Отказаться от бумажной трудовой книжки можно в любое время, написав заявление. Данные граждан, которые впервые официально трудоустроятся в 2021 году, автоматически будут вести только в электронном виде.

Как перейти на электронные трудовые книжки…
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Остался единственный неутёкший в эти ваши интернеты документ — и то лишь потому, что документ бумажный 🤭

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