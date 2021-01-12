План цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний 25 декабря одобрила комиссия по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В аппарате Чернышенко сообщили изданию, что комиссия действительно рассмотрела программу цифровой трансформации ФСИН, за его утверждение проголосовали 14 человек, двое воздержались. В пресс-службе ФСИН не ответили на запрос издания.

К 2023 году ФСИН планирует внедрить электронные системы документооборота, систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, разработать и модернизировать ИТ-системы, купить компьютеры и офисные пакеты, писала газета в сентябре.



ФСИН также планирует установить в тюрьмах средства блокировки мобильной связи для ликвидации фальшивых банковских колл-центров, работающих из тюрем. На эти цели ведомство запросило 3 млрд рублей у Совбеза России, сообщали источники «Коммерсанта».

Всего, по данным издания, к 2023 году планируется цифровизация 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Работу новой ИТ-инфраструктуры обеспечит сеть центров обработки данных (ЦОД).