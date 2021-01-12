Право
Рая Хачатрян

«Коммерсантъ»: правительство выделит 25 млрд рублей на цифровую трансформацию тюрем и колоний Статьи редакции

ФСИН планирует внедрить электронные системы документооборота, систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и другое.

  • План цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний 25 декабря одобрила комиссия по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

  • В аппарате Чернышенко сообщили изданию, что комиссия действительно рассмотрела программу цифровой трансформации ФСИН, за его утверждение проголосовали 14 человек, двое воздержались. В пресс-службе ФСИН не ответили на запрос издания.

  • К 2023 году ФСИН планирует внедрить электронные системы документооборота, систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, разработать и модернизировать ИТ-системы, купить компьютеры и офисные пакеты, писала газета в сентябре.

  • ФСИН также планирует установить в тюрьмах средства блокировки мобильной связи для ликвидации фальшивых банковских колл-центров, работающих из тюрем. На эти цели ведомство запросило 3 млрд рублей у Совбеза России, сообщали источники «Коммерсанта».

  • Всего, по данным издания, к 2023 году планируется цифровизация 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Работу новой ИТ-инфраструктуры обеспечит сеть центров обработки данных (ЦОД).

  • В конце ноября Минцифры раскритиковало проект цифровизации ФСИН — он не соответствовал методическим рекомендациям, поэтому его отправили на доработку. Эксперты рассказали изданию, что ведомству могли не понравится планы ФСИН сделать «Ростех» единственным поставщиком по проекту — на цифровизацию колоний и тюрем имеет планы и «Сбербанк».

#новость

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Aleksey Bobkov

22

Эксперты рассказали изданию, что ведомству могли не понравится планы ФСИН сделать «Ростех» единственным поставщиком по проекту — на цифровизацию колоний и тюрем имеет планы и «Сбербанк». то есть сбер хочет легализовать свои колл центры?

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Игорь Крафт

Aleksey
4

Сбербанг хочет доукомплектовать свои колл центры бесплатными рабочими , чего тут не понятно?!🤣🤣🤣

Ответить

Сергей Смыков

Игорь
3

Точно так

Ответить

Alexey Bo

Игорь
0

Gangbang... Sberbeng...

Ответить

Sergey Pozhilov

Aleksey
1

"В какой колонии открывали - в ту и идите"

Ответить

Artem Ilchenko

16

Теперь, за доплату можно будет отбывать заключение по Zoom

Ответить

Денис Донцов

7

Такое ощущение, что в цифровой пузырь всё всё решили запихать.
Новая тема распилов) покруче и мутнее ямочного ремонта. Ну, красавцы

Ответить

Aleksey Bobkov

Денис
1

ну а население продолжает верить, что там дураки сидят)

Ответить

Elijah Garrison

Aleksey
0

Чтобы так топорно пилить бюджет много ума не надо

Ответить

Aleksey Bobkov

Elijah
0

всем всё нравится

Ответить

Михаил

Денис
0

Ну так воровать стало сложнее, нефть не приносит таких денег, как раньше. Надо изворачиваться и хитрить.

Ответить

Михаил

6

Ничего не понимаю. Минфин говорит, что ситуация с экономикой тяжелая из-за многих факторов(коронавирус, стоимость и добыча нефти). А тут, чтобы урки с камеры людей не могли разводить аж 25 млрд насыпали.

Ответить

Евгений Ларин

Михаил
0

Всегда ищем бенефициара.
В данном случае определит его несложно.

Ответить

Roman Moskovskiy

4

Можно будет определять масть через QR код 

Ответить

Aleksey Bobkov

3

и это вместо разуплотнения зон?
Пол страны сидит, пол страны стережёт

Ответить

Актуальный микрофон

Aleksey
3

Пора эту хуйню прекратить уже. Проще всю Россию уже колючкой обнести 

Ответить

Японский фитиль

Актуальный
0

Слушай, это звучит как анонс предвыборной кампании!

Ответить

Актуальный

Японский
0

Мне низя - ватники вообще не поймут -) 

Ответить

Magomet Apaev

3

Чиновники все же умнеют. Собянинские плитки и бордюры — прошлый век. Самое время воровать гос.деньги на цифре. [хотя сей сдвиг уже происходит давно, например Чубайсик 240 млрд где-то похерил на «нано-технологиях]

Не ищите в политике, да и вообще в жизни логику, ищите выгоду (с)

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Руслан Кислов

–3

Эталонный образец отвратительной подачи нормальной новости.

Что и зачем делается не разъяснено. Стиль подачи - галимый канцелярит.

В итоге на нормальном vc, который не является либеральным ресурсом и консолидирует по суди наиболее прогрессивную молодую прослойку населения - тонны ненависти.

"Комерсантъ" кстати среди подписчиков отсутствует, думаю для обратной связи нужно им зарегистрироваться, а заодно и штат копирайтеров пересмотреть.  

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Anton Sharonov

Руслан
1

Отличная подача абсолютно типичной для России новости про очередное разворовывание бюджетных денег. Зачем всё делается, сомнений никаких нет :)

Ответить

Roman Smalloak

Anton
0

Ну можно добавить нотку оптимизма. 

Украдут не все деньги, немного потратят на цифровизацию тюрем.
В результате вертухаи и их коллеги чуть-чуть поднимут свой уровень жизни.

Станет лучше (вопреки всему). 

Ответить

Руслан Кислов

Руслан
0

А заодно неплохой маркер для определения пользователей с инсталлированными политическими установками. 

Летите мотыльки, минусуйте, кармы у меня много!

Ответить

Валик Торсионный

1

Под себя готовят.

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Данил Дудник

0

Вернусь, когда подвезут больше шуточек в комменты, почва плодородная:)

Ответить

xxx xxx

0

Сбер купит мерлион и начнёт отгружать компы в тюрьмы за бюджетные деньги, всё сходится.

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Загадочный динозавр

0

Год только начался, а победитель в конкурсе на распил года уже обозначен.

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Александр Николаевич Кудин

0

Так хорошие сотрудники и им надо помогать

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