«Коммерсантъ»: правительство выделит 25 млрд рублей на цифровую трансформацию тюрем и колоний Статьи редакции
ФСИН планирует внедрить электронные системы документооборота, систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и другое.
- План цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний 25 декабря одобрила комиссия по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
В аппарате Чернышенко сообщили изданию, что комиссия действительно рассмотрела программу цифровой трансформации ФСИН, за его утверждение проголосовали 14 человек, двое воздержались. В пресс-службе ФСИН не ответили на запрос издания.
- К 2023 году ФСИН планирует внедрить электронные системы документооборота, систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, разработать и модернизировать ИТ-системы, купить компьютеры и офисные пакеты, писала газета в сентябре.
ФСИН также планирует установить в тюрьмах средства блокировки мобильной связи для ликвидации фальшивых банковских колл-центров, работающих из тюрем. На эти цели ведомство запросило 3 млрд рублей у Совбеза России, сообщали источники «Коммерсанта».
- Всего, по данным издания, к 2023 году планируется цифровизация 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Работу новой ИТ-инфраструктуры обеспечит сеть центров обработки данных (ЦОД).
В конце ноября Минцифры раскритиковало проект цифровизации ФСИН — он не соответствовал методическим рекомендациям, поэтому его отправили на доработку. Эксперты рассказали изданию, что ведомству могли не понравится планы ФСИН сделать «Ростех» единственным поставщиком по проекту — на цифровизацию колоний и тюрем имеет планы и «Сбербанк».
Эксперты рассказали изданию, что ведомству могли не понравится планы ФСИН сделать «Ростех» единственным поставщиком по проекту — на цифровизацию колоний и тюрем имеет планы и «Сбербанк».
то есть сбер хочет легализовать свои колл центры?
Сбербанг хочет доукомплектовать свои колл центры бесплатными рабочими , чего тут не понятно?!🤣🤣🤣
Такое ощущение, что в цифровой пузырь всё всё решили запихать.
Новая тема распилов) покруче и мутнее ямочного ремонта. Ну, красавцы
ну а население продолжает верить, что там дураки сидят)
Чтобы так топорно пилить бюджет много ума не надо
Ничего не понимаю. Минфин говорит, что ситуация с экономикой тяжелая из-за многих факторов(коронавирус, стоимость и добыча нефти). А тут, чтобы урки с камеры людей не могли разводить аж 25 млрд насыпали.
и это вместо разуплотнения зон?
Пол страны сидит, пол страны стережёт
Актуальный микрофон
Пора эту хуйню прекратить уже. Проще всю Россию уже колючкой обнести
Японский фитиль
Слушай, это звучит как анонс предвыборной кампании!
Чиновники все же умнеют. Собянинские плитки и бордюры — прошлый век. Самое время воровать гос.деньги на цифре. [хотя сей сдвиг уже происходит давно, например Чубайсик 240 млрд где-то похерил на «нано-технологиях]
Не ищите в политике, да и вообще в жизни логику, ищите выгоду (с)
Эталонный образец отвратительной подачи нормальной новости.
Что и зачем делается не разъяснено. Стиль подачи - галимый канцелярит.
В итоге на нормальном vc, который не является либеральным ресурсом и консолидирует по суди наиболее прогрессивную молодую прослойку населения - тонны ненависти.
"Комерсантъ" кстати среди подписчиков отсутствует, думаю для обратной связи нужно им зарегистрироваться, а заодно и штат копирайтеров пересмотреть.
Отличная подача абсолютно типичной для России новости про очередное разворовывание бюджетных денег. Зачем всё делается, сомнений никаких нет :)
Ну можно добавить нотку оптимизма.
Украдут не все деньги, немного потратят на цифровизацию тюрем.
В результате вертухаи и их коллеги чуть-чуть поднимут свой уровень жизни.
Станет лучше (вопреки всему).
А заодно неплохой маркер для определения пользователей с инсталлированными политическими установками.
Летите мотыльки, минусуйте, кармы у меня много!
Сбер купит мерлион и начнёт отгружать компы в тюрьмы за бюджетные деньги, всё сходится.
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