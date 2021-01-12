Право
Евгения Евсеева

Видеоплатформа Rumble в суде потребовала от Google $6 млрд из-за манипуляций поисковой выдачей в пользу YouTube Статьи редакции

Google намеренно отдает YouTube преимущество в поисковой выдаче, лишая Rumble трафика и пользователей, утверждает сервис в иске.

23 23 комментария
1865 просмотров

Видеоплатформа Rumble подала иск против Google и заявила, что компания отдает преимущество в результатах поисковой выдачи принадлежащему ей сервису YouTube.

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С помощью «нечестной поисковой выдачи» Google неправомерно перенаправляет огромный трафик YouTube, лишая Rumble дополнительного трафика, пользователей и дохода, которые платформа могла получить, считает Rumble.

В иске Rumble оценила ущерб в $2 млрд, но требует компенсацию в три раза больше — $6 млрд, а также возмещение расходов на судебные издержки, пишет Bloomberg.

Также компания заявила, что Google лишает Rumble новых пользователей, когда предустанавливает YouTube на смартфоны под управлением Android.

В своём иске Rumble ссылается на расследование The Wall Street Journal, которое показало, что в поисковой выдаче Google отдавала предпочтение ссылкам на YouTube, а не на другие видеоплатформы.

Представитель Google заявила, что утверждения Rumble «необоснованные», а компания будет защищаться в суде, пишет The Wall Street Journal.

#новость #google #rumble #youtube

23 23 комментария
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23 комментария
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Сергей Ермилов

16

И на Яндекс за то, что те отдают преимущество в поиске Яндекс.Объявлениям, Яндекс.Дзену (как такой помойке вообще можно давать преимущество), Яндекс.Эфиру и т.д.

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Stepan Popov

Сергей
0

Теперь по закону все это яндексгамно и гораздо больше, а именно мэйлсру, первый канал и прочая шелупень прокремлевская будет на всех устройствах, дабы мы не скучали, а наслаждались цифровизацией экономики

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Bulat Ziganshin

Сергей
0

да-да-да. на все 6 копеек

Ответить

Andrey Andreev

10

Без понятия, что за Rumble, но Гугл пора хорошенько наклонить с их предустановками софта на Андроид, который потом невозможно удалить.

Ответить

ilia

Andrey
2

Надеюсь их заставят хотя бы ярлыками на скачивание ограничиться. Куча гугловских приложений предустановлено, удалить - только через прошивку (не лезу, не знающий), лежат в отдельной папке "ненужное", место занимают..

Ответить

Stepan Popov

Andrey
0

Это вы с Яндексом видимо перепутали?!)

Ответить

Stepan Popov

4

Без понятия кто такие Рамбл, но видимо это их единственный способ заработать бабки, а то инвесторы на собрании а-та-та сделают

Ответить

alex twit

3

Are you ready for rrrrrumble

Ответить

Роман Петерсон

alex
1

а Рамбл пусть подаст в суд на Rumble

Ответить

alex twit

Роман
1

Рамблер*

Ответить

Stepan Popov

alex
1

Подкиньте им эту идею, все равно в последнее время они больше ничем не занимаются

Ответить

Bulat Ziganshin

0

пусть подают в басманный суд, американскому правосудию нет доверия после того как оно проигнорировало мнение 40% избирателей, отказавшись провести повторные выборы

Ответить

Максим Игумнов

1

Сейчас рамблер подаст в суд на рамбл за кражу не только названия, но и всей бизнес-модели

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

0

У Гугла под ютьюб три первых места в выдаче, оло! 🤣🤣🤣
Они бы лучше доехали, что Ютьюб не имеет на это право... 🤣

Ответить

Серёжка Зожкин

0

а google в свою очередь от яндекса за выдачу яндекс эфира

Ответить

Andrey Smolnikov

0

Автор, хоть написали бы в какой суд они подали иск!

Ответить

Alex Moren

0

 В своём иске Rumble ссылается на расследование The Wall Street Journal

А что так можно было? 😧

Ответить

Сергей Ермилов

0

Рамблер?

Ответить

Лунный франт

0

Да скажут что-нибудь в стиле того, что ютуб интегрированный в поисковик сервис, корректная работа без которого невозможна.

Ответить

К Х

0

не может быть! гугл не такой! это корпорация добра! не верю...

из серии "вы не понимаете, это другое"

Ответить

Daniel W

К
–1

сам придумал реакцию, сам же её и разнёс
сильно

Ответить

SA Dab

–1

...

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Артем Дегтярев

SA
0

:)

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