Google намеренно отдает YouTube преимущество в поисковой выдаче, лишая Rumble трафика и пользователей, утверждает сервис в иске.

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Видеоплатформа Rumble подала иск против Google и заявила, что компания отдает преимущество в результатах поисковой выдачи принадлежащему ей сервису YouTube.

Объявление на vc.ru Отключить рекламу Сервисы Железная леди: кто и как создал IVR для Сбера Если вы наберете номер 900, вам ответит голосовой бот Сбера. Это IVR (Interactive Voice Response) — робот, обученный…

С помощью «нечестной поисковой выдачи» Google неправомерно перенаправляет огромный трафик YouTube, лишая Rumble дополнительного трафика, пользователей и дохода, которые платформа могла получить, считает Rumble.

В иске Rumble оценила ущерб в $2 млрд, но требует компенсацию в три раза больше — $6 млрд, а также возмещение расходов на судебные издержки, пишет Bloomberg.

Также компания заявила, что Google лишает Rumble новых пользователей, когда предустанавливает YouTube на смартфоны под управлением Android.

В своём иске Rumble ссылается на расследование The Wall Street Journal, которое показало, что в поисковой выдаче Google отдавала предпочтение ссылкам на YouTube, а не на другие видеоплатформы.