Видеоплатформа Rumble в суде потребовала от Google $6 млрд из-за манипуляций поисковой выдачей в пользу YouTube Статьи редакции
Google намеренно отдает YouTube преимущество в поисковой выдаче, лишая Rumble трафика и пользователей, утверждает сервис в иске.
Видеоплатформа Rumble подала иск против Google и заявила, что компания отдает преимущество в результатах поисковой выдачи принадлежащему ей сервису YouTube.
С помощью «нечестной поисковой выдачи» Google неправомерно перенаправляет огромный трафик YouTube, лишая Rumble дополнительного трафика, пользователей и дохода, которые платформа могла получить, считает Rumble.
В иске Rumble оценила ущерб в $2 млрд, но требует компенсацию в три раза больше — $6 млрд, а также возмещение расходов на судебные издержки, пишет Bloomberg.
Также компания заявила, что Google лишает Rumble новых пользователей, когда предустанавливает YouTube на смартфоны под управлением Android.
В своём иске Rumble ссылается на расследование The Wall Street Journal, которое показало, что в поисковой выдаче Google отдавала предпочтение ссылкам на YouTube, а не на другие видеоплатформы.
Представитель Google заявила, что утверждения Rumble «необоснованные», а компания будет защищаться в суде, пишет The Wall Street Journal.
И на Яндекс за то, что те отдают преимущество в поиске Яндекс.Объявлениям, Яндекс.Дзену (как такой помойке вообще можно давать преимущество), Яндекс.Эфиру и т.д.
Теперь по закону все это яндексгамно и гораздо больше, а именно мэйлсру, первый канал и прочая шелупень прокремлевская будет на всех устройствах, дабы мы не скучали, а наслаждались цифровизацией экономики
Без понятия, что за Rumble, но Гугл пора хорошенько наклонить с их предустановками софта на Андроид, который потом невозможно удалить.
Без понятия кто такие Рамбл, но видимо это их единственный способ заработать бабки, а то инвесторы на собрании а-та-та сделают
Are you ready for rrrrrumble
а Рамбл пусть подаст в суд на Rumble
Подкиньте им эту идею, все равно в последнее время они больше ничем не занимаются
пусть подают в басманный суд, американскому правосудию нет доверия после того как оно проигнорировало мнение 40% избирателей, отказавшись провести повторные выборы
Сейчас рамблер подаст в суд на рамбл за кражу не только названия, но и всей бизнес-модели
У Гугла под ютьюб три первых места в выдаче, оло! 🤣🤣🤣
Они бы лучше доехали, что Ютьюб не имеет на это право... 🤣
В своём иске Rumble ссылается на расследование The Wall Street Journal
А что так можно было? 😧
не может быть! гугл не такой! это корпорация добра! не верю...
из серии "вы не понимаете, это другое"
...
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